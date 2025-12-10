Rozmowa z Piotrem Grochowskim. Kongres Nowej Mobilności 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Grupa Arche właścicielem Królewskiej Papierni

Historia Królewskiej Papierni w Konstancinie-Jeziornie sięga 1775 roku. To jeden z najstarszych i największych zakładów papierniczych w Polsce. Dziś, dzięki pracowni Arche, teren dawnej fabryki przechodzi proces rewitalizacji. Zakład działał nieprzerwanie do 2012 roku, kiedy po prywatyzacji podjęto decyzję o wygaszeniu produkcji, demontażu maszyn oraz wyburzeniu części zabudowań. Obecny właściciel, Grupa Arche, która przejęła teren w 2021 roku, planuje przekształcić ponad 40 hektarów przestrzeni w nową, wielofunkcyjną część miasta.

Projekt zakłada wprowadzenie różnorodnych funkcji usługowych i kulturalnych. Architekci podkreślają, że zależy im na wyeksponowaniu zachowanej struktury historycznych budynków wraz z widocznymi nawarstwieniami czasów, a planowane działania ograniczą ingerencję w istniejącą konstrukcję do minimum.

mat. prasowe/ Materiały prasowe

Kluczową rolę w całej koncepcji odgrywać mają przestrzenie pomiędzy zabudowaniami — to właśnie tam, dzięki lokalom rzemieślniczym i gastronomicznym, powstaną nowe ulice i place. Dawne obiekty przemysłowe zostaną przekształcone w hotele, restauracje, muzea i sale konferencyjne, a uzupełnieniem całego założenia będzie zabudowa mieszkaniowa.

10 tys. nowych mieszkańców w Konstancinie-Jeziornie?

Za adaptację zabytkowej tkanki odpowiada zespół architektów w składzie: Piotr Grochowski, Łukasz Iwan, Elżbieta Laszczka, Mateusz Jasiński, Katarzyna Grochowska, Anna Skorupka, Karolina Gaweł, Ewa Kędzierska i Łukasz Stankiewicz. W 2024 roku podkreślali oni:

Naszym założeniem jest uratowanie tego miejsca przed destrukcją oraz wprowadzenie do niego ponownie życia i nowych funkcji, zachowując symbol i tożsamość w formie architektury, ale i historii osób, które z tym miejscem były związane. (...) Ważne dla nas było poznanie okolicznych mieszkańców i ich opinii na temat nowych założeń. Podczas konsultacji społecznych pokazaliśmy projekt i rozmawialiśmy o rozwoju tej części Konstancina. Wnioski unaoczniły nam wyzwania, jakie czekają nas w trakcie planowania tak dużej inwestycji.

Mimo tych konsultacji, obecnie pojawił się sprzeciw części mieszkańców oraz lokalnych władz wobec planów Grupy Arche - przede wszystkim dotyczących budowy dużego osiedla. Inwestor uzyskał już zgodę na pierwszy etap przedsięwzięcia, korzystając z zapisów tzw. ustawy lex deweloper. Projekt przewiduje powstanie osiedla mieszczącego od 2,5 do 3 tys. mieszkań, co oznacza potencjalnie nawet 10 tys. nowych mieszkańców - liczba szczególnie znacząca wobec obecnej populacji Konstancina, wynoszącej około 17 tys. osób. Na łamach "Gazety Wyborczej" przedstawiciel protestujących, Andrzej Czub, komentował:

"Musimy chronić uzdrowiskowy charakter Konstancina. Jeśli pozwolimy na taką inwestycję, stracimy to, co w naszym mieście najbardziej cenimy. Infrastruktura nie jest przystosowana do takiego obciążenia."

Prezes firmy zaprosił mieszkańców na spotkanie

Władysław Grochowski, prezes firmy Arche, opublikował list skierowany do mieszkańców Konstancina. Zaprasza w nim na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 11 grudnia, o godzinie 12:00 na terenie dawnej papierni przy ul. Mirkowskiej 45. Grochowski przypomina, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza na tym obszarze prowadzenie działalności przemysłowej. Tym samym zwraca uwagę, że zablokowanie planów budowy osiedla może w konsekwencji otworzyć drogę do powstania w Mirkowie zakładu, który byłby sprzeczny z uzdrowiskowym charakterem Konstancina.

Na najbliższej sesji rady miasta - 17 grudnia - radni zagłosują nad stanowiskiem oceniającym planowany drugi etap inwestycji.

Grupa Arche i realizacje mieszkaniowe

To niejedyna sytuacja, w której Grupa Arche oprócz funkcji hotelowych i gastronomicznych wprowadza do swoich projektów funkcję mieszkaniową. W realizacji Arche Klasztor we wrocławskich Karłowicach inwestor wybudował apartamenty na sprzedaż oraz na długi pobyt (long stay). Osiedle Willa Kasprowicz to niewielkie osiedle na tyłach klasztoru mieszczące 24 mieszkania w trzech budynkach. Zdecydowano się na niegrodzenie terenu, a całość graniczy z terenami zielonymi. Nie jest to szczególnie zaskakujące, bo Grupa Arche rozpoczynała swoją działalność jako deweloper realizujący osiedla mieszkaniowe.