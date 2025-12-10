Inkluzywność jako fundament współczesnej architektury

Współczesne projektowanie przechodzi od reaktywnego spełniania norm ku świadomemu kształtowaniu przyjaznych, inkluzywnych przestrzeni. Saint-Gobain Solutions zwraca uwagę, że dostępność to nie marginalny dodatek, lecz integralny element jakości środowiska zbudowanego. W publikacji „Dostępność w projektowaniu” podkreślono, że różnorodność użytkowników obejmuje nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, lecz również dzieci, seniorów, osoby chwilowo ograniczone ruchowo czy użytkowników posługujących się różnymi technologiami wspierającymi.

Poradnik wskazuje, że projektowanie uniwersalne nie zwiększa kosztów – za to minimalizuje frustrację i ryzyko wykluczenia. Saint-Gobain, zarówno w ramach broszury, jak i konferencji, akcentuje społeczną odpowiedzialność architektury, pokazując, że likwidowanie barier wpływa na funkcjonalność, estetykę i odbiór przestrzeni.

Standardy, normy i certyfikacje – praktyczna mapa dla projektanta

Jednym z największych wyzwań projektowych jest orientacja w dynamicznie zmieniających się przepisach i standardach. Broszura Saint-Gobain Solutions prezentuje zwięzłe, ale wyczerpujące omówienie Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych oraz Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Wyjaśnia także różnice pomiędzy standardami miejskimi, które mogą diametralnie zmieniać wymagania w zależności od lokalizacji. Cennym elementem są zestawienia dotyczące modeli dostępności dla specyficznych typów obiektów – od szkół, przez przychodnie, po instytucje kultury.

Dla projektantów pracujących z certyfikacją budynków szczególnie przydatna jest część dotycząca punktowanych rozwiązań wspierających ocenę BREEAM, WELL i Zielony DOM. Saint-Gobain podkreśla, że świadome stosowanie materiałów i rozwiązań mających wpływ na dostępność może podnosić wartość projektu już na wczesnym etapie koncepcji.

Link do poradnika „Dostępność w projektowaniu":

Rozwiązania techniczne w praktyce – od akustyki po oznaczenia szklanych przegród

Publikacja szczegółowo omawia kluczowe zagadnienia związane z dostępnością w budynku: projektowanie miejsc parkingowych, stref wejściowych, oznaczeń tyflograficznych, elementów kontrastowych i rozwiązań akustycznych. Dla architektów i projektantów szczególnie cenna jest część o skali LRV, która opisuje sposób doboru kontrastów między powierzchniami, niezbędny dla użytkowników słabowidzących.

Wraz z przykładami obliczeń i tabelami LRV, Saint-Gobain ułatwia podejmowanie świadomych decyzji materiałowych. Rozdział dotyczący akustyki podkreśla znaczenie czasu pogłosu i możliwości jego kształtowania poprzez systemy sufitowe Rigips i Ecophon. Ważnym elementem są również wskazówki dotyczące pętli indukcyjnych – niezbędnych w obiektach publicznych zgodnie z ustawą o dostępności. Prezentowane rozwiązania systemowe Weber, Rigips, Glass oraz Ecophon stanowią gotowe narzędzia wspierające proces projektowy.

Łazienki jako wyzwanie projektowe – praktyczny przewodnik Saint-Gobain Solutions

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należą do najbardziej wymagających stref w kontekście dostępności. Publikacja Saint-Gobain pokazuje, jak przekuć wymagania formalne w realnie funkcjonalne projekty. Zaprezentowane rysunki techniczne i minimalne układy łazienek dostępnych pozwalają projektantom łatwo określić niezbędne przestrzenie manewrowe, wysokości montażu armatury i parametry dotyczące przenoszenia obciążeń.

Wskazano także dobór systemów suchych zabudów do odpowiednich klas wilgotności (od C1 do C5), co jest szczególnie istotne w obiektach intensywnie eksploatowanych. Autorzy podkreślają konieczność projektowania posadzek antypoślizgowych oraz integracji elementów sensorycznych i alarmowych.

Zestaw praktycznych detali oraz możliwość pobrania rysunków w formacie .dwg czyni publikację przydatną nie tylko na etapie koncepcji, lecz również w fazie wykonawczej. Saint-Gobain Solutions, dostarczając tak kompleksowe narzędzie, realnie wzmacnia kompetencje projektantów i wspiera tworzenie przestrzeni, które są bezpieczne, czytelne i dostępne.