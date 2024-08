Domki fińskie

Pierwsze osiedle powojennej Warszawy jest drewniane. Osiedle Jazdów w Warszawie - zielona enklawa w środku stolicy

Domki fińskie na Jazdowie to miejsce z fascynującą historią. Znani mieszkańcy, pochodzenie domków i ich pierwsi osadnicy, wreszcie całe mnóstwo zieleni i idylliczny klimat osiedla. Wszystko to składa się na miejsce wyjątkowe - i to w centrum Warszawy. Jaka jest historia Jazdowa, pierwszego osiedla wybudowanego w powojennej Warszawie, i jakie są wobec niego plany?