World Visualization Festival® 2025 w Warszawie

Spis treści

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

W październiku w Warszawie, w ramach drugiej edycji World Visualization Festival® (WVF), spotka się światowa czołówka branży grafiki i animacji komputerowej oraz cyfrowego storytellingu. Architektura-murator jest partnerem medialnym tego wydarzenia.

Architektura w nowej perspektywie

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, która zgromadziła przedstawicieli renomowanych firm, takich jak Henning Larsen, MVRDV czy Platige Image, WVF ponownie zaprasza architektów, wizualizatorów, designerów i wszystkich zainteresowanych przyszłością wizualizacji do Browarów Warszawskich. Trzydniowy program wypełnią prezentacje, warsztaty eksperckie, panele dyskusyjne i uroczysta gala wręczenia nagród 3D Awards, organizowana przez portal CGArchitect. WVF to unikalna okazja do spojrzenia na architekturę z perspektywy twórców cyfrowych obrazów, którzy nadają jej życie w wirtualnym świecie.

Co czeka na uczestników?

Tegoroczna edycja festiwalu to dwa główne bloki tematyczne:

Art & Creativity: Prezentacje skupią się na wizualnym opowiadaniu historii, różnorodnych estetykach i innowacyjnych podejściach artystycznych. Architekci i wizualizatorzy będą mogli zainspirować się nowymi technikami i trendami w kreowaniu cyfrowych narracji.

Prezentacje skupią się na wizualnym opowiadaniu historii, różnorodnych estetykach i innowacyjnych podejściach artystycznych. Architekci i wizualizatorzy będą mogli zainspirować się nowymi technikami i trendami w kreowaniu cyfrowych narracji. Technology & Business: Dyskusje skoncentrują się na postępie technologicznym, rozwoju biznesowym i wyzwaniach, przed którymi stoi branża wizualizacji. Szczególny nacisk zostanie położony na wpływ sztucznej inteligencji (AI) na proces projektowania i wizualizacji.

Kto wystąpi?

Na liście prelegentów znajdują się przedstawiciele czołowych studiów wizualizacyjnych z całego świata, m.in. Relative.Berlin, Millarc, Mozses, Futhark Studios, Diorama, Omegarender, Studio Tim Fu, Marygold Studio, ZOA, Juice czy Kilograph. To niepowtarzalna okazja, aby poznać kulisy ich pracy i dowiedzieć się, jak tworzą wizualizacje, które zdobywają uznanie na całym świecie.

3D Awards – święto wizualizacji architektonicznej

Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie gala wręczenia nagród 3D Awards, organizowana przez CGArchitect. Nagrody te honorują wybitne osiągnięcia w dziedzinie wizualizacji architektonicznej, zastosowań VR/AR oraz interaktywnego designu. To prestiżowe wyróżnienie, które docenia innowacyjność i kreatywność w kreowaniu cyfrowych obrazów architektury.

Chaos – wizualizacja bez granic

Strategicznym sponsorem festiwalu jest firma Chaos, globalny lider w dziedzinie technologii wizualizacji. Dzięki oprogramowaniu V-Ray, Enscape i Corona, Chaos umożliwia artystom, projektantom i studiom na całym świecie przekraczanie granic cyfrowej wizualizacji.

Dla kogo jest WVF?

World Visualization Festival® to wydarzenie dla:

Architektów i projektantów

Wizualizatorów architektonicznych

Specjalistów od marketingu i reklamy w branży architektonicznej

Studentów architektury i kierunków pokrewnych

Wszystkich zainteresowanych przyszłością wizualizacji w architekturze

"Architektura-murator" zaprasza!

Jako partner medialny, "Architektura-murator" poleca udział w World Visualization Festival® 2025. To wyjątkowa okazja, aby poszerzyć horyzonty, nawiązać kontakty i zainspirować się najnowszymi trendami w wizualizacji architektonicznej.

Informacje praktyczne:

Data: 2-4 października 2025

Miejsce: Browary Warszawskie

Strona internetowa: www.worldvizfest.com

Zniżki dla studentów: Dostępne

Nie przegap tego wydarzenia! Do zobaczenia w Warszawie!

i Autor: materiały prasowe

i Autor: materiały prasowe