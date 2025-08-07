Życie w Architekturze 2025. Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, ul. Forteczna 28. Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie

Życie w Architekturze 2025. Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, ul. Forteczna 28. Założenia Autorskie

Zrealizowany projekt MiCRH powstał na podstawie koncepcji, która została wybrana w konkursie architektonicznym przeprowadzonym w roku 2011. Współorganizatorem konkursu był oddział SARP w Krakowie. Istotą naszej koncepcji konkursowej było całkowite połączenie fortu z nową strukturą funkcjonalno-przestrzenną, rozbudowaną w kierunku południowym. Wychodziliśmy z założenia, że tylko takie podejście pozwoli w pełni wykorzystać walory architektoniczne historycznego budynku koszar szyjowych oraz przywrócić go do życia w nowej funkcji. Łącznikiem między istniejącym fortem a częścią nową jest projektowany, całkowicie przeszklony hall. Nasza koncepcja sprowadzała się do prostego ideowego szkicu, który został rozwinięty w opracowaniu konkursowym. Łamana forma fortu istniejącego i prosta kontra projektowanej, nowej zabudowy. Jednocześnie trzeba dodać, że projektowane elementy kubaturowe zlokalizowane zostały w miejscu zdegradowanym i pozbawionym wartościowego drzewostanu. Te założenia, dla nas, wydawały się oczywiste, ale ówcześnie budziły wiele kontrowersji.

W projekcie uwzględniono zalecenia konserwatorskie, między innymi nachylenie nowego dachu jest zbliżone do pierwotnego kąta „równi ogniowej”. Szklany dach doświetla otwartą, wewnętrzną przestrzeń ograniczoną z jednej strony istniejącą ścianą, a z drugiej strony nową strukturą o horyzontalnym charakterze. Dach wraz z przeszkloną ścianą wejściową stanowią, swego rodzaju, łącznik między otwartym krajobrazem, a wnętrzem budynku. W rozwiązaniu wewnętrznej struktury funkcjonalnej budynku, przyjęto możliwie najmniejszą ingerencję w istniejące wnętrze fortu. Z tego też powodu wszystkie instalacje sanitarne zlokalizowano w części projektowanej. Większość projektowanej kubatury jest ukryta pod ziemią. Koncepcja konkursowa została, po ponad 10 latach, w całości zrealizowana, zgodnie z opracowanym według niej projektem architektonicznym.

Życie w Architekturze 2025. Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, ul. Forteczna 28. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie, Architektura/Autorzy: arch. Bożena Ferdzyn, arch. Jacek Ferdzyn

Zespół autorski:

Współpraca: arch. Maria Pakuła-Tondys, arch. Maciej Miarczyński, arch. Monika Machnicka, arch. Marcin Klepacz, arch. Tomasz Krotowski, arch. Artur Królewicz, arch. Michał Krajewski Konstrukcja: mgr inż. Barbara Pędzik, mgr inż. Robert Kocur Instalacje sanitarne: mgr inż. Andrzej Sut, mgr inż. Mariusz Słowiński, mgr inż. Krzysztof Paduła, mgr inż. Sławomir Kulka Instalacje elektryczne: tech. Zbigniew Kotecki, mgr inż. Adam Nycz, mgr inż. Andrzej Łyżniak, mgr inż. Krzysztof Pietrzak, mgr inż. Paweł Teodorczyk.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

W naszym zawodzie ocena własnych realizacji nie jest sprawą prostą. Jeśli przyjmujemy rozwiązanie projektowe to jest ono, naszym zdaniem, najlepszym możliwym. W tym przypadku potwierdził to Sąd Konkursowy przyznając pierwszą nagrodę dla naszej koncepcji.

Przy projekcie MiCRH mieliśmy do czynienia ze specyficzną, zabytkową substancją, jednym z fortów Twierdzy Kraków. Rozbudowa, zawsze oznacza ingerencję, w tym przypadku dotyczyła budynku i terenu. W czasie studiów, naszym profesorem, od przedmiotu wtedy nazywanego „konserwacją”, był prof. Wojciech Kalinowski. Uczył nas, że stosunek do budynków zabytkowych może być kreatywny. W tamtym czasie, niewiele lat po zniszczeniach II-wojny światowej, podejście kreatywne do substancji zabytkowej nie było takie oczywiste. W naszym projekcie staraliśmy się wykazać jak najwięcej szacunku dla zabytkowej substancji i walorów krajobrazowych terenu jednocześnie wprowadzając współczesne rozwiązania projektowe.

Przywróciliśmy "do życia" bardzo zniszczony budynek fortu, daliśmy mu szansę pełnienia nowej funkcji dodając uzupełniającą nową zabudowę. Jest dla nas szczególnie budujące to, że założenia przedstawione w koncepcji konkursowej oraz późniejszych opracowaniach projektowych, początkowo budzące kontrowersje, po latach znalazły akceptację wielu krakowskich autorytetów z zakresu architektury i ochrony zabytków.

Zrealizowany obiekt MiCRH, wkomponowany w teren odtwarzający dawną równię ogniową, niewątpliwie pobudza wyobraźnię zwiedzających, kształtuje wyobrażenia o wyglądzie dawnych obiektów fortyfikacji. Przeszklony dach nad holem łączącym nową część z zabytkową umożliwił ekspozycję ściany narażonej fortu oraz wgląd w otaczającą zieleń. Obiekt MiCRH pozwala na realizację kreatywnych pomysłów i wizji. Od czasu przekazania inwestycji do użytkowania, Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego prowadzi wszechstronną działalność edukacyjną i wystawienniczą, organizuje imprezy plenerowe dla harcerzy z całej Polski.

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, ul. Forteczna 28. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, ul. Forteczna 28, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Generalny wykonawca: Chemobudowa Kraków rok 2015, J. Kasperczyk Spółka Jawna Smardzowice lata 2017-2018, Budmex Sp. z o.o. Nowy Sącz lata 2018-2022

Wykonawca konstrukcji: Firma "PROFIL "Władysław Budek Skawina wykonawca konstrukcji szklanego dachu

Powierzchnia zabudowy: 2359,8 m2

Powierzchnia użytkowa: 3711,3 m2

Powierzchnia całkowita: 5056,8 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 39 300 m2/17 555,6 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2011-2022/2022

