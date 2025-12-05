Przestronność bez kompromisów – drzwi przesuwne nowej generacji

Rosnąca potrzeba życia w otoczeniu natury oraz większy nacisk na jakość codziennego komfortu sprawiają, że drzwi panoramiczne stają się kluczowym punktem każdego projektu domu. Odpowiednio zaprojektowana stolarka może zmienić charakter wnętrza – uczynić je bardziej przestronnym, jaśniejszym, bardziej zintegrowanym z otoczeniem. Marek Rudyk, dyrektor ds. rozwoju systemów architektonicznych w Aluprof podkreśla, że – to właśnie nowoczesne rozwiązania techniczne i projektowe pozwalają osiągnąć ten efekt – wykorzystując optykę, światło oraz technologię do tworzenia iluzji wizualnych we współczesnych domach.

Za efekt wizualnej lekkości w nowoczesnych wnętrzach odpowiadają dziś nie tylko przemyślane proporcje czy kompozycja elewacji, ale przede wszystkim rozwiązania technologiczne ukryte wramach i profilach. Aluminiowe rozwiązania o wąskich profilach pozwalają na bardzo duże przeszklenia przy zachowaniu odpowiedniej sztywności, izolacyjności i pozostałych wymaganych parametrów technicznych. Ograniczona do niezbędnego minimum szerokość konstrukcji nośnej w oknach i drzwiach na rzecz szkła, niewidoczne okucia, ukryte zawiasy i mechanizmy sterujące – to wszystko przekłada się na czystą formę konstrukcji i maksymalne doświetlenie wnętrza. Dodatkowo dzięki istniejącym w niektórych produktach rozwiązaniom pozwalającym zabudować ościeżnice i progi w ścianach, suficie i podłodze możliwe jest stworzenie efektu jednej powierzchni łączącej wnętrze z tarasem lub przestrzenią zewnętrzną budynku. Technologia idzie tu w parze z estetyką – a rezultat to przestrzeń, która nie rozprasza, lecz uspokaja.

– Najważniejsze jest dla nas to, żeby architekt nie musiał wybierać między jakością techniczną a estetyką – mówi Marek Rudyk – Kiedy projektujemy produkty, szukamy rozwiązań, które umożliwiają pracę światłem i przestrzenią – tak, by wnętrze i otoczenie przenikały się naturalnie. Przykładowo, drzwi panoramiczne takie jak MB-Skyline Type R pozwalają tworzyć duże, przesuwne przeszklenia z niemal niewidoczną ramą, co wspiera ten efekt. Dzięki temu powstają wnętrza, w których technologia pozostaje w cieniu, a pierwszoplanową rolę odgrywa krajobraz i światło.

Imponujące wymiary, połączone z minimalistycznym designem – panoramiczne drzwi przesuwne MB-SKYLINE TYPE R to rozwiązanie, które redefiniuje granice współczesnej architektury. Ukryta rama oraz bardzo wąski słupek o szerokości zaledwie 25 mm sprawiają, że drzwi zachowują lekkość i nowoczesny charakter, mimo swoich rozmiarów. Zastosowanie ukrytego siłownika zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale również komfort użytkowania. Dzięki możliwości wykonania przeszkleń o wysokości aż do 4 m oraz maksymalnej wadze skrzydeł do 1200 kg, można stworzyć imponujące konstrukcje, które doskonale wpisują się w trend otwartych przestrzeni, gdzie granica między wnętrzem a otoczeniem niemal zanika.

Granice znikają – drzwi otwarte na elegancję i przestrzeń

Ideę zacierania granic między wnętrzem a otoczeniem w jeszcze większym wymiarze realizuje najnowszy wariant panoramicznych drzwi MB-SKYLINE TYPE S w ofercie Aluprof. Dzięki wąskiemu słupkowi o szerokości zaledwie 25 mm i przede wszystkim innowacyjnemu, całkowicie zabudowanemu progowi szczelinowemu, ten model drzwi oferuje jeszcze bardziej minimalistyczny wygląd. W efekcie, przestronność i bliskość natury stają się niemal namacalne, tworząc wrażenie, że granica między domem a ogrodem znika całkowicie. To rozwiązanie idealnie wpisuje się w nowoczesne projekty, w których liczy się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność, łącząc te dwie cechy w doskonałej harmonii. Dzięki możliwości wykonania skrzydeł o wadze do 750 kg, drzwi działają lekko i płynnie, co zapewnia wygodę użytkowania przez długie lata. – W ten sposób uzyskujemy nie tylko atrakcyjny efekt wizualny, ale przede wszystkim zwiększamy bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku małych dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych – zaznacza Michał Marcinowski, dyrektor rozwoju systemów budowlanych z firmy Aluprof.

Panoramiczny widok bez kompromisów

Projektując duże przeszklenia z szerokim przejściem, oprócz aspektów estetycznych i aranżacyjnych, pod uwagę należy wziąć kwestie izolacyjności termicznej. Szklane ściany tworzą spektakularny efekt, jednak stanowią również potencjalne ryzyko zwiększonych strat ciepła. Nie oznacza to jednak, że wybór okna zapewniającego panoramiczny widok musi wiązać się z niską efektywnością energetyczną budynku i wysokimi rachunkami za jego ogrzewanie zimą czy chłodzenie latem. Wystarczy, że przed zakupem konkretnych drzwi dobrze zapoznamy się z jego z konstrukcją oraz parametrami, zwłaszcza w zakresie izolacyjności termicznej.

– Oczekiwania inwestorów dotyczące energooszczędności z pewnością spełnią drzwi przesuwne z ukrytą ramą MB-SKYLINE TYPE R, które dzięki zastosowaniu 3-szybowego szklenia o współczynniku Ug 0,5 W/(m²K) i ciepłej ramki dystansowej osiągają izolacyjność termiczną Uw od 0,80 W/(m²K). Podobnie jest w przypadku modelu MB-82HS, który charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi i idealnie wpisuje się w wymogi architektoniczne nowoczesnych budynków, zarówno pod względem wizualnym, jak i energooszczędnym. Wspomniany model występuje w trzech wariantach termicznych konstrukcji: ST, SI oraz SI+, o podwyższonych walorach termicznych. Dzięki temu możemy wybrać wersję idealnie dostosowaną do naszych potrzeb. Widać więc, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie uzyskać komfort termiczny mimo dużych powierzchni szklenia – tłumaczy Michał Marcinowski.