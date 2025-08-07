Życie w Architekturze 2025. Dom dla Koni. Wiercinski-studio (architekci Adam Wierciński, Borys Wrzeszcz)

Życie w Architekturze 2025. Dom dla Koni. Założenia Autorskie

Surowa, szczera i przytulna stajnia osadzona jest w wiejskim krajobrazie pośród gęstej zabudowy i malowniczych pól. Dom dla Koni to nowy obiekt infrastruktury hodowlanej i treningowej Stajni Ludwiczak. Budynek składa się z profesjonalnej hali jeździeckiej oraz stajni z pomieszczeniami socjalnymi.

Unikalny kształt obiektu wynika z dostosowania do funkcji, optymalizacji przestrzeni, wkomponowania się w istniejącą zabudowę oraz oryginalnego, bezpiecznego dla zwierząt pomysłu na doświetlenie hali jeździeckiej. Budynek z odsłoniętą konstrukcją betonową wpisuje się w kontekst wiejskiego krajobrazu, stanowiąc współczesną interpretację okolicznych nieotynkowanych domów i obiektów przemysłowych z szedowymi dachami. Widoczna struktura budynku tworzy wyrazisty trójwymiarowy rysunek na elewacji podkreślony powstającym światłocieniem. Współpraca z konstruktorem była ważnym elementem procesu projektowego. Powstał budynek, który w całości oryginalnie eksponuje konstrukcję, a racjonalny dobór materiałów podkreślił skromny i szczery wygląd. Betonowe bloczki wypełniające ściany nie wymagały dodatkowego wykończenia, co pozwoliło ograniczyć zużycie materiałów i skrócić czas budowy. Obiekt nie jest ogrzewany, z wyjątkiem niewielkiej części socjalnej, dzięki czemu w stosunku do swojej skali zużywa niewiele energii i nie zanieczyszcza środowiska. Obniżenie dachu nad stajnią zmniejszyło niepotrzebną kubaturę i dopasowało skalę budynku do starych stajni, tworząc przyjemne w skali przejście między nimi. Pionowe przesunięcie bryły wykorzystano jako świetlik z poliwęglanu, który wpuszcza do wnętrza miękkie światło, nie tworząc niebezpiecznych kontrastów dla koni. Matowa powłoka świetlika jest również bezpieczna dla ptaków, a wieczorem budynek łagodnie świeci ponad starą zabudową. Wnętrza budynku są spójne.

Dopełnieniem przestrzeni jest zaprojektowana autorsko seria mebli, oświetlenia i detali podkreślająca wyjątkowość miejsca, wykonana ze stali i drewna przez lokalnych rzemieślników.

Życie w Architekturze 2025. Dom dla Koni. Autorzy

Autor projektu:

wiercinski-studio

Zespół autorski:

Adam Wierciński, Borys Wrzeszcz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja nie powinno zdobyć Grand Prix, lecz powinna zostać zauważona.

Dom dla Koni. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom dla Koni, inny

Inwestor: Anna i Krzysztof Ludwiczak

Generalny wykonawca: Ypero s.a.

Wykonawca konstrukcji: mgr inż. Paweł Majchrzak

Powierzchnia zabudowy: 2240 m2

Powierzchnia całkowita: 2240 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 9500 m2/14700 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.