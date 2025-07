Dyplomatyczna placówka w tajemniczym ogrodzie i z roślinnym parkanem. Dowód, że w Polsce poważna architektura może być zabawna

Musi być majestatyczna i bezpieczna - to przecież placówka dyplomatyczna. Ale Ambasada Niderlandów w Warszawie to także ozdoba miasta i jeden z najlepszych budynków, jakie powstały w Polsce w tym stuleciu. To projekt Ericka van Egeraata, który powiedział: w Polsce architektura jest bogatsza, zabawniejsza. To roślinne, dekoracyjne, choć wysokie ogrodzenie kojarzy każdy.

Ambasada Niderlandów w Polsce Oto budynek Ambasady Holandii w Warszawie. Tak, to placówka dyplomatyczna, która stoi w okolicy, gdzie jest więcej takich "poważnych" i onieśmielających urzędów. Tak, otacza ją niemal dziki ogród i na dodatek parkan przypomina dekoracje art deco, a w założeniu nie ma dzielić, lecz łączyć. To dlatego, że w Polsce mogliśmy wtedy się architekturą bawić. Tak przyznał sam autor projektu. Czytaj też: 10. edycja konkursu Życie w Architekturze - Prostota została wymyślona na Zachodzie, a nie tutaj. W Polsce architektura jest bogatsza, zabawniejsza - przyznał Erick van Egeraat po odebraniu nagrody. I dodał: Chciałem zaprojektować coś dziwnego. Ambasady zawsze przypominają fortece. Muszą mieć wysokie płoty i bramy. Dlatego wymyśliłem właśnie takie nieopresyjne ogrodzenie, roślinne i naturalistyczne. Nie można wszystkiego brać zbyt poważnie. Zawsze przydaje się trochę luzu. Erick van Egeraat Associated Architects w Warszawie Ta zaprojektowana przez pracownią Erick van Egeraat Associated Architects we współpracy z Grupa 5 Architekci realizacja została nagrodzona tytułem najlepszego budynku użyteczności publicznej Warszawy lat 2004-2005 w naszym konkursie Życie w architekturze. Jurorzy docenili wówczas połączenie funkcjonalności placówki z komfortem i przyjemnością jej użytkowania. Projekt powstał w latach 2000 - 2002. Choć od czasu budowy minęło 20 lat, Ambasada Niderlandów przy ulicy Kawalerii 10 nadal robi wrażenie. Architektura zbudowanego dwadzieścia lat temu obiektu zgodnie z założeniami bardzo mocno zżyła się z zielenią. Dzięki czemu - w połączeniu z odświętną atmosferą, ładną pogodą i świetnym towarzystwem - stała się źródłem bardzo dobrego nastroju - ocenił Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury-murator, który wiosną odwiedził to miejsce z okazji holenderskiego Koningsdag, czyli Dnia Króla. Rzeźbione drzwi, nawiązania do baroku i roślinny parkan Jednak mało kto ma okazję zajrzeć do ogrodu, a tym bardziej do wnętrza (3600 mkw powierzchni użytkowej). Nie zobaczycie rzeźbionych drzwi, które prowadzą do kancelarii ani ogromnego współczesnego dzieła sztuki na suficie. Nie będziecie mogli sprawdzić, czy rzeczywiście i w jaki sposób architekt nawiązał do baroku i inspirował się projektami holenderskiego architekta barokowego Tylman van Gameren. I czy przy rezydencji ambasadora rzeczywiście jest niewielki kanał. Za to ogrodzenie zobaczyć może każdy. A ogrodzenie obiektu tworzą splecione ze sobą pędy roślinne i gigantyczne liście wykonane z brązu patynowanego na zielony kolor. Są różnej wysokości - od niskich, sięgających parapetu aż po wysokie, 6-metrowe. Życie w Architekturze to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów. Architekci z Grupy 5 tak opisuję tę realizację: - Inwestor położył szczególny nacisk na jakość architektury. W projekcie zastosowano wiele nowatorskich i autorskich rozwiązań. Dużo uwagi poświęcono na powiązanie budynków ambasady i rezydencji ambasadora z krajobrazem – ogrodem przylegającym do terenów położonych u podnóża Zamku Ujazdowskiego. Budynek został wyposażony m.in. w klimatyzację, chłodzenie i ogrzewanie radiacyjne sufitowe. Czytaj też: Pałac, który był ambasadą Placówka dyplomatyczna przy Kawalerii 10. Zdjęcia 29 zdjęć