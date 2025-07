Oryginalnie „Trasę Tysiąclecia” planowano jako odcinek szybkiego ruchu dla samochodów. Miał ona przebiegać w dość gęsto zabudowanej tkance prawobrzeżnej Warszawy. Szybki ruch tuż pod oknami kamienic. Koncepcja ta po latach okazuje się być przestarzała i nieprzystająca do potrzeb współczesnego miasta.(...) W naszej koncepcji zależy nam szczególnie na: wygodnej trasie dla pieszych i rowerzystów, przyjaznej przestrzeni publicznej, zieleni. Zależy nam, by ten obszar mieszkańcy mogli wykorzystać zarówno jako codzienny skrót w drodze do pracy lub szkoły, a także jako przyjemną trasę spacerową i miejsce spędzania czasu