Spis treści

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Choć odbywa się nieregularnie, niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Konkurs co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Zgłoszenia można wysyłaćdo końca czerwca 2025 roku. Na autorów i autorek najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Odchodzimy od pompatyczności architektury

Ewa P. Porębska, pomysłodawczyni tego konkursu, zwraca uwagę, że tworząc jego założenia chciała odejść od pompatyczności architektury, chętnie uznawanej wówczas w środowisku zawodowym za pomnik woli i talentu architekta, a zamiast tego podkreślić jej społeczną funkcję, odpowiedzialność i oddziaływanie. Na łamach kwietniowego numeru miesięcznika opublikowaliśmy jej barwną opowieść o historii ŻYCIA W ARCHITEKTURZE. Jej lektura, a także analiza realizacji nagrodzonych w kolejnych edycjach pokazują, że w ciągu tych trzech dekad nasze myślenie o społecznych funkcjach architektury i kontekstach, które powinna ona uwzględniać, istotnie się zmieniło. To też doskonały wstęp do refleksji nad tym, w jaki sposób powinniśmy dziś myśleć o relacjach życia i architektury.

Być może znaleźliśmy się w bardzo skomplikowanej sieci powiązań – architektura musi dziś myśleć zarówno o bieżących potrzebach i oczekiwaniach swoich użytkowników, jak i brać pod uwagę wyzwania przyszłości. Dlatego nasz konkurs to nie tylko plebiscyt, ale także sposób na dzielenie się wiedzą i dobrymi rozwiązaniami. Wierzymy, że kiedy w grudniu wręczymy Grand Prix oraz wspólnie z naszymi czytelnikami przyznamy nagrodę Ulubieńca Publiczności i Laur Środowiska – Nagrodę Architektów i Architektek, wszyscy będziemy czuć, że zrobiliśmy krok naprzód i lepiej rozumiemy, czego powinniśmy oczekiwać od współczesnej architektury.

Zapraszamy więc architektów i architektki do zgłaszania swoich realizacji. Możecie to zrobić poprzez formularz na stronie www.zyciewarchitekturze.pl.

i Autor: Juliusz Sokołowski

Nowa formuła konkursu. Ze 160 projektów wybierzemy 60

W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji podcastowej, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Do 10. edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE można zgłaszać realizacje oddane do użytkowania w latach 2020-2024. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

i Autor: Szymon Starnawski

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.

Termin zgłoszeń mija 30 czerwca 2025 roku

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)

Ulubieńca Publiczności

Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki

Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

W tym roku szczególnie zachęcamy do zgłaszania następujących obiektów lub przestrzeni:

Budynek użyteczności publicznej

Przestrzeń publiczna

Obiekt komercyjny

Przestrzenie do pracy (wnętrza)

Budynek wielorodzinny

Budynek jednorodzinny

Obiekt mixed-use

Termin zgłoszeń mija 30 czerwca 2025 roku. Nagroda zostanie wręczona na uroczystej gali w grudniu 2025 roku.

