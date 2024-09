UNIfest. o dostępności. Festiwal Projektowania w Krakowie - pierwsza edycja

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

UNIfest. - dla kogo jest krakowska impreza architektoniczna

Już we wrześniu w Krakowie odbędzie się UNIfest. Festiwal Projektowania Uniwersalnego, wyjątkowe wydarzenie łączące projektowanie z działaniem na rzecz tworzenia świata bez barier. Festiwal skierowany jest do

studentów,

projektantów,

architektów,

pasjonatów

i innowatorów,

którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności do rozwiązywania realnych problemów związanych z dostępnością.

Podczas kilkunastogodzinnego sprintu projektowego uczestnicy będą pracować w zespołach nad projektami zwiększającymi dostępność dla osób z różnymi potrzebami.

UNIfest. - program festiwalu w Krakowie

Program festiwalu obejmuje:

Warsztaty UNIfest. - sprint projektowy, podczas którego uczestnicy będą pracować nad konkretnymi projektami i prototypami.

Wykłady z ekspertami z zakresu projektowania uniwersalnego i dostępności.

Wystawę końcową prezentującą najlepsze projekty wypracowane podczas festiwalu.

UNIfest. to doskonała okazja do:

Nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania uniwersalnego i dostępności.

Rozwiązywania realnych problemów i wyzwań związanych z dostępnością.

Współpracy z innymi kreatywnymi osobami.

Wpłynięcia na pozytywną zmianę społeczną.

Dlaczego warto wziąć udział w UNIfest.?

Uczestnictwo w UNIfest. to szansa na zdobycie nowej wiedzy, poznanie inspirujących ludzi i nawiązanie wartościowych kontaktów. To także okazja, aby przyczynić się do tworzenia lepszego świata. To kilkanaście godzin warsztatowych i konsultacji z ekspertami!

Jakie tematy będą poruszane podczas warsztatów?

Tematyka warsztatów będzie obejmować m.in. projektowanie przestrzeni publicznej, projektowanie wystaw i ekspozycji i projektowanie dla neuroróżnorodności.

Festiwal w liczbach:

Ponad 12 godzinny sprint projektowy

4 wykłady z ekspertami

3 wyzwania projektowe

6 tutorek i tutorów

Terminy i linki do: zapisów, strony festiwalu i jego programu

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 20 września 2024 roku!

Link do rejestracji: https://forms.office.com/e/8ra9zi3p29 Link do strony: https://www.unifestfestiwal.com/

Organizatorzy publikują też wiele informacji na stronie festiwalu na Facebooku.

Program Festiwalu dostępny na stronie: https://www.unifestfestiwal.com/program-festiwalu

Festiwal odbędzie się w Cogiteonie.

Patroni i partnerzy festiwalu projektowania UNIfest.

UNIfest. Festiwal Projektowania Uniwersalnego organizowany jest przez Places Foundation pod patronatem: Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, School of Form, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Głównym partnerem UNIfestu. jest Cogiteon – Małopolskie Centrum Nauki, wspierające merytorycznie oraz organizacyjnie zespół festiwalu.

Festiwal Projektowania Uniwersalnego UNIfest. Odbywa się jako jedno z wydarzeń 2. Festiwalu Kultury Wrażliwej organizowanego przez Małopolski Instytut Kultury.