Biznesowa strategia rozwoju CPK gotowa

Spółka Centralny Port Komunikacyjny opublikowała właśnie swoją strategię biznesową i ESG. Strategia Rozwoju CPK z perspektywą do roku 2040 wskazuje, jak rozwijana będzie Spółka Centralny Port Komunikacyjny. Odpowiada na pytania o kluczowe cele tego wyjątkowego programu inwestycyjnego. Wskazuje także konkretne kroki niezbędne do uruchomienia nowego lotniska i Kolei Dużych Prędkości.

Drugi opublikowany właśnie dokument to Strategia ESG: oparta na czterech filarach oraz 24 celach, które wyznaczają kierunki dotyczące zrównoważonego rozwoju. Jest pierwszym tego typu dokumentem przedstawiającym zaangażowanie spółki w obszarach ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Przy lotnisku powstaną Airport City i Cargo City

Co ciekawego można znaleźć w tych strategiach? Jak wskazuje CPK, najważniejszy zapis dotyczy uruchomienia nowego lotniska w 2032 r. i oddanie w tym samym roku do użytku pasażerów linii Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do Łodzi, a już w 2035 roku odcinków z Łodzi do Wrocławia i Poznania.

Inny, ale równie ważny cel, to rozwój otoczenia lotniska, czyli utworzenie Airport City (zespołu usługowo-komercyjnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, ściśle z nim powiązanego, obejmującego m.in. usługi hotelowe czy biurowe) i Cargo City (przeznaczonego do obsługi ładunków).

W krótkim terminie rolą spółki CPK ma być skupienie się na przejściu z fazy projektowania do fazy budowy, a w średnioterminowym ujęciu kontynuacja prac budowlanych oraz analiza możliwości rozwoju w dodatkowych segmentach, takich jak np. spółki projektowo-budowlane czy inżynieryjno-doradcze.

Długoterminowo nasze działania będą koncentrować się na trzech głównych obszarach. Pierwszy związany jest z inwestycjami lotniskowymi i zakłada m.in. zarządzanie nowym lotniskiem poprzez spółkę CPK.Lotnisko. W obszarze kolejowym celem jest projektowanie i budowa nowych linii. Ostatni obszar działań dotyczy rozbudowy Airport City i Cargo City czy choćby wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, planowanej z wykorzystaniem własnych instalacji OZE. Naszym celem jest nie tylko budowa nowoczesnego portu lotniczego oraz sieci kolejowej, ale również wykorzystanie rozwijanych kompetencji, aby stworzyć fundamenty pod długoterminowy sukces i wzrost gospodarczy kraju – mówi Filip Czernicki, prezes CPK.

Zrównoważony rozwój gigantycznej inwestycji w Baranowie

Teraz spółka skupia się na przygotowaniu prac budowlanych oraz uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. Priorytetem jest realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakładanym harmonogramie i budżecie. Cele zostały określone w oparciu o interdyscyplinarne konsultacje wewnątrz Spółki oraz dialog z kluczowymi interesariuszami.

Nie mniej ważna od strategii biznesowej jest strategia ESG, czyli zrównoważonego rozwoju.

Strategia powstała w oparciu o wymogi regulacyjne, w tym m.in. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju. Dokument opiera się na czterech filarach, które wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Są to:

zaangażowany sąsiad – dążymy​ do budowania trwałych, pozytywnych relacji ze społecznościami lokalnymi ​ i samorządami,

wspierający pracodawca – stwarzamy środowisko pracy sprzyjające rozwojowi, różnorodności i bezpieczeństwu pracowników,

odpowiedzialny partner biznesowy – działamy w sposób transparentny, budując trwałe relacje,

świadomy gospodarz – podejmujemy działania zmierzające do minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko i klimat.

Autor: CPK

Strategia ESG dla CPK

Strategia ESG zawiera 24 cele i ponad 200 inicjatyw, takich jak:

wdrożenie rozwiązań redukujących emisje gazów cieplarnianych na etapie budowy lotniska, Airport City i Cargo City (m.in. zasilanie częściowe budowy z własnych odnawialnych źródeł energii oraz zapewnienie infrastruktury technicznej dla pojazdów elektrycznych),

certyfikacja zrównoważonego budownictwa obiektów i infrastruktury lotniska CPK, oraz inwestycji urbanistycznych Airport City i Cargo City,

wybudowanie infrastruktury lotniskowej gotowej do funkcjonowania w formule Net Zero Ready,

nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami średnimi i BCU – w zakresie edukacji i rozwoju kadr dla branży lotniczej i kolejowej oraz wsparcia eksperckiego w budowie i eksploatacji przyszłej infrastruktury transportowej CPK,

uruchomienie projektów rozwojowych i wspierających otoczenie społeczne wynikających z analizy potrzeb mieszkańców oraz Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK,

wprowadzenie wymagań dla partnerów biznesowych CPK w zakresie ochrony praw człowieka i troski o środowisko, a także narzędzi do monitorowania ich przestrzegania.

Opracowanie Strategii to krok w kierunku bardziej świadomego zarządzania skutkami realizacji dużej infrastruktury – zarówno w wymiarze technologicznym, jak i społecznym czy środowiskowym. Naszym celem jest ograniczanie negatywnego wpływu tam, gdzie jest to możliwe oraz prowadzenie inwestycji w sposób przewidywalny i odpowiedzialny. Rozwój Kolei Dużych Prędkości stale planujemy w koordynacji z inwestycjami w całą infrastrukturę transportową kraju i wpisujemy w potrzeby mieszkańców. Plany budowy i modernizacji każdej z linii są oparte na liczbach, analizach i realnych potokach pasażerskich – dodaje Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK ds. kolejowych.

