Dobry Wzór 2025. Konkurs, który chce być kompasem. Debata Architektury-murator Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Płytki z Opoczna zdobią najważniejsze budynki w Polsce

Historia marki Opoczno to ponad 140 lat pasji, rzemieślniczego kunsztu i odwagi w poszukiwaniu nowego. Założona w 1883 roku manufaktura Dziewulski & Bracia Lange dała początek marce, która do dziś pozostaje symbolem jakości i piękna. Płytki z Opoczna zdobią najważniejsze budynki w Polsce – od Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej po Kościół Najświętszego Zbawiciela – i są obecne w niezliczonych współczesnych projektach.

Dziś Opoczno łączy swoje dziedzictwo z nowoczesnością, tworząc produkty, które nie tylko odpowiadają na potrzeby architektów i projektantów, ale też inspirują ich do tworzenia wyjątkowych przestrzeni.

Nowe oblicze ceramiki. Cztery różne opowieści o świetle i emocji

Każda z nowych kolekcji Opoczno to osobna historia, zbudowana wokół zmysłowego doświadczenia. Ich wspólnym mianownikiem jest technologia True Touch® – innowacyjne rozwiązanie, które pozwala przenieść na płytkę pełnię autentyczności naturalnych surowców: ich głębię, strukturę i dotyk. Dzięki precyzyjnej cyfrowej aplikacji różnych rodzajów tuszów i granilli, powierzchnie płytek zyskują charakter niemal rzeźbiarski.

Celem True Touch® jest oddanie natury z niezwykłą dokładnością – od nieregularnych żył po delikatne zagłębienia i subtelne refleksy. To technologia stworzona z myślą o tych, którzy projektują przestrzenie z emocją i dbałością o każdy szczegół.

Kolekcje, które zostaną zaprezentowane na Warsaw Home & Contract 2025, swoją światową premierę miały podczas targów Cersaie w Bolonii. Debiut na największym europejskim wydarzeniu branżowym podkreśla aspiracje marki do obecności na światowej scenie designu.

ARCADIA STONE. Światło, które wydobywa elegancje

Kolekcja ARCADIA STONE to hołd dla ponadczasowego piękna marmuru, który został zinterpretowany na nowo. Uwzględniono jego niuanse i subtelności, które zwykle umykają wzrokowi. Jasna, niemal świetlista powierzchnia poprzecinana jest dynamicznymi żyłami w odcieniach szarości i beżu, przywołując skojarzenia z naturalnym rysunkiem kamienia ożywionego promieniem słońca.

Dzięki cyfrowej aplikacji glue&granilla, rozprowadzonej niemal na całej powierzchni, płytka ARCADIA STONE zyskuje delikatny, satynowy połysk, przyjemny w dotyku i elegancki. Linie użylenia, pozostawione bez granilla, zostały podkreślone błyszczącym nadrukiem glossy ink, co tworzy wrażenie głębi i lekko rzeźbionej faktury. To kolekcja, która szczególnie bawi się ze światłem – każda zmiana jego kierunku wydobywa inny wymiar tej szlachetnej powierzchni. Jest idealna do przestrzeni, które mają emanować spokojem i klasą – od reprezentacyjnych salonów po wysmakowane łazienki czy hotele butikowe.

i Autor: Opoczno/ Materiały prasowe Opoczno na Warsaw Home&Contract 2025

VELLUTO. Organiczny i satynowy połysk we wnętrzu

Kolekcja VELLUTO to z kolei esencja subtelności. Delikatne, często jednokierunkowe żyły wydają się płynąć łagodnie po powierzchni płytki, tworząc efekt spokojnego ruchu. To kolekcja zmysłowa, ciepła i pełna światła, która ma w sobie coś z... aksamitnej tkaniny.

Dzięki technologii True Touch®, powierzchnia VELLUTO staje się niemal organiczna. Satynowy połysk przeplata się z miejscami o wyraźniejszej strukturze, które przywodzą na myśl naturalne nierówności marmuru. Lekko błyszczące detale shape ink wydobywają głębię i wrażenie miękkiego zagłębienia, a refleksy światła ożywiają każdy detal. To kolekcja stworzona do wnętrz, w których liczy się nastrój i subtelny luksus.

i Autor: Opoczno/ Materiały prasowe Opoczno na Warsaw Home&Contract 2025

STIGE. Siła natury i ekspresja metalu

Z kolei STIGE to propozycja dla tych, którzy w designie szukają silniejszych wrażeń: energii, emocji i kontrastu. Kolekcja łączy w sobie surowość kamienia z industrialnym charakterem metalu, tworząc powierzchnię pełną ekspresji. Na tle chłodnych szarości i grafitów pojawiają się ciepłe, rdzawe akcenty miedzi oraz głębokie tony brązu – tak, jakby powierzchnia płytek była naturalnym efektem działania czasu i żywiołów.

Dzięki zastosowaniu sugar granilla, drobinki o strukturze kryształków subtelnie odbijają światło, nadając powierzchni niepowtarzalnego blasku. Efekt dopełniają detale podkreślone błyszczącym tuszem glossy ink oraz wyczuwalne pod palcami żyły stworzone przy pomocy cyfrowej aplikacji glue&granilla. STIGE to kolekcja, która ożywia wnętrze, nadając mu energii i autentycznego charakteru. Doskonale sprawdzi się w loftach, przestrzeniach publicznych i odważnych realizacjach, w których szczególnie ważna jest wyrazistość i faktura.

i Autor: Opoczno/ Materiały prasowe Opoczno na Warsaw Home&Contract 2025

VILROY. Nowoczesna elegancja wykuta w kamieniu

VILROY to współczesna interpretacja kamienia w jego najbardziej wyrafinowanej formie. To kolekcja o wyjątkowo spokojnym, jasnym tle, na którym wyraziste żyły rysują graficzną, ale jednocześnie subtelną strukturę. To właśnie kontrast między lekkością tła a głębią użylenia buduje jej ponadczasowy charakter.

Zastosowana technologia True Touch® pozwoliła stworzyć powierzchnię o niezwykle realistycznym charakterze. Subtelna aplikacja glue&granilla w wybranych partiach nadaje płytkom miękkości i trójwymiarowości, a błyszczące detale sprawiają, że każda żyła delikatnie odbija światło, podkreślając naturalny rysunek materiału. VILROY idealnie odnajdzie się w przestrzeniach nowoczesnych, w których estetyka równa się prostocie, a luksus tkwi w jakości wykończenia.

i Autor: Opoczno Luksusowa łazienka połączona z sypialnią, gdzie płytki z kolekcji Arcadia Stone, Velluto, Stige lub Vilroy marki Opoczno tworzą spójną, elegancką przestrzeń. Biała wanna wolnostojąca, czarna deszczownica i stylowa umywalka podkreślają nowoczesny design, o którym więcej przeczytasz na Architektura Murator Plus.

Stoisko Opoczno to przestrzeń, którą trzeba poczuć!

Podczas Warsaw Home&Contract 2025 stoisko marki Opoczno stanie się miejscem, gdzie można doświadczyć designu wszystkimi zmysłami. Odwiedzający będą mogli zobaczyć, dotknąć i poczuć powierzchnie stworzone w technologii True Touch®, a także obejrzeć film wizerunkowy „Driven by Love for Detail”, który opowiada o historii i filozofii marki. To przestrzeń inspiracji – dla architektów, projektantów i wszystkich, którzy wierzą, że prawdziwe piękno tkwi w detalu.

LINK DO FILMU

i Autor: Opoczno/ Materiały prasowe Opoczno na Warsaw Home&Contract 2025