Historia konkursu zaczęła się blisko 30 lat temu

W 1997 r. odbyła się także pierwsza edycja konkursu Polski Cement w Architekturze. Dziś, po niemal trzech dekadach, ukazuje on nie tylko zmiany, jakie zaszły w polskiej architekturze, ale i w twórczym wykorzystaniu w niej betonu. Zgłoszono 13 projektów, spośród których nagrodzono trzy: modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie, katowicki oddział Banku Handlowego, a także Drogę Czterech Bram - Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie. Kolejne odsłony konkursu objęły pełny przegląd architektury: jedno- i wielorodzinnej, komercyjnej, a także przestrzeni publicznych

XXVIII edycja – jak to było w zeszłym roku

W ubiegłorocznej edycji konkursu, równorzędne nagrody główne otrzymały pracownie: Archigrest i topoScape - za projekt Parku Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego oraz WXCA - za projekt Muzeum Wojska Polskiego (Pawilon Południowy). Pracownia Pole Architekci z Warszawy zdobyła nagrodę specjalną SPBT - za projekt Tatrzańskiego Archiwum w Dolinie Kościeliskiej, a wyróżnienia otrzymali: Kozień Architekci - za projekt Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Heinle, Wischer und Partner - za projekt Sądu Rejonowego w Częstochowie.

- Konkurs Polski Cement w Architekturze ukazuje, jak zmieniło się podejście do betonu w projektowaniu i architekturze. Razem z SARP na przestrzeni lat budujemy swoisty pomost, łączący środowisko architektów i projektantów oraz branżę budowlaną i producentów cementu - podstawowego materiału, z którego powstaje beton - druga, po wodzie, najczęściej używana substancja na świecie. Z perspektywy czasu widzimy, jak coraz bardziej wyjątkowe realizacje powstają z wykorzystaniem cementu i betonu. Krzysztof Kieres, Przewodniczący SPC

Polski Cement w Architekturze – zgłoszenia XXIX edycji

Zgłaszanie prac - projektów obiektów, które wykorzystują technologię betonową i zostały zrealizowane oraz oddane do użytku do końca 2024 r. - potrwa do 7 października. Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa.

Ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia, a pula nagród wynosi ponad 50 tysięcy złotych.

Do udziału w Konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

obiektów budownictwa ogólnego,

obiektów budownictwa przemysłowego,

obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

oddziały SARP,

oddziały PZITB,

pracownie, biura projektów,

inwestorów,

Stowarzyszenie Producentów Betonu.

