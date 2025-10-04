Życie w Architekturze 2025. Dom Zosi - Dom Idei. IFAgroup

Życie w Architekturze 2025. Dom Zosi - Dom Idei. Założenia Autorskie

Ten dom jest bardzo osobisty. Właścicielka miała swoje określone wytyczne:

(1) kuchnia, jadalnia oraz salon miały być przestrzenne,

(2) otwarte na siebie, ale

(3) bez zbędnej powierzchni;

(4) w jadalni duży stół z wydzielonym miejscem na zabawę i naukę dla dziecka;

(5) okna miały przypominać obrazy, ale bez dużych przeszkleń;

(6) dodatkowo pokój kawowy, jako zawsze uporządkowane wnętrze do przyjmowania gości. Całość zaaranżowana jest w naturalnych barwach i materiałach.

(7) Do budowy ogrodzenia i stropu nad parterem wykorzystano pustaki z recyklingu. Strop pozostał surowy i odkryty, co stało się charakterystycznym elementem wnętrza. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe tego domu przenikają się między sobą. By osiągnąć jak najlepszy widok na niebo, podłużne okno zlokalizowane jest zaraz pod stropem, a zamiast koniecznego nadproża przewidziano duży nadciąg, który jednocześnie stanowi linię bezgłowia łóżka w sypialni na piętrze. Innym elementem jest wyciągnięte ze schodów żelbetowych siedzisko, które miało przypominać właścicielce miłe skojarzenia z dzieciństwa bawienia się na schodach. Okna w tym projekcie „kontrolują” światło dzienne i służą do kadrowania widoków - są skierowane ku górze, aby widzieć niebo, lub przy gruncie, aby cieszyć się widokiem zieleni. Front działki jest od strony południowej, dlatego budynek został cofnięty w głąb, wykorzystując słoneczną przestrzeń na ogród.

Jednocześnie zachowano istniejące tam już (8)drzewa owocowe.

Właściciele dużą wagę przywiązywali do (9) tarasów, jako odrębnych pokoi. Zaprojektowane zostały dwa – zachodni, skierowany na ogród i wschodni, przeznaczony do spędzania czasu przy porannej kawie.

Wyjście na taras zachodni jest z (10) biblioteki. Dom znajduje się w Gdańsku, na osiedlu domów jednorodzinnych o bardzo zróżnicowanej formie. Wpisując się w kontekst miejsca, z otoczenia zaczerpnięto proporcje dla bryły, a z ziemi, na której stoi – kolor elewacji. Bryła została uproszczona, pozbawiona zbędnych ozdobników.

Życie w Architekturze 2025. Dom Zosi - Dom Idei. Autorzy

Autor projektu:

IFAgroup

Zespół autorski:

Kamil Domachowski, Karolina Wood-Domachowska, Maciej Busch, Adrianna Jemioł, Jakub Brzuchański

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To dom, który wyrasta z relacji, rozmowy, wzajemnego słuchania. Jest efektem świadomego projektowania – opartego na empatii i zrozumieniu, jak chce się mieszkać. Jest pełen dobrych wspomnień projektowych. Projekt o ogromnym ładunku emocjonalnym – zarówno dla inwestorki, jak i dla mnie osobiście. Zasilił mnie w odwagę projektową.

Proces twórczy był długi, intensywny, pełen wzajemnego zaufania i rozmów – odbyliśmy dziesiątki spotkań, wymieniliśmy ponad 300 wiadomości. Z tego dialogu powstał dom, z którym inwestorzy się utożsamiają, i który dziś traktują jak przedłużenie siebie. Obecnie realizujemy wspólnie drugi projekt – dom letni. Ten dom był tworzony argumentami na każdą kreskę. Każdy detal, każdy zabieg miał swoje uzasadnienie, już od pierwszych decyzji projektowych – posadowiliśmy budynek w głębi działki, by otworzyć południowe podwórko i zachować istniejące drzewa owocowe.

Projektowanie zaczęliśmy od dogłębnej analizy, również studiując założenia Kwietowicza – tak, by świadomie osadzić dom w kontekście. Układ okien, ich wysokość i ukierunkowanie zaprojektowano tak, by dać domownikom maksymalne poczucie prywatności, żeby czuli się nieeksponowani, a jednocześnie mogli doświadczać światła, nieba i zieleni. Dom jest zbudowany z materiałów prostych, ale precyzyjnie dobranych. Ma ceramiczny strop i posadzkę – wykorzystaliśmy pustaki z recyclingu zarówno w stropie nad parterem jak i w konstrukcji ogrodzenia. Strop pozostał surowy i stał się jednym z charakterystycznych elementów wnętrza.

Wnętrze przepełnione jest detalami, które mają swoją opowieść: wejście do toalety ukryte za obrazem; żelbetowe siedzisko – wysunięcie z biegu schodów – inspirowane dziecięcymi wspomnieniami właścicielki; nadciąg konstrukcyjny, pełniący jednocześnie rolę wezgłowia łóżka w sypialni, z kontynuacją tej samej linii w toalecie i kolejnych przestrzeniach. Każdy z tych elementów był rozwiązywany osobno, z uważnością i intencją – ale bez niepotrzebnej dekoracyjności.

Dom Zosi - Dom Idei. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Zosi - Dom Idei, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Budowanie metodą gospodarczą

Powierzchnia zabudowy: 150 m2

Powierzchnia użytkowa: 210 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2022

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.