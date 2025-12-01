Oświadczenie SARP w sprawie kontrowersji przy rozstrzygnięciu konkursu na "Bibliotekę Nową" w Rzeszowie

Kontrowersje w sprawie wyboru - votum separatum sędziów konkursowych

25 listopada ogłoszono wyniki międzynarodowego konkursu na projekt „Biblioteki Nowej” w Rzeszowie. Zwyciężyła koncepcja „Wir Słowa” autorstwa Kengo Kuma and Associates oraz TKHolding. „Ma to być budowa stulecia XXI wieku. Trzeba się odważyć na rozwiązania ikoniczne” — powiedział Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podczas finałowych obrad jury konkursu na Bibliotekę Nową. W roli biegłego, którą sam sobie nadał, przedstawił własne rankingi projektów i oczekiwania wobec „budowy stulecia”. Czterech sędziów twierdzi dziś, że jego aktywność — wraz z serią proceduralnych niejasności — mogła mieć wpływ na wynik konkursu. Ich votum separatum opisuje zarówno poważne zastrzeżenia do przebiegu obrad, jak i fundamentalne wady zwycięskiej pracy.

Nasza redakcja jako pierwsza ujawniła pełną dokumentację związaną z tym konkursem. W opublikowanym w niedzielę artykule znajdziecie zarówno protokoły z posiedzeń, jak i votum sparatum przygotowane przez czterech sędziów.

Oświadczenie SARP

Prezentujemy pełny tekst oświadczenia, jakie Zarząd Główny SARP wydał wieczorem, 1 grudnia 2025 r.:

"Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, po zapoznaniu się z dostępnymi faktami na temat przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu SARP Nr 1059 na opracowanie koncepcji kompleksu obiektów kultury pn. „BIBLIOTEKA NOWA" w Rzeszowie stwierdza, że konkurs opatrzony jest przez wspomagający Organizatora Oddział SARP Rzeszów możliwie najwyższym standardem wymagań w jego organizacji i rozstrzyganiu. Jednak ujawnione z przebiegu sędziowania fakty, w tym zgłoszone "Zdanie Odrębne" czterech sędziów, rzucają cień na przebieg przewodu oceniającego. Przyczynił się do tego niewątpliwie fakt, że wersje elektroniczne prac konkursowych zostały w sposób niezrozumiały i nieuprawniony udostępnione osobom niepowołanym, niebędącym sędziami konkursowymi tego konkursu, co w oczywisty sposób narusza zasadę poufności prac sądu konkursowego i tworzy nieodwoływalne domniemanie naruszenia kardynalnej w każdym konkursie zasady anonimowości prac w stosunku do co najmniej jednej pracy złożonej w konkursie. Skutki tego faktu mogą wywoływać wrażenie nierównego traktowania uczestników konkursu, co w każdych okolicznościach jest naruszeniem obowiązujących w Polsce zasad Prawa Zamówień Publicznych.

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP jako organizacja architektów od z górą 100 lat promująca procedury wyboru architekta oparte na kryterium jakości, gdzie konkurs architektoniczny jest z nich najpowszechniejszym, jest żywotnie zainteresowane niepodważalnym zaufaniem do konkursu - tak ze strony ich Uczestników, architektów, jak i ze strony ich Organizatorów, zamawiających publicznych.SARP nie ma w obecnej sytuacji narzędzi weryfikacji zdarzeń, jednak jesteśmy otwarci na kontrole następcze postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji kompleksu obiektów kultury pn. „BIBLIOTEKA NOWA" w Rzeszowie do przeprowadzenia w niezbędnym zakresie przez uprawnione organy państwowe, jako potrzebne dla przywrócenia zaufania do procedury konkursu w ogóle, a do tego wydarzenia w szczególności."

Cały czas czekamy na komentarz Prezydenta Fijołka

Nasza publikacja powstała na podstawie odpowiedzi na wniosek i pytania skierowane 26 listopada 2025 roku drogą mailową na adres rzeszowskiego oddziału SARP. Podobne pytania wraz z prośbą o wyjaśnienie przyczyn osobistego włączenia się Prezydenta Miasta jako biegłego na finałowym etapie konkursu skierowaliśmy do rzeszowskiego magistratu.

Opublikujemy je niezwłocznie po otrzymaniu oczekiwanych przez nas odpowiedzi na nasze pytania dotyczące zarówno merytorycznych zarzutów, jak i opisanego przebiegu obrad Sądu Konkursowego.

---

