Wita77 – mieszkania zaprojektowane z myślą o mieszkańcach

Wita77w gdańskiej Strzyży to inwestycja powstała zgodnie z autorskim procesem twórczym Invest Komfort. W centrum tej koncepcji znajduje się człowiek i jego codzienne potrzeby. To właśnie dla wygody przyszłych lokatorów powstał program mieszkań wykończonych pod klucz move in – gotowych do zamieszkania od razu po odbiorze kluczy.

Autor: Invest Komfort/ Materiały prasowe

Gotowe wnętrza – oszczędność czasu i komfort

Kupując mieszkanie move in, klienci otrzymują przestrzeń, w której wszystko jest już na swoim miejscu – od eleganckich podłóg, przez zabudowy meblowe, po kompletnie wyposażoną łazienkę i kuchnię z wysokiej klasy AGD. Wystarczy wstawić meble, aby lokal był w pełni funkcjonalny.

Takie rozwiązanie eliminuje dodatkowe nakłady finansowe i czasowe związane z remontem i wykończeniem. Dodatkowo sprzęty objęte są gwarancją, co zwiększa bezpieczeństwo zakupu.

Autor: Invest Komfort/ Materiały prasowe

Jakość ponad standard

Mieszkania wykończone pod klucz move in powstają we współpracy z doświadczonymi projektantami i sprawdzonymi zespołami wykonawczymi Invest Komfort. W procesie wykończenia stosowane są materiały starannie wyselekcjonowane pod względem estetyki, trwałości i ponadczasowego charakteru – często przewyższające jakością rozwiązania dostępne w popularnych marketach budowlanych.

Autor: Invest Komfort/ Materiały prasowe

W standardzie wykończenia move in znajdują się m.in.:

dębowe deski podłogowe marki Kaczkan,

białe lakierowane drzwi Porta

włoskie płytki Casalgrande Padana,

armatura Grohe,

sprzęt AGD Bosch,Siemens, Samsung,

blaty ze spieku kamiennego,

zabudowy meblowe wykonane na wymiar.

Autor: Invest Komfort/ Materiały prasowe

Aranżacje dopasowane do stylu życia

Wykończenie pod klucz move in zapewnia neutralną, gotową bazę, którą każdy właściciel może zaaranżować według własnych potrzeb i gustu. Aby zilustrować możliwości tej przestrzeni w inwestycji Wita77, przygotowano poglądowe aranżacje wnętrz – nie są one elementem wykończenia, lecz inspiracją pokazującą potencjał wykończenia pod klucz move in:

KUOO Tamizo Architects – subtelna i harmonijna wizja wnętrza spokojnego i przytulnego,

– subtelna i harmonijna wizja wnętrza spokojnego i przytulnego, Together Studio – propozycja pełna charakteru, kontrastów i nowoczesnych form.

Te przykładowe koncepcje pokazują, że przestrzeń move in może być zarówno stonowanym tłem codzienności, jak i punktem wyjścia do stworzenia unikalnego, osobistego wnętrza.

Autor: Invest Komfort/ Materiały prasowe

Idealne rozwiązanie dla wymagających

Mieszkania wykończone w move in to odpowiedź na potrzeby osób ceniących sobie wygodę, oszczędność czasu i bezpieczeństwo finansowe. To także oferta dla inwestorów, którzy chcą wprowadzić mieszkanie na rynek najmu bez dodatkowych prac.

Dzięki inwestycji Wita77 Invest Komfort wprowadza na rynek rozwiązanie, które redefiniuje standard zamieszkiwania – od teraz to nie cztery ściany, lecz gotowe miejsce do życia.