Jamnik, Pekin i Kukurydze biją rekordy! Te bloki to legendy PRL-u. Zobacz zdjęcia

„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Największe bloki PRL-u. Najwyższe, najdłuższe, najciekawsze

Typowe PRL-owskie bloki mieszkalne, budowane masowo od drugiej połowy lat 60. XX w. do schyłku lat 80., można znaleźć dziś w praktycznie każdym polskim mieście. Choć na ogół są do siebie bardzo podobne, są też i takie, które wyróżniają się długością, wysokością czy technologią budowy. Jak się okazuje, z wielkiej płyty budowano nieraz naprawdę imponujące budynki.

Spośród licznych przykładów z całego kraju wybraliśmy te najciekawsze, pod jakimś względem rekordowe. Jak łatwo się domyślić, powstały one w największych miastach Polski, gdzie potrzeby mieszkaniowe były – i są do dziś – największe. Choć wygląd tych budowli niekoniecznie dziś zachwyca, modernistyczne bloki potrafiły nieraz ustanawiać rekordy!

Poniżej omawiamy najciekawsze spośród PRL-owskich bloków i wyjaśniamy, co je wyróżnia.

Falowiec w Gdańsku – 860 m długości

Falowców – bloków nazywanych tak z powodu łamanej, „falującej” bryły – jest w Polsce wiele, ale zdecydowanie najwięcej osób kojarzy falowiec przy ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku. Długi na 860 m budynek jest najdłuższym blokiem w Polsce – choć tytuł ten bywa przyznawany także warszawskiemu „Pekinowi” (który omawiamy dalej), gdyż wszystko zależy od tego, jak mierzyć budynek. Budynek powstał w 1973 r.

i Autor: Wikimedia Commons/Johan von Nameh/CC/ CC BY-SA 3.0 Falowiec w Gdańsku, rok powstania 1973, długość 860 m

„Pekin” w Warszawie – 1,5 km długością

Innym kandydatem do tytułu najdłuższego bloku w Polsce jest tzw. Pekin, czyli blok zlokalizowany na Przyczółku Grochowskim w Warszawie. To w gruncie rzeczy 23 połączone z sobą mniejsze bloki, ale ponieważ tworzą jedną bryłę, część osób podaje jego długość jako 1,5 km i przyznaje mu palmę pierwszeństwa w rankingu długich bloków. Cały kompleks, nazywany także „Osiedlem Hansenów”, powstał w latach 1969–1974.

i Autor: Wikimedia Commons/Tadeusz Rudzki/CC/ CC BY-SA 4.0 „Pekin” w Warszawie, rok powstania 1974, długość 1500 m (22 połączone z sobą bloki)

„Kukurydze” w Katowicach – 82 m wysokości

Mierzące do 82 m wysokości (a z antenami aż do 87 m) „kukurydze” powstawały przy ul. Zawiszy Czarnego w Katowicach od połowy lat 80. XX w. do początku lat 90. „Kukurydze” w Katowicach to budynki wyróżniające się nie tylko wysokością, ale też ciekawą bryłą, budzącą skojarzenie właśnie z kolbami rośliny, od której wzięły nazwę. Każdy z bloków może pomieścić ponad 800 osób.

i Autor: Wikimedia Commons/DzejKej86/CC/ CC BY-SA 4.0 „Kukurydze” w Katowicach, rok powstania 1988, 82 m wysokości

„Mrówkowiec” we Wrocławiu – 235 m długości

Również Wrocław może poszczycić się imponującym blokiem z minionej epoki. Wybudowany w 1967 r. budynek nazywany „mrówkowcem” może pomieścić ok. 3000 osób i ma 235 m długości. W momencie budowy był jednym z największych budynków mieszkalnych w mieście i jednym z najdłuższych w Polsce. Budynek ma 590 lokali mieszkalnych i 9 klatek schodowych.

i Autor: Wikimedia Commons/Joee/CC/ CC BY-SA 4.0 „Mrówkowiec” we Wrocławiu, rok powstania 1967, długość 235 m

„Jamnik” w Warszawie – 580 m długości

Inny imponujący warszawski blok z PRL-u to tzw. jamnik, mający 580 m długości. Zlokalizowany niedaleko dworca kolejowego Warszawa Wschodnia budynek został ukończony w 1973 r. i stanowi dom dla ok. 1200 osób. Obiekt robi tym większe wrażenie, że jego fasada jest całkowicie prosta, bez załamań, przez co wydaje się jeszcze dłuższy.

i Autor: Wikimedia Commons/Adrian Grycuk/CC PL/ CC BY-SA 3.0 „Jamnik” w Warszawie, rok powstania 1973, długość 508 m

Falowiec na osiedlu Orła Białego w Poznaniu – ponad 400 m długości

Na osiedlu Orła Białego w Poznaniu można znaleźć skupisko imponujących bloków, z których najwyższe mają 18 kondygnacji. Znajduje się tu także falowiec o długości ponad 400 m. Budynki powstały na przełomie lat 80. i 90. XX w. Liczbę mieszkańców tych budynków szacuje się na kilka tysięcy.

i Autor: Wikimedia Commons/Sahiba/CC/ CC BY-SA 3.0 Falowiec na osiedlu Orła Białego w Poznaniu, rok powstania 1993, długość ponad 400 m

Trzonolinowiec we Wrocławiu – budynek budowany od góry do dołu

Trzonolinowce to budynki nietypowe, bo budowane od góry do dołu. Kolejne piętra budynku są w nich podwieszone na stalowych linach. Do najsłynniejszych przykładów takiego budownictwa należy 41-metrowy trzonolinowiec we Wrocławiu, ukończony w 1967 r. Budynek, choć ciekawy, nie zestarzał się niestety dobrze – w 2024 r. okazało się, że stan techniczny budynku jest zły, a lokatorów trzeba ewakuować.

i Autor: Wikimedia Commons/Joee/CC/ CC BY-SA 4.0 Trzonolinowiec we Wrocławiu, rok powstania 1967, wysokość 41 m, jeden z nielicznych bloków budowanych od góry do dołu

„Manhattan” w Łodzi – skupisko jednych z największych bloków w Polsce

Łódzka Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa, znana lokalnie jako tzw. Manhattan, skupia w sobie bloki mające nawet 78 m wysokości. Tzw. megaszafy powstały w latach 1975–1982 i, co ciekawe, nie zostały zbudowane w technologii wielkiej płyty. Zdecydowano się na konstrukcję szkieletową „słupowo-płytową”, gdzie żelbetowe płyty służą jako elewacja, ale nie na nich opiera się cała konstrukcja.

i Autor: Wikimedia Commons/Emptywords/CC Panoramę Łodzi z góry, prezentującą kompleks mieszkaniowy Manhattan, który składa się z wysokich bloków mieszkalnych o białych fasadach, otoczonych zielenią i niższymi budynkami. W tle widoczne są inne budowle miejskie pod błękitnym niebem. Więcej o architekturze PRL-u znajdziesz na Architektura Murator Plus.

„Superjednostka” w Katowicach – 187,5 m długości

Długi na 187,5 m blok przy al. W. Korfantego w Katowicach zwany „Superjednostką” ma 15 pięter i garaże podziemne, a powstał w 1972 r. W momencie powstania był to blok o największej liczbie mieszkańców w kraju – mieścił ok. 3000 osób. Brutalistyczny blok inspirowany był ideami Le Corbusiera, jednak siermiężne warunki PRL-u sprawiły, że pierwotny projekt znacznie okrojono i powstała ciężka „szafa”.

i Autor: Wikimedia Commons/Adrian Tync/CC/ CC BY-SA 4.0 Superjednostka w Katowicach, rok powstania 1972, długość 187,5 m, 15 kondygnacji

Mezonetowiec we Wrocławiu – pierwszy blok z dwupoziomowymi mieszkaniami

Pierwszy w Polsce blok z dwupoziomowymi mieszkaniami to 8-kondygnacyjny mezonetowiec we Wrocławiu, zlokalizowany przy ul. Kołłątaja. Ukończony w 1960 r. budynek wypełnia 56 mieszkań o dwóch poziomach (tzw. mezonet) oraz z tarasami na dachu. To także rzadki w PRL-u przykład bloku z mieszkaniami dwustronnymi oraz z dwoma balkonami na każde z nich.

i Autor: Wikimedia Commons/Badgercopter/CC/ CC BY-SA 4.0 Mezonetowiec we Wrocławiu, rok powstania 1960, pierwszy w Polsce blok z dwupoziomowymi mieszkaniami