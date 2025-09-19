Gdańsk Biskupia Górka, autor: Gdańskie Nieruchomości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dawny Kantor Poznańskiego odzyskał blask. Zabytek z XIX wieku zamieniony w biurowiec Na mapie Łodzi pojawił się kolejny przykład udanej rewitalizacji zabytku. Dawny Kantor Izraela Poznańskiego, położony między Muzeum Miasta Łodzi a hotelem Vienna House Andel’s, przeszedł gruntowną modernizację i dziś funkcjonuje jako kameralny biurowiec.

Historia obiektu

Izrael Poznański był jednym z najważniejszych łódzkich przemysłowców przełomu XIX i XX wieku. Jego fabryki, pałac i liczne inwestycje w znacznym stopniu ukształtowały charakter Łodzi przemysłowej. Kantor, w którym prowadzono sprawy administracyjne imperium włókienniczego, przez lata niszczał, aż w końcu doczekał się kompleksowej rewitalizacji.

Rewitalizacja z poszanowaniem historii

Choć elewacja budynku była odnowiona już wcześniej i z zewnątrz obiekt nie zmienił się znacząco, największe przeobrażenia zaszły wewnątrz. Dzięki znacznym nakładom finansowym i ścisłej współpracy ze służbami konserwatorskimi udało się stworzyć przestrzenie biurowe, które łączą nowoczesną funkcjonalność z historycznym klimatem.

W ramach prac przywrócono dawny podział pomieszczeń, a także zbudowano windę – element, którego w obiekcie nigdy wcześniej nie było. Ukryto nowoczesne instalacje techniczne, tak aby nie zakłócały zabytkowego charakteru wnętrz.

Podczas rewitalizacji odkryto wiele cennych detali architektonicznych: polichromie sufitowe i ścienne, sztukaterie pokryte mazerunkami, marmoryzacje, oryginalną stolarkę boazeryjną oraz zabytkowe schody z drewna i lastryko z kutymi balustradami. Okna wymieniono na nowe, wykonane na wzór historycznych, natomiast znaczną część wewnętrznych drzwi udało się odrestaurować. Na niektórych z nich wciąż widoczne są dawne mazerunki.

W aranżacji wykorzystano również specjalnie dobrane tapety, żyrandole i stylizowane włączniki światła, które podkreślają unikalny charakter obiektu. Całość pełni dziś funkcje biurowe. Jedno piętro zachował inwestor – firma Max Welt.

Głos wykonawcy

– „Projekt Kantoru był dla naszego biura architektonicznego wielkim wyzwaniem. Wymagał kilku lat wytężonej pracy całego zespołu ludzi zaangażowanych w jego tworzenie. Dziś możemy z dumą oglądać efekty tej pracy” – podkreśla przedstawiciel spółki Archidea spp, odpowiedzialnej za modernizację budynku.

Nominacja do prestiżowej nagrody

Odnowiony Kantor Izraela Poznańskiego został nominowany w Konkursie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Łodzi. Głosowanie internetowe trwa do 22 września. Oddać głos można na stronie: vox.uml.lodz.pl

Nowe życie zabytku

Rewitalizacja Kantoru Poznańskiego to jeden z ciekawszych przykładów ostatnich realizacji w Łodzi, pokazujący, jak z poszanowaniem historii można nadać zabytkowym budynkom nowe życie.

