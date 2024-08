Dom dla pasjonata motoryzacji. Samochody i motocykle są częścią wnętrz

Siedziba TVP w Warszawie, inspirowana wieżą Babel. Do niej przylega Arka mieszcząca studio otwarte

W przedwojennej Warszawie uprawiano tu ananasy. Zobacz, jak zmieniła się Willa Ogrodników - dziś to restauracja

Dom w Rudzie Śląskiej Autorzy: Co Architekci Powierzchnia użytkowa: 380 m² Realizacja: 2023

Dom w Rudzie Śląskiej to najnowsza realizacja młodej pracowni Co Architekci ze Szczecina. Nowoczesna willa o powierzchni użytkowej ponad 380 m² została zaprojektowana dla pasjonata motoryzacji, dlatego ważną częścią wnętrza są zaparkowane w garażu samochody i motocykle, widoczne przez pokaźnych rozmiarów przeszkloną ścianę. Opowiadając o koncepcji, autorzy odwołują się do sztuki japońskiej i architektury niemieckiego Bauhausu.

Echa Dalekiego Wschodu przejawiają się w subtelnym budowaniu relacji światła i przestrzeni, natomiast niemiecka precyzja i perfekcja widoczne są w detalach – tłumaczy Piotr Lipski, właściciel biura Co Architekci.

Wielkoformatowe spieki kwarcowe na elewacjach

Dom w Rudzie Śląskiej zaprojektowano na planie zbliżonym do litery L jako obiekt dwukondygnacyjny, z częścią dzienną na parterze oraz prywatną na piętrze. Do wykończenia elewacji wykorzystano wielkoformatowe spieki kwarcowa o rdzawej odcieniu. Ten sam materiał pojawia się też w środku, na frontach meblowych w kuchni oraz w gabinecie.

Surowy beton

Surowy charakter wnętrz podkreślają nieotynkowane sufity w salonie, biurze i garażu. Uwagę zwracają ponadto elementy z surowego betonu, w tym dwie żelbetowe ściany widoczne od frontu i od strony tarasu.