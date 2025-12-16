Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najwęższy blok w Warszawie z Odkrytej 55C. W rzeczywistości wcale nie taki wąski

Duży pokój z balkonem, kuchnia z oknem - i tyle, można by przypuszczać, mieści się na jednym piętrze bloku przy Odkrytej 55C, w którym, sądząc po zdjęciach, mieści się wyłącznie jedno mieszkanie na piętrze. Gdzie klatka schodowa? Nie wiadomo. Kuriozum regularnie wraca do polskiego internetu. Występ premierowy zaliczyło najpewniej w 2016 roku, kiedy zdjęcie "klocka" opublikowano na fanpejdżu "Zaufaj mi, jestem Architektem". Wtedy jeszcze ze świeżą, zieloniutką elewacją.

Budynek, który swój kształt zawdzięcza skośnej bryle i odpowiedniej perspektywie fotografującego, jest w rzeczywistości długim, typowym blokiem z lat 2000, nie zaś omszałym dziwacznym wykwitem PRL-owskiej architektury czy generowanym przez sztuczną inteligencję clickbaitem.

Co jednak znaczące i smutne, już w 2016 roku wszyscy byliśmy skłonni uwierzyć, że wąski blok złożony z miniaturowych mieszkań ułożonych w betonowy stos powstał naprawdę.

Najszerszy i najdłuższy blok w Warszawie - gdzie je znaleźć?

Mniej dystopijny (choć tylko trochę) i przede wszystkim istniejący naprawdę jest najszerszy blok Warszawy czyli Jamnik lub jak kto woli - Deska. Mierzący 508 metrów szerokości blok powstał w PRL-u, by zasłonić przed turystami opuszczającymi budynek dworca Warszawa Wschodnia rudery i stare, zaniedbane zabudowania Szmulowizny. Parawan z wielkiej płyty przesłania tu horyzont po dziś dzień.

Najdłuższym budynkiem mieszkalnym stolicy - choć nie w linii prostej - jest Przyczółek Grochowski czyli Pekin, ciągnący się przez niemal dwa kilometry. Mimo że meandruje przez wiele adresów, jego galeriami można przejść z jednego końca na drugi, nie opuszczając bloku ani na moment. Projekt Zofii i Oskara Hansenów wielokrotnie załamuje się pod kątem prostym, dlatego też odmawia mu się tytułu najdłuższego bloku w Polsce, umieszczając na pierwszym miejscu krótszy, ale prosty Falowiec z Gdańska (860 m).

