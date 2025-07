Spis treści

Termin zgłoszeń przedłużony do 10 lipca

15 maja 2025 roku wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w ramach którego od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Planowo zgłoszenia można było wysyłać do końca czerwca 2025 roku, jednak zdecydowaliśmy się przedłużyć termin do 10 lipca. Na autorów i autorek najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

O czym warto pamiętać:

1. Można zgłaszać realizacje z lat 2020-2024!

3. W trakcie konkursu będziemy także wybierać listy najlepszych realizacji w poszczególnych województwach i ogólnopolską listę TOP60.

4. W drodze głosowania wskazani zostaną zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

5. Partner konkursu – firma VELUX, przyzna także swoją nagrodę tym realizacjom, które najlepiej wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury.

Grzegorz Piątek, jeden z jurorów konkursu, podkreślał:

Konkus ŻYCIE W ARCHITEKTURZE ma tę wartość, że po pierwsze oceniamy budynki z ostatnich paru lat (...), czyli widzimy już, co się sprawdziło. Świetne jest to, że on jest naprawdę ogólnopolski. Czyli będziemy mieli przykłady nie tylko z największych miast, na których jest zawsze uwaga skupiona, (...) ale też może odkryjemy coś z mniejszych miejscowości, co do tej pory umykało naszej uwadzę.

Brak kategorii i nagrody wskazane drogą głosowania

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Choć odbywa się nieregularnie, niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Konkurs co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

W 10 edycji konkursu czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji podcastowej, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Do 10. edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE można zgłaszać realizacje oddane do użytkowania w latach 2020-2024. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Nagroda zostanie wręczona na uroczystej gali

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)

Ulubieńca Publiczności

Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki

Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

W tym roku szczególnie zachęcamy do zgłaszania następujących obiektów lub przestrzeni:

Budynek użyteczności publicznej

Przestrzeń publiczna

Obiekt komercyjny

Przestrzenie do pracy (wnętrza)

Budynek wielorodzinny

Budynek jednorodzinny

Obiekt mixed-use

Termin zgłoszeń mija 10 lipca 2025 roku. Nagroda zostanie wręczona na uroczystej gali w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.