Start konkursu „HUB it! – HUBnij to!”. Wyzwanie dla studentów i studentek wydziałów artystyczno-inżynierskich pod patronatem serwisku Architektura- Murator

Spis treści

Konkurs "HUB it! – HUBnij to!"

Jesteś studentem lub studentką wydziałów artystyczno-inżynierskich? Interesujesz się problematyką nowej mobilności dla współczesnych zrównoważonych miast? W takim razie organizowany przez PSNM konkurs "HUB it! – HUBnij to!" to coś dla Ciebie!

Aby wziąć w nim udział, należy wykonać zadanie projektowe:

Dla wybranej strefy aglomeracji miejskiej wskaż lokalizację i zaproponuj koncepcję stacji końcowej dla pojazdów mikromobilności, będącej elementem efektywnego systemu przewozu ludzi i dóbr na tzw. „ostatniej mili”. Mikro-terminal będący przedmiotem zadania projektowego powinien uwzględniać aspekty techniczne i funkcjonalne infrastruktury związanej z pojazdami mikromobilności (m.in. rowery, hulajnogi), takie jak przechowywanie, wypożyczanie i ładowanie pojazdów, a także łączyć się z istniejącym systemem miejskim.

Cele konkursu

Celem zadania jest próba uporządkowania i zintegrowania alternatywnych form mobilności w skali mikro, gdzie ze względu na zindywidualizowane trasy, występują nieefektywności ekonomiczne i chaos przestrzenny. Możliwe jest włączanie do mikro-terminalu dodatkowych, niewielkich funkcji służących integracji środowiskowej. Mikro-terminal powinien być częścią systemu zdefiniowanego dla wybranej strefy miasta – dzielnicy, osiedla lub np. kampusu akademickiego.

Obiekt powinien być żywą ekspozycją troski o środowisko, dostosowaną do skali i potrzeb miasta. Może samodzielnie generować część energii, być jej magazynem, racjonalnie gospodarować wodą opadową, mediami miejskimi, światłem itp.

W przypadku zastosowania autorskich koncepcji środków transportowych, projekt powinien uwzględniać ich potrzeby, ukazywać specyfikę działania pojazdów oraz konieczne do zastosowania korytarze transportowe.

Co weźmie pod uwagę jury?

Jury będzie oceniać kreatywność rozwiązań w kontekście ich aplikowalności w istniejącym, proponowanym systemie miejskim. Wskazanie lokalizacji wraz z analizą kontekstu będzie istotnym elementem oceny.Dodatkowo, należy zwrócić szczególną uwagę na:

integrację różnych form mobilności,

jakość rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych,

adaptatywność rozwiązań przestrzennych do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz systemów mikromobilności (np. rozwiązania typu DfD),

uwzględnienie potrzeb różnych użytkowników, w tym osób ze specjalnymi potrzebami,

wkomponowanie zieleni i funkcji wspólnych,

potencjał wdrożenia w polskich warunkach.

Uczestnicy konkursu wykonają 1 planszę 70x100cm w układzie pionowym zawierającą:

ideogram sieci transportowej,

syntetyczne przedstawienie projektu obiektu terminala i jego bezpośredniego otoczenia,

schematy wyjaśniające zakres wykorzystanych środków elektromobilności i uwarunkowania ich ruchu.

Przy komponowaniu planszy należy uwzględnić marginesy 2,5 cm oraz umieścić tytuł projektu w lewym górnym rogu, a także kod QR w prawym dolnym rogu wraz z kodem utajniającym. QR kod nie powinien być większy niż 5,0 x5,0 cm. Musi on zawierać link do filmu.

Plansze na sztywnym podkładzie (pianka lub tektura) należy przesłać na adres wskazany przez Organizatora konkursu wraz z kopertą opatrzoną kodem utajniającym. Kod powinien składać się z ciągu liter i/lub cyfr, maks. 8 znaków – niedopuszczane są znaki wizualne. W zamkniętej kopercie powinien znajdować się powtórzony kod wraz z imionami i nazwiskami Autorów, a także pendrive z filmem/animacją oraz wersją cyfrową planszy pomniejszoną do rozmiaru A3 w rozszerzeniu tiff. lub jpg. w rozdzielczości 300 ppi, a także oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, podpisane przez wszystkich Autorów.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:Centrum Nowej Mobilnościul. Fabryczna 5A00-446 Warszawa

Dodatkowo zadaniem uczestników jest opublikowanie w Internecie filmu lub animacji.

Czas trwania maksymalnie 2 min, orientacja pozioma. Film powinien w dowolny sposób ilustrować główną ideę zmiany sposobu ruchu w obrębie terminala i jej konsekwencje architektoniczne. Link w formie kodu QR należy umieścić w prawym dolnym rogu planszy według instrukcji podanych powyżej.

i Autor: materiały organizatora

Warunki uczestnictwa i terminy

Uczestnikami konkursu mogą być Studenci i Studentki wydziałów architektury, a także wydziałów artystycznych – zajmujący się projektowaniem produktów przeznaczonych do masowej produkcji – łączących aspekty estetyczne, funkcjonalne i technologiczne. W każdym zespole musi być obecny przynajmniej jeden Student/Studentka kierunku Architektura. Zespół biorący udział w konkursie może składać się maksymalnie z 3 osób. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie konkursu.

Prace konkursowe można składać od 1 lipca 2025 r. do 14 sierpnia 2025 r. do godz. 17:00. osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu w godz. 9:00–17:00 lub drogą wysyłkową, po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie KNM

Konkurs "HUB it! – HUBnij to!": nagrody

Organizator przewiduje nagrody:

I miejsce – 7 000 PLN oraz spotkanie z Carlo Rattim podczas Kongresu Nowej Mobilności

II miejsce – 3 000 PLN

III miejsce – 1 000 PLN

Dwa wyróżnienia dodatkowe

Tytuł najlepszego projektu przyznany przez publiczność KNM

Zwycięskie projekty zostaną również zaprezentowane podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach.