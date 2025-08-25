Kolejny nocny pożar w Ząbkach

Duży pożar wybuchł w niedzielę 24 sierpnia 2025 wieczorem w garażu podziemnym bloku przy ulicy Powstańców 27 w Ząbkach. Pojawiły się informacje o pięciu spalonych autach, mowa także o wybuchach - informuje Eska. Na zdjęciach widać ogromne kłęby dymu wydobywające się z garażu. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

Od razu pojawiły się też przypomnienia pożaru, do jakiego dosłownie naprzeciw doszło na początku lipca tego roku.

Pożar w Ząbkach w lipcu. Czy jest ekspertyza?

3 lipca doszło tu do pożaru bloku, który pozbawił dachu nad głową ponad 500 osób. Ogień strawił poddasze i wyższe kondygnacje budynku, inne mieszkania zostały zalane podczas akcji gaśniczej. Przyczyny pożaru w Ząbkach wciąż są badane i ludzie czekają na ekspertyzę. Nadzór budowlany podjął decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania. Do dziś są zniszczone. Zobaczcie nowe zdjęcia budynków przy Powstańców 62 w Ząbkach z sierpnia 2025.

Powołana została komisja ds. katastrofy budowlanej, która zleciła też przygotowanie ekspertyzy technicznej.

I tak, konstruktor budowlany musi sprawdzić stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji obiektu zalanego wodą w czasie akcji strażaków, na dodatek mury, stropy i stal w konstrukcji zostały poddane wysokim temperaturom. Ich opinia będzie podstawą do oszacowania strat materialnych oraz do wydania decyzji o odbudowie.

Specjalna komisja rozpoczęła działania 4 lipca 2025 r. Dotyczy zdarzenia na działce nr 41, obr. 03-35 Ząbki, ul. Powstańców 62 - poinformowała Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

W skład komisji weszli m.in. przedstawiciele:

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie

Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Urzędu Miasta Ząbki

Starostwa Powiatowego w Wołominie (Wydział Budownictwa oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego)

Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

rzeczoznawca budowlany – dr inż. Radosław Sekunda

Prokuratura prowadzi postępowanie i powołała biegłego

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego spowodowania pożaru w budynku mieszkalnym przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, kilka tygodni później - 22 lipca 2025 - powołano biegłego – instytucję specjalistyczną: Zakład Badania Przyczyn Pożarów i Rozpoznawania Zagrożeń Akademii Pożarniczej w Warszawie w celu wzięcia udziału w oględzinach miejsca zdarzenia, wytypowanych miejsc /okołodachowych, strychowych, poszczególnych mieszkań/ w budynku.

Tuż po pożarze wszczęto śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać pożaru, w wyniku którego doszło do znacznego spalenia części obiektu oraz znajdujących się wewnątrz niego lokali oraz powstania szkód w łącznej, nieustalonej wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 kk.

Kilka dni po tamtym pożarze wynajęty przez administrację inżynier budownictwa na antenie Polsat News przyznał: Myślę, że przez dłuższy czas lokatorzy nie będą mogli wejść do środka.

Zdjęcia spalonego bloku przy Powstańców 62

