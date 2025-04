Ruszyły zgłoszenia do konkursu Fasada Roku 2025. Organizatorzy zapowiadają: Czas na architektoniczne emocje!

Spis treści

Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach

Konkurs Fasada Roku od wielu lat jest zaliczany do najważniejszych wydarzeń w branży architektonicznej i każdorazowo przyciąga liczne grono architektów, inwestorów oraz wykonawców. Jego ideą jest nagrodzenie budynków, które korzystnie wpływają na estetykę przestrzeni, w której na co dzień funkcjonujemy, a co za tym idzie jakość naszego życia. Wyróżnia obiekty, które nie tylko zachwycają swoją formą, zastosowanymi rozwiązaniami, ale również świadomym podejściem do architektury, które łączy nowoczesność z poszanowaniem kontekstu miejsca.

Czytaj także: Empatyczna kładka, młyn, plac zabaw. Znamy Finalistów konkursu Lider Dostępności 2025

Patronat Honorowy nad aktualną edycją objęła Izba Architektów RP (IARP), konkurs wspierają też uznane organizacje i media branżowe. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

budynek jednorodzinny nowy,

budynek wielorodzinny nowy,

budynek po termomodernizacji,

budynek niemieszkalny nowy,

budynek zabytkowy po renowacji.

Oznacza to, że konkurs obejmuje praktycznie każdy typ budynku – nowo wybudowane obiekty, a także te poddane renowacji lub termomodernizacji. Dzięki temu są wyróżniane zarówno nowoczesne realizacje, jak i budynki z bogatą historią, które odzyskały dawny blask.

Jak dokonać zgłoszenia na konkurs?

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2025 r. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.fasadaroku.baumit.com. O tytuł mogą ubiegać się realizacje ukończone między 01.01.2023 r. a 30.09.2025 r.

Konkurs jest otwarty dla architektów, biur projektowych, inwestorów instytucjonalnych, zarządców nieruchomości, prywatnych właścicieli domów jednorodzinnych oraz firm wykonawczych. Warunkiem zakwalifikowania obiektu do rywalizacji jest zastosowanie na elewacji pełnej technologii Baumit, obejmującej m.in. systemy ociepleń, systemy tynkowe z wykończeniem lub programy produktów renowacyjnych.

Zdecydują branżowi eksperci i internauci

Kandydatów będzie oceniać specjalnie powołane, profesjonalne jury złożone z doświadczonych ekspertów, przedstawicieli obu branż. Budynek, który zajmie pierwsze miejsce w swojej kategorii otrzyma prestiżowy tytuł, a jego zgłaszający - nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Ale to nie wszystko. Zwycięzcy automatycznie zakwalifikują się do międzynarodowej odsłony konkursu Baumit Life Challenge 2026 i w przyszłym roku będą rywalizować o tytuł Europejskiej Fasady Roku.

Tradycją już jest, że niezależnie od ekspertów, swój ranking fasad tworzą także internauci. W maju na stronie konkursu wystartuje plebiscyt, w którego ramach każdy będzie mógł ocenić kandydatów. Głosowanie potrwa do 31 października br. Budynki najwyżej ocenione w swojej kategorii otrzymają specjalny tytuł "Wyróżnienie Internautów".

Konkursowi Baumit Fasada Roku 2025 patronują czołowe media branżowe. Są wśród nich redakcje takich magazynów jak: "Architektura i Biznes", "Architektura Murator", "Budujemy dom", "Builder", "Dom z ogrodem", "ekspertbudowlany", "Izolacje", "Murator", "Przegląd budowlany", "Renowacje i Zabytki", "Informator TerazDom", "Zawód:Architekt", a także serwisów internetowych: architekturadziaj.pl, bryla.pl, budnet.pl, chemiabudowlana.info, domszytynamiare.pl, infoarchitekta.pl, kb.pl, obud.pl, sztuka-architektury.pl, terazdom.pl