Konkurs „Roca One Day Design Challenge” 2024

KONKURS PORTA BY ME 2024/2025

Park Akcji Burza to najlepsza przestrzeń publiczna w Europie! Właśnie ogłoszono wyniki konkursu The European Prize for Urban Public Space

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Rejestracja do V polskiej edycji

Międzynarodowy konkurs Roca One Day Design Challenge powraca do Polski. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 28 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) w Warszawie, przy ul. Dobrj 56 /66. Rejestracja do konkursu jest otwarta, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające polskie lub ukraińskie obywatelstwo:

studenci,

młodzi architekci

i projektanci.

W konkursie mogą brać udział posiadający obywatelstwo polskie lub ukraińskie studenci wzornictwa i architektury, młodzi profesjonaliści, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Zadanie konkursowe to stworzenie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań związanych z przestrzenią łazienkową w ciągu zaledwie jednego dnia

Zobacz też:

Historia konkursu Roca One Day Design Challenge

Konkurs Roca One Day Design Challenge został zainicjowany w 2012 roku przez firmę Roca, lidera w sektorze łazienkowym. Od tego czasu kolejne odsłony projektu angażują środowisko młodych projektantów na całym świecie w poszukiwaniu oryginalnych i innowacyjnych, a jednocześnie prostych rozwiązań do przestrzeni łazienkowych, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Zobacz też:

Hybrydowa formuła konkursu – stacjonarnie i online

Polska V edycja konkursu „Roca One Day Design Challenge” odbędzie się 28 listopada 2024 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) w Warszawie, w formule hybrydowej (stacjonarnie i online). Zadanie konkursowe dotyczyć będzie wybranego zagadnienia związanego z przestrzenią łazienkową. Szczegółowe założenia zostaną ogłoszone w dniu wydarzenia. Uczestnicy będą mogli realizować zadanie na miejscu lub zdalnie, pracując indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach - zyskają okazję do zaprezentowania swojej kreatywności, szybkości i umiejętności projektowych pod presją czasu. Ich prace oceni jury złożone z profesjonalistów z branży.

Nagrody i zainteresowanie konkursem, rejestracja

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody: 1. miejsce to 3000 €, za zajęcie 2. miejsca przewidziano 2000 €, zaś 3. miejsce to nagroda w wysokości 1000 €.

Polskie edycje konkursu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i gromadzą każdorazowo około 300 uczestników.

Rejestracja na konkurs jest już otwarta i dostępna poprzez formularz na stronie:

Autor:

Dokładny przebieg konkursu, wyniki

W dniu konkursu, 28 listopada 2024 r., uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć projekty na podstawie tematu ogłoszonego o godz. 9.30 na miejscu wydarzenia, a następnie opracować je i przesłać w tym samym dniu do godz. 16.00 za pośrednictwem strony internetowej. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 28 listopada o godz. 20.00 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW).

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu są dostępne na stronie:

Skład jury konkursowego

Projekty konkursowe będą oceniane przez Jury, w skład którego weszli profesjonaliści oraz osobistości ze świata architektury i designu: dr Karolina Janczy – malarka i projektantka wnętrz, kostiumów teatralnych oraz sztuki użytkowej, scenograf i artystka sztuk wizualnych, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Tomasz Pydo – projektant produktu, współtworzący inderdyscyplinarne studio projektowania KABO & PYDO wielkorotnie nagradzane prestiżowymi nagrodami, m.in. Red Dot, IF Design i Dobry Wzór, Gosia Rygalik – projektantka, aktywna w dziedzinach edukacji i kultury, współtworzy Studio Rygalik, Prezeska Fundacji Sobole, współzałożycielka społeczności Design Nature oraz kreatywnego kampusu w Sobolach, dr Maciej Stefański – projektant wzornictwa przemysłowego, wykładowca na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, współprowadzący studio projektowe Handsome, Bibianna Stein-Ostaszewska – projektankta wnętrz, współzałożycielka Stowarzyszenia Architektów Wnętrz, obecnie członkini Rady Programowej SAW, prowadzca autorską pracownię Bibi Space, Joanna Dec-Galuk – Dyrektor Marketingu Roca Polska.

Zobacz też:

Patronat honorowy nad konkursem i patronat "Architekury"

Patronat honorowy nad Roca One Day Design Challenge sprawuje Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. "Architektura-murator" jest patronem medialnym konkursu.

Informacje o firmie Roca

Roca to firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów łazienkowych dla architektury, budownictwa i projektowania wnętrz. Założona w 1917 roku, łączy tradycję i wiedzę z pasją do innowacji oraz szacunkiem dla środowiska, aby sprostać wymaganiom klientów i przyczynić się do poprawy dobrobytu społeczeństwa. Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem we wszystkich procesach produkcyjnych firmy, a zobowiązanie do zapewnienia lepszej planety dla przyszłych pokoleń Roca wdraża w 170 krajach, w których działa, oraz w swoich 76 fabrykach, przekazując tę filozofię codziennie ponad 21 000 pracownikom. Ta rodzinna firma to lider rynku w Europie, Ameryce Łacińskiej i Indiach. Jest również obecna w Chinach i reszcie Azji, na Bliskim Wschodzie, w Australii i Afryce. W rezultacie Roca jest światowym liderem w swojej branży.