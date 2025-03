Spis treści

Organizatorem konkursu architektoniczno-urbanistycznego “Lider Dostępności” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Stowarzyszenie pełni tę rolę od 2016 roku. Konkurs od pierwszej edycji organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Jak czytamy w komunikacje dot. tegorocznej, 10 edycji:

19 marca br. (...) członkowie Kapituły po raz 10. wybierali najlepsze w Polsce rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne, które są dostępne dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. W tym roku do konkursu napłynęła rekordowa ilość zgłoszeń – 85. Do finału zakwalifikowało się 29 obiektów i przestrzeni, 4 kandydatów do nagrody Architekt/Urbanista i 4 Kandydatki do nagrody Koordynator ds. dostępności, spośród których Kapituła w tajnym głosowaniu wybrała 9 Laureatów i 8 wyróżnionych.