To oni wejdą w skład jury 10. edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE jest wyjątkowa! W tym roku ponownie organizujemy jeden z najciekawszych, najbardziej prestiżowych i angażujących konkursów architektonicznych w Polsce. Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł. W tej edycji czeka na Was kilka nowości, a najważniejszą z nich jest brak kategorii.

Rusza 10 edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE! Odchodzimy od pompatyczności architektury w stronę jej czułości>>

Ewa P. Porębska

Architektka, międzynarodowa ekspertka, krytyczka, kuratorka architektury. Członkini opiniotwórczych gremiów w skali międzynarodowej – w tym Europejskiej Nagrody Architektonicznej im. Miesa van der Rohe i European Prize for Urban Public Space. Współzałożycielka, a w latach 1994-2024 redaktorka naczelna wiodącego polskiego miesięcznika o architekturze „Architektura-murator”. Inicjatorka (w 1995 roku) konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE.

Czytaj także: Ewa Porębska: Chciałam odejść od pompatyczności architektury i podkreślić jej społeczną funkcję. Historia konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE

Autorka wielu publikacji na temat architektury, także opracowań w ramach programów badawczych oraz kuratorka licznych wystaw. Jurorka wielu konkursów o skali polskiej i międzynarodowej, w tym EU Mies van der Rohe Award, Public Space Award, World Architecture Festival. Wieloletnia członkini Rady Muzeum Architektury we Wrocławiu, Polskiej Rady Architektury, Rady Fundacji Warsaw Bauhaus, Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

W 2014 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury. Jest laureatką najważniejszej w Polsce nagrody w dziedzinie architektury – Nagrody Honorowej SARP 2023. W 2009 roku, za współpracę w dziedzinie architektury między Polską a Holandią, uhonorowana przyznaniem aktu własności fragmentu stumetrowej ławki w Amsterdamie Space to take place.

Mateusz Mastalski

Polski architekt i urbanista, obecnie pełniący funkcję Head of Urbanism w duńskiej pracowni Henning Larsen w Kopenhadze. Specjalizuje się w projektowaniu urbanistycznym, masterplaningu oraz architekturze dużych przestrzeni publicznych. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. W Polsce pracował w Medusa Group oraz KWK Promes. Doświadczenia zagraniczne zdobywał w MVRDV oraz COBE. Z pracownią Henning Larsen jest związany od 2014 roku.

Wśród jego znaczących projektów znajduje się zwycięska koncepcja rewitalizacji Imperialnej Stoczni w Gdańsku, obejmująca 40-hektarowy teren postindustrialny. Ponadto był głównym planistą projektu Fælledby w Kopenhadze, który zdobył międzynarodową nagrodę Architizer A+ Awards 2020 w kategorii Unbuilt Masterplan.

Grzegorz Piątek

Pisarz, publicysta, krytyk, z wykształcenia architekt, autor książek: Starzyński. Prezydent z pomnika (2024), Gdynia obiecana (2022), Niezniszczalny. Bohdan Pniewski – architekt salonu i władzy (2021), Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949 (2020), Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego (2016). Laureat wielu nagród literackich, m.in. Nike Czytelników i Paszportu Polityki. W latach 2005–2011 był redaktorem w „Architekturze-murator”. Współtworzył wystawy, m.in. Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings (Złoty Lew na Biennale Architektury w Wenecji, 2008).

Czytaj także: Grzegorz Piątek: To budynek stworzony do powolnego odkrywania. Podziw ma wzbudzać panowanie nad detalem

Michał Sikorski

Architekt i urbanista, założyciel warszawskiej pracowni TŁO. Jest absolwentem École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-La Villette. W latach 2008- -2017 pracował w belgijskim biurze Xaveer De Geyter (XDGA), gdzie prowadził powstanie i implementację masterplanu kampusu Paris-Saclay oraz centrum dydaktycznego dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Strasburgu.

W latach 2017-2021 pełnił funkcję naczelnego architekta w Biurze Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Był także wykładowcą na uniwersytetach europejskich, w tym w ETH w Zurychu i na Politechnice Warszawskiej.

W latach 2022-2024 zasiadał w Miejskiej Komisji Urbanistyczno- -Architektonicznej w Warszawie.

W 2021 roku założył własne biuro projektowe TŁO, które zajmuje się projektowaniem budynków oraz przestrzeni publicznych i prywatnych. W 2023 zdobył główną nagrodę na London Design Biennale za projekt Poetics of Necessity. W 2024 roku zwyciężył w konkursie na rozbudowę Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Kuba Snopek

Urbanista, założyciel firmy doradczej Direction, zajmującej się strategią przestrzenną i badaniami urbanistycznymi, w której obecnie pracuje. Kuba jest absolwentem Instytutu Strelka i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. W latach 2018-2021 był dyrektorem programowym Charkowskiej Szkoły Architektury. Jest autorem książki Bielajewo. Zabytek przyszłości, poświęconej ochronie niematerialnego dziedzictwa architektonicznego, opublikowanej w językach angielskim, polskim i rosyjskim. Współtworzył także projekt badawczy Architektura VII Dnia, dokumentujący fenomen budowy kościołów w komunistycznej Polsce.

Aleksandra Wasilkowska

Architektka, urbanistka, scenografka. Od 2007 roku prowadzi biuro architektoniczne, którego projekty zostały nagrodzone m.in. Nagrodą Architektoniczną POLITYKI, nominacjami do nagrody im. Miesa van der Rohe i European Prize for Urban Public Space. Jej prace i wystawy były pokazywane m.in. na biennale architektury w Wenecji, Public Art Munich i w Seoul Arts Center. Od 2012 roku realizuje cykl wydawniczo-badawczy Architektura Cienia.

Dominika Zielińska

Architektka, która od 15 lat integruje doświadczenie architektoniczne z kompetencjami liderskimi. Przez niemal 11 lat prowadziła studio badawczo-projektowe. Dziś pracuje w butikowym zespole z Ulą Kuc-Petelską.

Razem wspierają liderów i liderki projektów oraz inwestycji prywatnych i publicznych we wdrażaniu odważnych idei metodą małych kroków. Specjalizują się w empatycznych badaniach partycypacyjnych i jakościowych oraz systemowym podejściu do projektowania i testowania produktów i narracji nieruchomościowych. Odnajdują agentów zmiany, ekspertów i ekspertki, by budować odważne interdyscyplinarne zespoły. Szukają innowacyjnych rozwiązań i ścieżek ich wdrażania w projekty. Edukują i dzielą się wiedzą. Łączą storytelling z zaangażowaniem na rzecz dostępności, równości, sprawiedliwości społecznej. W duchu ciągłego uczenia się i krytycznego myślenia łączą potrzeby klientów i użytkowników z wartościami ważnymi dla człowieka, społeczeństwa i środowiska.

Dominika jest także mentorką start-upów z branży real estate i prowadzi konsulacje dla pracowni projektowych oraz architektonicznych. W tym roku jest współkuratorką Weekendu Architektury w Gdyni.

Za zrealizowane projekty zdobyła szereg wyróżnień w kraju i za granicą. Do najważniejszych należą FRAME Awards 2023 (za projekt Arup Regenerative Office) oraz FRAME Awards 2020 (za Agile Workplace 2.0). Prezentowała swoje projekty i sposób myślenia podczas New European Bauhaus Festival 2024 w Brukseli w ramach wystąpienia Future relies on the wellbeing of people and the planet.

Artur Celiński

Redaktor naczelny „Architektury-murator”. Publicysta, dziennikarz, badacz i projektant miejskich strategii. Współtwórca „Magazynu Miasta”, w którym w latach 2012-2023 pełnił funkcję zastępcy redaktorki naczelnej. W latach 2008-2018 był również zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Res Publica Nowa”. Jeden z członków-założycieli Kongresu Ruchów Miejskich. Twórca zespołu DNA Miasta – pierwszego w Polsce niezależnego ośrodka analitycznego poświęconego miejskim politykom kulturalnym. Autor podcastów miejskich i architektonicznych. We współpracy z Aleksandrą Szymańską stworzył projekt miastopoczucie – pierwszego w Polsce cyklu rozmów łączących kwestie zdrowia psychicznego, emocji i architektury.

