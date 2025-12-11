Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Metro do Ursusa. Warszawa zacznie przygotowania w 2026 r.

Ursus jest dziś jedną z gęściej zaludnionych – i stale się dogęszczających – dzielnic Warszawy. Choć do centrum kursują stąd pociągi oraz autobusy, wielu mieszkańców skarży się na słabą ofertę komunikacyjną, zwłaszcza w obliczu licznych remontów na kolei. Zdaniem wielu ten problem mogłoby rozwiązać metro do Ursusa, które w 2018 r. obiecał mieszkańcom w trakcie kampanii wyborczej ówczesny kandydat na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski. Inwestycja wciąż jednak nie ruszyła.

11 grudnia 2025 r. miasto zapowiedziało, że w 2026 r. rozpoczną się przygotowania do przedłużenia 2. linii metra w kierunku Ursusa. Zapowiedziano 3 nowe stacje:

Ursus Niedźwiadek,

Posag 7 Panien,

Ursus Północny.

Pierwsza i ostatnia z nich, jak sama nazwa wskazuje, będą umożliwiać przesiadki na kolej.

i Autor: ILF Consulting Engineers Polska/ Materiały prasowe Mapa planowanego metra do Ursusa. Na czerwono przedłużenie M2, na zielono nowa linia metra M5.

– Metro jedzie do Ursusa, to najważniejsza wiadomość budżetu transportowego 2026 roku. Zabezpieczamy środki na prace przygotowawcze – oznajmił w mediach społecznościowych prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Warto podkreślić, że w 2026 r. rozpoczną się dopiero przygotowania do budowy metra do Ursusa, które potrwają minimum kilka lat. Najpierw nową linię trzeba bowiem zaprojektować i znaleźć na jej budowę środki w budżecie. Żadnego terminu budowy jak dotąd nie podano.

Przypomnijmy, że w I kwartale 2023 r. zaprezentowano tzw. masterplan Warszawy, w którym założono m.in. budowę 5 linii metra do 2050 r. Dwie z nich – przedłużona 2. linia metra oraz nowa 5. linia metra – miałyby docierać na Ursus.

– Jeżeli chodzi o plany metra, to mówiłem w samej kampanii, że jest to rozpisane po pierwsze na dwie kadencje, a po drugie, że muszą być na to pieniądze unijne. Bo bez tego go nie wybudujemy – tłumaczył w styczniu 2023 r. prezydent miasta.

Metro do Ursusa nie ma uzasadnienia? Eksperci krytycznie o przedłużeniu M2

Niecierpliwość mieszkańców Ursusa w oczekiwaniu na metro łatwo zrozumieć, bo problemy komunikacyjne dzielnicy z każdym rokiem narastają. Część ekspertów ma jednak wątpliwości, czy budowa metra do Ursusa jest uzasadniona. Trzeba bowiem pamiętać, że metro to najdroższy środek transportu – zarówno w budowie, jak i w utrzymaniu. Bardzo ważne jest zatem oszacowanie, czy prognozowana liczba pasażerów na danej trasie faktycznie uzasadnia wydanie miliardów na metro. Jeśli nie, rozważa się inne opcje, np. mniej pojemny, ale tańszy tramwaj.

Niestety, w przypadku Ursusa prognozowana liczba pasażerów jest dość niska jak na metro. Wynika to przede wszystkim z faktu, że z Ursusa jeżdżą już bezpośrednio do centrum pociągi podmiejskie, a metro jechałoby tam „naokoło”, co jest mniej atrakcyjne. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku metra prognozy ruchu pasażerskiego nieraz już okazywały się niedoszacowane, więc jest możliwe, że i tym razem podróżnych będzie więcej, niż się obecnie zakłada.

Na razie jednak liczby są nieubłagane. Słabe potoki pasażerskie dla metra są szczególnie widoczne wobec planowanego przedłużenia linii M2 od Karolina w kierunku stacji Ursus Niedźwiadek. Choć bemowską końcówkę linii M2 zaprojektowano tak, żeby dało się bez przeszkód technologicznych budować dalej do Ursusa, zatrudnieni przez miasto eksperci stwierdzili, że byłoby to nieopłacalne:

– Nie widzi się uzasadnienia ruchowego dla przedłużania II linii metra na południe od planowanej stacji technicznej Mory [obecnie STP Karolin – przyp. red.] w kierunku Ursusa – optymalnym rozwiązaniem wydaje się tutaj pasażerskie wykorzystanie stacji technicznej Mory przy jej odpowiednim skomunikowaniu z obszarem Szamotów za pomocą przejść pieszych przez linie kolejowe nr 3, 19 i 507; w tym kontekście należy także rozważyć budowę nowego przystanku osobowego w okolicach przecięcia linii kolejowych nr 3 i 507 i jej obustronne, piesze skomunikowanie w relacji północ-południe (…) – czytamy w analizach ruchowych stanowiących część projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

i Autor: ILF Consulting Engineers Polska/ Materiały prasowe Prognozowane potoki pasażerskie w sieci metra warszawskiego w 2050 r. w godzinach szczytu

Innymi słowy, miejscy eksperci sugerują, żeby mieszkańcy Ursusa wsiadali do linii M2 na terenie budowanej obecnie „zajezdni” metra, czyli STP Karolin. Jest ona zlokalizowana na Bemowie, na obszarze ograniczonym ul. Gierdziejewskiego, al. 4 czerwca 1989 r. (ul. Nowolazurową), torami PKP oraz budynkiem Instytutu Energetyki. Z uwagi na specyfikę stacji techniczno-postojowej (znajduje się na zamkniętym, słabo dostępnym terenie) trudno sobie jednak wyobrazić dowożenie tam pasażerów z Ursusa autobusami.

M5 na Ursus można zastąpić tramwajem w tunelu – sugerują specjaliści

A co z planowanym dociągnięciem do Ursusa 5. linii metra? Przypomnijmy, że miałaby ona biec z Gocławka na Szamoty i docierać do stacji kolejowej Ursus. Tu prognozowana liczba pasażerów jest wyższa, ale wciąż dość mała jak na metro, które w ciągu godziny może przewieźć nawet 50 tys. osób. Zwracają na to uwagę eksperci firmy ILF Consulting Engineers Polska. Jak można przeczytać w przygotowanym przez nich studium rozwoju sieci metra, eksperci ILF sugerują, że na odcinku Dworzec Zachodni–Szamoty metro M5 można byłoby zastąpić np. tramwajami.

– W korytarzu Ursus – Włochy – centrum przewozy realizuje także inny środek szybkiego transportu miejskiego – kolej aglomeracyjna / regionalna. (…) Biorąc to pod uwagę, warto wspomnieć o (…) rozważeniu obsługi komunikacyjnej na omawianej trasie za pomocą pojazdów szynowych o mniejszej pojemności, takich jak wieloczłonowe tramwaje lub mniejsze (np. krótsze) pociągi metra. Pojazdy te mogłyby realizować przewozy w tunelach i stanowić funkcjonalnie pełne „lekkie” metro. (…) Dzięki kursowaniu w tunelach opisywane pojazdy szynowe w dalszym ciągu zapewniałyby wysoką prędkość komunikacyjną – piszą eksperci ILF.

Eksperci ILF podsuwają też możliwość budowy zamiast metra nowej odnogi WKD obsługującej Ursus. Zarazem przyznają jednak, że z wielu względów byłoby to rozwiązanie mniej korzystne.

– Opisana „odnoga” mogłaby być wykonana na odcinku pomiędzy stacjami Posag 7 Panien i Prystora wraz z połączeniem torowym pomiędzy stacją Prystora a istniejącą linią WKD – proponują eksperci ILF.

i Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Mapa planowanej sieci metra w Warszawie

Kiedy będzie metro w Ursusie?

Na koniec warto zauważyć, że ogłoszony przez miasto zamiar dociągnięcia na Ursus linii M2 jeszcze co najmniej przez kilka lat nie przełoży się na realizację. Miasto nie zgromadziło jeszcze na inwestycję pieniędzy, a nawet gdyby udało się je zdobyć, to perspektywa budowy jest wciąż odległa, a urzędnicy nie podają terminów. W 2026 r. wystartują dopiero pierwsze przygotowania.

– Obecnie procedowane przez miasto przedsięwzięcia to: realizacja robót budowlanych dla linii M2 na odc. Lazurowa – Karolin; (...) projekt budowlany dla linii M3 na odc. Stadion Narodowy – Gocław oraz (...) prace przedprojektowe dla linii M4 wraz ze stacją techniczno-postojową. Nie podjęto jeszcze decyzji, które odcinki sieci metra będą realizowane w następnej kolejności – przekazało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.