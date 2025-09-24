Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy Pałac Kultury na siebie zarabia?

Według najnowszych dostępnych informacji – tak. W 2025 r. serwis national-geographic.pl dowiedział się, że PKiN przynosi miastu zysk w kwocie 3–8 mln zł netto rocznie. Co więcej, w ostatnich latach zyski konsekwentnie rosną. Pałac zarabia głównie na wynajmie powierzchni biurowej i eventowej, na biletach wstępu na taras widokowy, a także na wynajmowaniu placu Defilad pod rozmaite wydarzenia. Źródłem zysku są też parkingi.

Ile waży Pałac Kultury?

Waga całego PKiN szacowana jest na 600 tys. ton. To tyle, ile ton jabłek zebrano w Maroku w 2014 r. (według serwisu farmer.pl). Dla porównania – przeciętny samochód osobowy waży od 1 do 2,5 tony, a dorosły słoń afrykański do 7 ton.

Ile kosztuje wynajem biura w Pałacu Kultury?

Na stronie PKiN można znaleźć cennik wynajmu lokali. Przykładowo stawka za 23-metrowy pokoik (plus 4,60 powierzchni przynależnej) wynosi 132,37 zł/m². Tyle samo najemca zapłaci za biuro o powierzchni 64,5 m². Najemca, który dotąd nie zalegał z żadnymi płatnościami, może poprosić o zniżkę. Umowy najmu zawiera się na maksymalnie 3 lata, a wszelkie zmiany budowlane w lokalu należy uzgodnić z konserwatorem zabytków.

W momencie pisania tego artykułu przeważająca większość pomieszczeń w Pałacu była wynajęta. PKiN miał 70 najemców, w tym kilka teatrów i muzeów, liczne komórki Urzędu Miasta, kancelarie prawne, lokale gastronomiczne, kawiarnie, salon urody oraz akademię tańca.

Kiedy PKiN był ostatni raz czyszczony?

W 2018 r., jednak zakres prac objął jedynie taras widokowy na 30. piętrze. Okładzina ze spieków ceramicznych barwy piaskowca odzyskała pierwotną, jasną barwę, ale koszt przedsięwzięcia wyniósł aż 680 tys. zł. Kwota musiała przestraszyć władze miasta, gdyż od tamtej pory zarząd PKiN na pytania mediów konsekwentnie odpowiada, że czyszczenia elewacji Pałacu – z uwagi na koszty – nie planuje. Oznacza to, że fasada PKiN nigdy nie była czyszczona, co widać gołym okiem.

Ile osób pozbawił życia Pałac Kultury?

Według dostępnych źródeł – 24 osoby. 16 z nich to robotnicy, którzy na różne sposoby stracili życie w trakcie trzyletniej budowy Pałacu. 8 pozostałych zginęło w latach późniejszych na skutek upadku z tarasu widokowego (później zamontowano na nim kraty).

Jaki sport można uprawiać w Pałacu Kultury?

Choć sport, jak sama nazwa wskazuje, nie jest głównym przeznaczeniem PKiN, i na niego można tu znaleźć miejsce. W Pałacu Młodzieży organizowane są zajęcia m.in. z pływania, szermierki, tenisa stołowego, kulturystyki, fitnessu oraz jazdy na rolkach, zaś zimą co roku przed budynkiem udostępniane jest lodowisko. Można też podejść do sprawy bardziej kreatywnie – przykładowo 7 października 1996 r. wrocławianin Bartek Grochala wjechał rowerem górskim po schodach na 30. piętro Pałacu.

Ile kosztuje kawa w Pałacu Kultury?

W PKiN działa kilka kawiarni oraz barów serwujących kawę. Najtańsze espresso kosztuje 7–13 zł w zależności od lokalu. Można też w drodze do PKiN zajść do bistro w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wypić espresso za 9 zł. Oszczędni mogą zajrzeć do jednego z zielonych sklepów popularnej franczyzy po drugiej stronie Marszałkowskiej – tu espresso można kupić już za 6,5 zł.

Czego nie wolno w PKiN?

Wielu rzeczy, ale niektóre mogą zaskoczyć. W szatni Pałacu Kultury nie zostawimy np. „przedmiotów wywołujących odczucie odrazy” (to cytat z regulaminu), a po tarasie widokowym na 30. piętrze nie wolno jeździć na hulajnodze.

Czy turystów Pałac Kultury w ogóle obchodzi?

Tak, i to bardzo. Cokolwiek sądzą o nim mieszkańcy Warszawy, w 2024 r. 21% turystów wskazało PKiN jako największą atrakcję turystyczną miasta. Ogółem Pałac był trzecią największą atrakcją zdaniem ankietowanych, zaraz za Starym Miastem i Łazienkami Królewskimi. Liczby te udostępnił Urząd Miasta w raporcie „Badanie opinii osób odwiedzających Warszawę w 2024 roku”.

