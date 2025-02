Spis treści

Reportaż "Fest srogi familok" nominowany do nagrody Wirtuale

Multimedialny reportaż "Fest srogi familok" ukazał się 23 grudnia 2024 roku na łamach serwisu architektura.muratorplus.pl. To fascynująca opowieść o katowickiej Superjednostce – gigantycznym bloku, który jest domem dla tysięcy mieszkańców.

Autorzy reportażu, Dorota Niećko i Karol Gruszka, w niezwykle ciekawy sposób przedstawili historię tego wyjątkowego miejsca, jego architekturę i życie codzienne jego mieszkańców. Za projekt graficzny odpowiada Agata Gumółka, a zdjęcia z drona wykonał Szymon Starnawski.

Fest Srogi Familok. Zobacz multimedialny reportaż Muratora

Superjednostka to nie tylko budynek, to prawdziwe miasto w mieście. Posiada własne zasilanie, specjalne piętra techniczne i unikalną atmosferę. Reportaż "Fest srogi familok" to wnikliwe spojrzenie na to niezwykłe miejsce, które na stałe wpisało się w krajobraz Katowic.

Interaktywna opowieść o bloku, który jest wielki jak miasto miesięcznika "Architektura-murator" została nominowana do nagrody Wirtuale portalu Wirtualne Media w kategorii Publikacja roku – społeczeństwo.

Dorota Niećko, autorka tekstu i współautorka koncepcji reportażu, nie kryje radości z nominacji:

To wielka satysfakcja i zaszczyt, znaleźć się w gronie nominowanych. Chcę podkreślić, że multimedialny reportaż o bloku - gigancie - katowickiej Superjednostce, powstał jako praca zespołowa - moja, Karola Gruszki, autora koncepcji i Agaty Gumółki, utalentowanej graficzki, autorki koncepcji graficznej. Zdjęcia zaś wykonał fotoreporter Szymon Starnawski. "Fest srogi familok" to nowy format Grupy Time, w którym treść jest tak samo ważna, jak forma; w którym połączyliśmy klasyczny reportaż, wideo, zdjęcia tak, by angażować czytelnika na różnych poziomach - mówi Dorota Niećko.

Tak powstawał "Fest srogi familok". Posłuchaj podcastu

Z podcastu dowiecie się, jak powstawał multimedialny reportaż "Fest srogi familok", którego autorami są: Dorota Niećko, Agata Gumółka i Karol Gruszka.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Fest Srogi Familok: kulisy reportażu o katowickiej Superjednostce

Gala wręczenia nagród Wirtuale odbędzie się 19 marca 2025 r. Trzymajcie za nas kciuki!

Jeśli jeszcze go nie znacie, serdecznie zapraszam do oglądania i czytania. Superjednostka jest naprawdę wyjątkowa - zachęca współautorka reportażu o gigantycznym bloku w Katowicach.

O nagrodach Wirtuale

Wirtuale to prestiżowa nagroda branżowa, organizowana przez portal Wirtualne Media, skierowana do najlepszych mediów i ludzi mediów w Polsce. Nagrody przyznawane są w 14 kategoriach, które odzwierciedlają różnorodność współczesnego świata mediów.

Celem nagrody jest uhonorowanie projektów i osób, które mają realny wpływ na branżę medialną i społeczeństwo. Wirtuale są przyznawane przez szeroką kapitułę składającą się z osób ze świata mediów, co gwarantuje, że nagrody są przyznawane "od branży dla branży".