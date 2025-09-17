Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiosną bieżącego roku, Urząd Gminy Wielka Wieś wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku Szkoły Podstawowej w Modlniczce. Konkurs był realizacyjny, jednoetapowy i ograniczony. Jego celem było "wyłonienie najlepszego rozwiązania architektonicznego i funkcjonalnego, które odpowie na potrzeby współczesnej edukacji i uwzględni zmieniające się warunki społeczne oraz ekologiczne".

Planowana inwestycja obejmuje budowę szkoły dla 500 uczniów wraz z atrakcyjnym zagospodarowaniem terenu oraz rezerwą przestrzeni na ewentualną budowę przedszkola dla 100 dzieci, sali audytoryjnej lub rozbudowę szkoły o kolejne oddziały. Organizatorzy oczekiwali, że projekt "odpowie na wyzwania XXI wieku", uwzględniając nowe modele edukacji, zrównoważony rozwój, rozwiązania proekologiczne oraz efektywność energetyczną.

Sąd konkursowy obradował w dniach 11–12 września 2025 roku w składzie: Piotr Bujnowski (przewodniczący, SARP Warszawa), Piotr Urbanowicz (referent, SARP Kraków), Piotr Wróbel (SARP Kraków), Karol Tucharz (zastępca wójta Gminy Wielka Wieś), Małgorzata Biniek (dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy), Adam Kosek (starszy inspektor w Referacie Inwestycji Gminy Wielka Wieś) oraz Ewelina Janas (kierowniczka tego referatu). Do konkursu zaproszono 67 uczestników, z których 17 złożyło prace poddane ocenie.

PA.Format Architekci nagrodzeni za "zhumanizowane przestrzenie"

Pierwszą nagrodę, w wysokości 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, otrzymała praca nr 056, autorstwa zespołu PA.Format Architekci z Kielc. W skład zespołu weszli: Robert Tarczyński, Emilia Król-Tarczyńska, Agnieszka Legut, Wiktoria Baćkowska, Oskar Tychoniuk, Natalia Kaczor i Aleksandra Madoń.

Sąd konkursowy docenił przede wszystkim umiejętne połączenie wrażliwości z racjonalnością projektową oraz stworzenie przyjaznych, zhumanizowanych przestrzeni dla dzieci i nauczycieli. Jak czytamy w treści werdyktu pokonkursowego:

Pierwszą Nagrodę przyznano za (...) ukształtowanie funkcjonalnych i atrakcyjnych przestrzeni wspólnych, za oszczędną i bezpretensjonalną formą architektoniczną adekwatną do skali i budżetu inwestycji, za świadome wprowadzenie rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem, jak również za umiejętne zapewnienie dostępności budynku dla użytkowników z niepełnosprawnościami, za realistyczne podejście do etapowania inwestycji dające szerokie możliwości rozwoju, a także za wysoką jakość warsztatu architektonicznego.

Jury wskazało również kilka zaleceń dotyczących dalszego opracowania projektu, m.in. rozważenie ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem przestrzeni wspólnych i sal lekcyjnych, wprowadzenie rozwiązań akustycznych w sali sportowej, możliwość czasowego łączenia biblioteki z mediateką oraz lepsze rozdzielenie stref szatni dla młodszych i starszych uczniów.

Kogo jeszcze zdecydowało się wyróżnić jury?

Drugą nagrodę (25 000 zł) zdobył projekt autorstwa OVO Grąbczewscy Architekci. Jury doceniło twórcze nawiązanie do lokalnej tradycji architektonicznej w nowoczesnej formie, przemyślane strefowanie funkcji szkoły oraz wysoką jakość zagospodarowania terenów zielonych. Z kolei trzecia nagroda (15 000 zł) trafiła do biura M.O.C. Architekci, które "w sposób wrażliwy wpisało obiekt w istniejący krajobraz" i umiejętnie wykorzystało tereny zielone.

Przyznano także trzy wyróżnienia honorowe. Pierwsze z nich otrzymała praca autorstwa ARP Manecki Architekci, doceniona za prostotę, odniesienie do archetypu szkoły i dopasowanie do ukształtowania terenu. Kolejne wyróżnienie przyznano pracy zespołu OTO Arquitectos z Portugalii – za kreatywne połączenie architektury lokalnej i współczesnej oraz wrażliwe wkomponowanie zieleni. Ostatnie wyróżnienie powędrowało do pracy autorstwa Studio4SPACE, którą wyróżniła logiczna struktura urbanistyczno-architektoniczna, elastyczność umożliwiająca rozbudowę w przyszłości oraz kreatywne zastosowanie drewna jako materiału proekologicznego.

Łącznie złożono 17 prac konkursowych.