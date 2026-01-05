Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Materiał pierwotnie opublikowany w magazynie Architektura Murator w 2023 r.

"Turystyka ostatniej szansy", zjawisko etycznie niejednoznaczne

Dark tourism (Thana tourism), czyli tzw. mroczna turystyka, to pojęcie zdefiniowane jako zwiedzanie miejsc, w których wydarzyła się jakaś tragedia, historycznie powiązanych ze śmiercią lub cierpieniem. Dla przykładu mogą to być dawne hitlerowskie obozy śmierci na terenie Polski, miasto Czarnobyl i strefa wykluczenia w Ukrainie czy 9/11 Memorial & Museum powstały na ruinach World Trade Center w Nowym Jorku. Kiedy w 2019 roku na Islandii dwóch antropologów urządziło pogrzeb lodowca, który przestał istnieć wskutek zmian klimatu, zaczęto łączyć to pojęcie także z turystyką regionów Arktyki, gdzie pośród pięknych, dziewiczych krajobrazów można stać się świadkiem procesów towarzyszących postępującej od dekad największej katastrofy w dziejach człowieka.

Takie zjawiska daje się także zaobserwować wśród cofających się lodowców w Alpach i Himalajach czy nurkując w Wielkiej Rafie Koralowej, chociaż z uwagi na tempo zachodzących tam zmian częściej wykorzystuje się w tym przypadku określenie „turystyki ostatniej szansy”. Nieodwracalne zmiany zachodzące w tych miejscach są zarówno zagrożeniem, jak i szansą dla lokalnej turystyki, przyciągając ludzi pragnących zobaczyć na własne oczy krajobrazy, których następne pokolenie nie będzie już miało okazji obejrzeć. Etycznie to zjawisko jest niejednoznaczne, ponieważ z jednej strony generowane przez turystykę, jako sektor gospodarki, emisje gazów cieplarnianych przyczyniają się do zmian klimatycznych, ale z drugiej – wizyty w takich miejscach są okazją do edukowania odwiedzających.

Ilulissat Icejford 250 km na północ od koła podbiegunowego

Edukacja klimatyczna i wyeksponowanie ulotnego piękna lodowca to motywy przewodnie nowego centrum turystycznego Ilulissat Icejford położonego 250 km na północ od koła podbiegunowego w zachodniej Grenlandii. Jest ono pierwszym z sześciu takich miejsc, które mają powstać na tej wyspie w najbliższych latach, aby uatrakcyjnić jej ofertę turystyczną. Obiekt został zbudowany dzięki współpracy rządu Grenlandii, gminy Avannaata oraz duńskiego prywatnego stowarzyszenia Realdania, które wspiera projekty w zakresie architektury i planowania.

i Autor: Adam Mørk/ Materiały prasowe 2-4 | Obiekt zlokalizowany jest na południowym krańcu Ilulissat, 250 km na północ od koła podbiegunowego w zachodniej Grenlandii, nad jeziorem Sermermiut, tuż przy Kangia-Ilulissat Icefjord – terenie wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Centrum turystyczne duńskich architektów ze studia Dorte Mandrup

Po rozstrzygnięciu konkursu w 2016 roku zadanie zaprojektowania centrum turystycznego przypadło duńskim architektom ze studia Dorte Mandrup. Zaproponowany przez nich budynek, inspirowany lotem śnieżnej sowy, dyskretnie wpisuje się w ten niecodzienny krajobraz. Obiekt położony jest tuż przy terenie wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Kangia-Ilulissat Icefjord.

Zlokalizowano go na szlaku łączącym pobliską osadę rybacką z rezerwatem, a jego wykończone drewnem zadaszenie udostępniono dla podróżnych, przez co staje się integralną częścią tras wycieczkowych. Dach jest też punktem widokowym, skąd można podziwiać surowy krajobraz Grenlandii oraz jezioro Sermermiut. Dalej prowadzi z niego szlak, z widokami na zatokę Disko, do której wpadają bryły lodu odrywającego się z majestatycznego lodowca Ilulissat. Przewiduje się, że w nowym Icefjord Center gościć będzie 25 tys. turystów rocznie.

Przeczytaj także: Dorte Mandrup w Warszawie

i Autor: Adam Mørk/ Materiały prasowe 5 | Ilulissat Icefjord jest pierwszym z sześciu centrów dla zwiedzających, które mają powstać w Grenlandii w ciągu najbliższych lat

Grenlandia. Tu można się dowiedzieć, jak powstaje lód

Przeszklone ściany obiektu sprawiają wrażenie, że wykręcony jak wstążka dach unosi się nad okolicą, a rozświetlone, wykończone w drewnie wnętrza zachęcają, aby wejść do środka, odpocząć i schronić się przed wiatrem i zimnem. Przeszklona elewacja daje także możliwość podziwiania okolicy z wnętrza budynku, co stanowi idealne tło dla zorganizowanych tu wystaw.

Całkowita powierzchnia zabudowy to 1600 m2

z czego 900 m2 jest ogrzewana

a 400 m2 stanowi przestrzeń wystawienniczą wraz z salą kinową.

To na tych 400 m2 realizowana jest funkcja edukacyjna centrum, zorganizowano tu trzy wystawy tematyczne.

Można się z nich dowiedzieć, jak powstaje lód, poznać historię życia w rejonie zatoki Disko, a także zaznajomić się z faktami na temat zmian klimatycznych oraz ich dramatycznych skutkach na przykładzie topniejącego lodowca Ilulissat, który na przestrzeni ostatnich 150 lat systematycznie cofa się w głąb Grenladnii

Centrum Ilulissat zaprojektowano jako całoroczny obiekt dla odwiedzających oraz miejsce spotkań dla lokalnej ludności, firm, polityków i badaczy klimatu. Dach stanowi naturalne przedłużenie szlaków turystycznych, prowadząc gości do jednego z najlepszych punktów widokowych, z którego można zobaczyć masywne góry lodowe.

Dach dostępny dla zwiedzających

Dach, podobnie jak znajdujące się na krańcach budynku zadaszone przestrzenie, są dostępne dla zwiedzających. Kiedy w styczniu, po sześciu tygodniach ciemności, na horyzoncie pojawia się pierwszy promyk światła, lokalna społeczność gromadzi się w tym miejscu, aby przez 40 minut świętować wschód słońca.

i Autor: Adam Mørk/ Materiały prasowe 11 | Z dachu budynku można podziwiać spektakularne widoki na góry lodowe pływające po zatoce Disko

Budynek na Grenlandii wyniesiony ponad poziom terenu

Unikalne arktyczne otoczenie miało duży wpływ na ostateczny projekt Icefjord Centre. Budynek został wyniesiony ponad poziom terenu na palach fundamentowych. Wiosną, gdy topnieje śnieg, woda podąża swoją naturalną trasą pod budynkiem do jeziora Sermermiut. Konstrukcja została posadowiona tak ostrożnie, jak to możliwe, aby chronić starożytną skałę oraz delikatną florę i faunę. Zbudowana jest z 52 ram tworzących kształt bumerangu. Przypomina czapę lodu leżącą na skalistym terenie. Ta aerodynamiczna forma zapobiega gromadzeniu się śniegu, pozwalając wiatrowi zmiatać go z fasady.

Ilulissat Icefjord. Konstrukcja ze stali z recyklingu

We wczesnych fazach projektu zakładano wykonanie głównej konstrukcji nośnej z drewna. Ostatecznie, z uwagi na znaczące gabaryty belek i słupów zdecydowano się zmienić je na elementy stalowe. Pomimo odejścia od drewna jako materiału konstrukcyjnego architektom nadal zależało na ograniczeniu śladu węglowego budynku. Z tego względu zdecydowano się zastosować materiał, do którego produkcji wykorzystano głównie przetopioną stal z recyklingu. Jej ilość szacuje się na około 80% udziału w całej konstrukcji stalowej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu jej ciężar jest mniejszy w stosunku do budynków o szkielecie żelbetowym. Dodatkowo pozwala to zminimalizować wielkość fundamentów i tym samym przyczynić się do jeszcze większego ograniczenia zużycia cementu, którego produkcja ma największy udział w emisjach gazów cieplarnianych spośród wszystkich materiałów budowlanych.

i Autor: Lars Sørensen, project manager/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 2-4 | Obiekt zlokalizowany jest na południowym krańcu Ilulissat, 250 km na północ od koła podbiegunowego w zachodniej Grenlandii, nad jeziorem Sermermiut, tuż przy Kangia-Ilulissat Icefjord – terenie wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Stalowe elementy na żelbetowych palach fundamentowych zakotwionych w skale

Stalowe elementy posadowione są na żelbetowych palach fundamentowych zakotwionych w podłożu skalnym, pod co trzecią ramą główną. Pomiędzy nimi umieszczono belki łączące, które stanowią część systemu stabilizującego i wspierają ramy pośrednie. Sztywno połączone słupy z ramami, belkami dolnymi, belkami krawędziowymi i poszyciem dachu z blach trapezowych tworzą główny system stabilizujący budynku o konstrukcji ramowej. W procesie projektowania szczególną uwagę zwrócono na oddziaływania termiczne, którym poddana jest struktura, a w szczególności na powodowane przez nie przemieszczenia konstrukcji.

Wielkie przeszklenia i wielkie amplitudy temperatur - dylatacje i łożyska

Amplitudy temperatury w skali całego roku są tak duże, że spowodowane nimi przemieszczenia mogły być zagrożeniem zwłaszcza dla dużych szklanych paneli, z których zbudowana jest fasada budynku. W związku z tym do konstrukcji wprowadzono dylatacje oraz łożyska ślizgowe, które umożliwiają jej swobodną pracę, bez powodowania niechcianych odkształceń w najmniej pożądanych elementach.

Duże znaczenie dla projektu ram stalowych miała konieczność przetransportowania ich statkiem z Danii na Grenlandię przez Atlantyk, i to tylko w miesiącach ciepłych, kiedy wody były wolne od lodu. Z uwagi na podział na elementy dostosowane do wielkości kontenerów w ramach wprowadzono dodatkowe połączenia, poskręcane już na miejscu budowy.

Podłogi, sufity, zewnętrzne tarasy pokryte są drewnem z europejskiego dębu, który jest wytrzymałym i trwałym materiałem odpornym w klimacie arktycznym.

i Autor: Adam Mørk/ Materiały prasowe 12, 14 | Lokalizacja na szlaku turystycznym wpłynęła na formę obiektu, dzięki której staje się on integralną częścią trasy wycieczek. Zakrzywione drewniane zadaszenie, dostępne dla zwiedzających, naturalnie wpisuje się w otoczenie i stanowi kontynuację szlaku

Metryczka Centrum turystyczne Ilulissat Icefjord Ilulissat, Grenlandia Autor: Dorte Mandrup

Dorte Mandrup Projekt wystawy: JAC Studios

JAC Studios Architektura krajobrazu: Kristine Jensen Landscape & Architecture

Kristine Jensen Landscape & Architecture Konstrukcja: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma Konsultant: Rambøll

Rambøll Podwykonawca: Give Steel (konstrukcja stalowa)

Give Steel (konstrukcja stalowa) Generalny wykonawca: KJ Greenland

KJ Greenland Inwestor: Realdania, gmina Avannaata i rząd Grenlandii

Realdania, gmina Avannaata i rząd Grenlandii Powierzchnia: 1600 m 2

1600 m Projekt: 2016

2016 Realizacja: 2021

i Autor: Dorte Mandrup/ Materiały prasowe 6 | Sytuacja. Oznaczenia: 1 – Centrum Ilulissat Icefjord z tarasem na dachu; 2 – jezioro Sermermiut; 3 – szlak turystyczny; 4 – parking; 5 – droga do miasta Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-UijJ-tA74-67Ag_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-06.jpeg

i Autor: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 13 | Schemat kształtowania się bryły Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-PUgC-3zfY-MAPa_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-13.jpeg

i Autor: Dorte Mandrup/ Materiały prasowe 7 | Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – taras wejściowy; 2 – wejście; 3 – sklep; 4 – kawiarnia; 5 – informacja; 6 – kino; 7 – wystawa; 8 – przestrzeń edukacyjna; 9 – biuro; 10 – taras wyjściowy Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-dbUZ-Q7J2-ZLux_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-07.jpeg

i Autor: Dorte Mandrup/ Materiały prasowe 8 | Aksonometria: a) szlak na dachu; b) drewniany taras; c) fasada ze szkła i drewna; d) drewniana podłoga + trzony; e) platforma stalowa Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-c7m2-cdwi-NmAq_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-08.jpeg

i Autor: Dorte Mandrup/ Materiały prasowe 9 | Przekrój przez część ogrzewaną Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-uCGY-d7Nk-ffsW_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-09.jpeg

i Autor: Dorte Mandrup/ Materiały prasowe 10 | Przekrój przez część nieogrzewaną Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-wLSR-JjoB-Tezj_centrum-turystyczne-ilulsat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-10.jpeg

i Autor: KJ Greenland, Lars Sørensen, Give Steel/ Materiały prasowe 20 | Podłogi, sufity, zewnętrzne tarasy oraz niektóre elementy wykończenia wnętrz wykonano z dębowego drewna

i Autor: Lars Sørensen, project manager/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 22-24, 27 | Ramy stalowe posadowiono na żelbetowych palach fundamentowych zakotwionych w podłożu skalnym

i Autor: Give Steel/ Materiały prasowe 21 | Schemat konstrukcyjny Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-JUoh-Wnxj-J8nT_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-21.jpeg

i Autor: Dorte Mandrup/ Materiały prasowe 25, 26 | Detal konstrukcji zadaszenia. Oznaczenia: 1 – system fasadowy aluminiowy z przymocowanymi drewnianymi profilami i trójszybowymi oknami; 2 – blacha aluminiowa; 3 – obróbka krawędzi dachu z desek elewacyjnych; 4 – dębowe panele tarasowe; 5 – kotwy stalowe; 6 – izolacja z wełny szklanej; 7 – blacha trapezowa; 8 – izolacja termiczna i akustyczna; 9 – akustyczne lamele dębowe profilowane; 10 – szyna oświetleniowa; 11 – belka stalowa; 12 – słup stalowy 13 – panel grzewczy; 14 – olejowana podłoga dębowa; 15 – podłogowa płyta wiórowa; 16 – legary podłogowe z izolacją; 17 – płyta warstwowa z izolacją poliuretanową; 18 – płyta cementowo-wiórowa Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-14fU-hS3w-LQaB_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-26.jpeg

i Autor: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 35 | Schemat konstrukcyjny: a) pale fundamentowe; b) rama; c) posadzka; d) konstrukcja stalowa; e) zadaszenie Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-Q1ba-3Uh9-ZeeH_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-35.jpeg

i Autor: Lars Sørensen, project manager/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 28-30, 32, 33 | Konstrukcja stalowa – belki łączące pomiędzy ramami głównymi stanowią część systemu stabilizującego

i Autor: Lars Sørensen, project manager/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 31 | Budynek wyniesiono ponad poziom terenu na palach fundamentowych, tak by woda z topniejącego śniegu mogła swobodnie spływać pod budynkiem do jeziora

i Autor: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 34 | Detal połączeń konstrukcji. Oznaczenia: 1 – płaskownik spawany do belki spoiną 12 mm; 2 – spoina pachwinowa dookoła profilu; 3 – profil IPE różnej wielkości; 4 – rura kwadratowa; 5 – profil rurowy dospawany na całym obwodzie do belki; 6 – spoina czołowa na pełen przetop; 7 – płaskownik; 8 – blachownica stalowa; 9 – śruba; 10 – profil rurowy spawany na całym obwodzie płyty podstawy Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-FDuA-4st4-LnHC_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-34.jpeg

i Autor: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 36 | Aksonometria konstrukcji stalowej. Oznaczenia: 1 – stężenie; 2 – profil stalowy o nachyleniu 200-300 mm (ocieplony); 3 – skrajna belka krawędziowa z rury kwadratowej; 4 – profil stalowy o nachyleniu 200-300 mm (nieocieplony); 5 – wewnętrzna belka krawędziowa; 6 – profil rurowy; 7 – blachownica dwuteowa; 8 – żelbetowa ścianka oporowa; 9 – profil stalowy; 10 – blacha trapezowa; 11 – przyspawany profil teowy; 12 – skratowanie wiatrowe; 13 – oczep pala fundamentowego; 14 – profil stalowy (nieocieplony) Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-doub-ruUi-Hf4R_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-36.jpeg

i Autor: Adam Mørk/ Materiały prasowe 37-40, 43 | Dzięki przeszklonym elewacjom (ponad 300 okien) i drewnianemu wykończeniu obiekt naturalnie wpisuje się w krajobraz. Delikatna konstrukcja wydaje się niemal unosić nad ziemią. Z dachu goście mogą podziwiać widok m.in. na spektakularne lodowce

i Autor: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 41 | Przekrój przez konstrukcję stalową: a) część ogrzewana; b) część nieogrzewana. Oznaczenia: 1 – otwory do montażu fasady; 2 – przechylony profil stalowy; 3 – profil teowy; 4 – stężenie; 5 – płaskownik stalowy; 6 – otwory na kable; 7 – blacha trapezowa; 8 – rura kwadratowa; 9 – blachownice dwuteowe; 10 – otwór w środniku; 11 – podłoże skalne; 12 – otwór wiercony w skale; 13 – HEB 280; 14 – otwory na linki stalowe Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-szZY-Xt6i-qZjh_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-41a.jpeg

i Autor: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma/ Materiały prasowe 41 | Przekrój przez konstrukcję stalową: a) część ogrzewana; b) część nieogrzewana. Oznaczenia: 1 – otwory do montażu fasady; 2 – przechylony profil stalowy; 3 – profil teowy; 4 – stężenie; 5 – płaskownik stalowy; 6 – otwory na kable; 7 – blacha trapezowa; 8 – rura kwadratowa; 9 – blachownice dwuteowe; 10 – otwór w środniku; 11 – podłoże skalne; 12 – otwór wiercony w skale; 13 – HEB 280; 14 – otwory na linki stalowe Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-kxFy-xGCu-h6rv_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-41b.jpeg

i Autor: Dorte Mandrup/ Materiały prasowe 42 | Przekrój przez budynek: a) część ogrzewana; b) część nieogrzewana. Oznaczenia: A – dębowe panele tarasowe; kotwy stalowe; izolacja z wełny szklanej; blacha trapezowa; izolacja termiczna i akustyczna; akustyczne lamele dębowe; szyna oświetleniowa; belka stalowa; B – system fasadowy aluminiowy z drewnianymi profilami i trójszybowymi oknami; słup stalowy; C – podłoga dębowa; płyta wiórowa; legary z izolacją; blacha trapezowa; płyta warstwowa z izolacją poliuretanową; płyta cementowo-wiórowa; D – deska tarasowa; krokwie; wsporniki; papa; szkło piankowe; blacha trapezowa; krokwie; sufit podwieszany; lamele; oprawy oświetleniowe; E – profile drewniane na krokwiach; przechylony profil stalowy; F – deski tarasowe; belki; profile stalowe Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-LjiE-sZv8-pbcX_centrum-turystyczne-ilulissat-icefjord-na-grenlandii-dorte-mandrup-42.jpeg

i Autor: Adam Mørk/ Materiały prasowe 44 | Oprócz wystaw dotyczących historii, walorów przyrodniczych i kulturowych okolicznych terenów czy zmian klimatu centrum stanowi również miejsce do działań edukacyjnych

i Autor: Adam Mørk/ Materiały prasowe 45 | Wnętrza, podobnie jak cały obiekt, utrzymano w stonowanej kolorystyce, wykorzystując do wykończenia drewniane materiały

i Autor: Adam Mørk/ Materiały prasowe 46 | Przeszklona elewacja daje możliwość podziwiania okolicy z wnętrza budynku, co stanowi idealne tło dla zorganizowanych tu wystaw

