Węgierska 6, Warszawa. Ruina przy Matce Boskiej ze Lwowa

Kontrast uderza już z daleka. Jasne kamienice po termomodernizacji, zadbana zieleń – i ogrodzona ruina bez tynku, z wybitymi oknami i zerwanymi balkonami. To kamienica przy Węgierskiej 6 w Warszawie. Zabytkowa i zrujnowana od lat. Dzielnica od dekady chce ją sprzedać.

O takie budynki się nie dba, bo nikt ich nie ceni. Gdy pisaliśmy o niszczejącej kamienicy Lejba Osnosa na Woli, komentujący byli w zasadzie jednomyślni: zburzyć! Co z tego, że zabytkowa, skoro – w oczach opinii publicznej – bez wartości? Z Węgierską 6 jest podobnie: ot, zwykły budynek z cegły z lat 30., architektonicznie typowy, bez choćby dekoracyjnego detalu. Gdyby chociaż zaprojektował go ktoś znany, może dałoby się sprawę nagłośnić, zainteresować kogoś losem obiektu. Ale to tylko bezimienna ruina.

Tymczasem i tu kryje się ciekawa historia. Na podwórzu kamienicy, niewidoczna z ulicy, stoi kapliczka z Matką Boską. Na Pradze-Północ jest takich wiele, lecz na Ochocie to rzadkość. Maryja przyjechała tu ze Lwowa w 1915 r., sprowadzona i ufundowana przez jednego z mieszkańców Węgierskiej 6. Przetrwała obie wojny światowe, ale w końcu podpadła nowej władzy. Mieszkańcy okolicznych budynków do dziś pamiętają, jak w latach 80. mieszkający po sąsiedzku prokuratorzy wojskowi i oficerowie UB kazali obrócić figurę tyłem do podwórza. Odtąd dostęp do niej blokował duży betonowy właz, co miało zniechęcić ludzi do otaczania rzeźby kultem. Chyba się udało, bo w 2003 r. lokalny „Informator Ochoty i Włoch” donosił, że kapliczka jest w tragicznym stanie. Wysiłkiem mieszkańców udało się ją na szczęście odnowić – i ponownie obrócić twarzą ku podwórzu. W latach 2018–2020, także z inicjatywy mieszkańców, wypiękniało jeszcze samo podwórze. Maryja stoi na nim do dziś, zadbana, otoczona kwiatami.

Roszczenia, czyli warszawska klątwa „śpiochów”

Patrząc dziś na budynek, aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu w kamienicy przy Węgierskiej 6 mieszkali ludzie. Gdyby nie kilka współczesnych, plastikowych okien, można by pomyśleć, że stoi pusty od wojny. Ale choć i wojna zadała mu cios (na zdjęciach lotniczych z 1945 r. widać szkielet budynku bez dachu), do ruiny doprowadziły go lata zaniedbań. Jedyne większe roboty budowlane, jakich budynek doczekał się od czasu powojennych napraw, to zamurowanie w 2016 r. bramy i części otworów okiennych. Nie pomogło nawet wpisanie obiektu w 2012 r. do gminnej ewidencji zabytków. Dla urzędników Węgierska 6 zdawała się w ogóle nie istnieć. Nawet odgradzający nieruchomość metalowy płot z napisem „Uwaga, spadające elementy tynku” pojawił się dopiero w 2025 r.

Powód zaniedbań? Typowo warszawski: roszczenia. Choć budynek (upaństwowiony po wojnie na mocy dekretu Bieruta) formalnie należał do miasta, jego sytuacja własnościowa długo była niejasna. Jak pokazuje warszawska praktyka, takich skomplikowanych przypadków urzędnicy wolą nie dotykać – przykładem choćby południowa część placu Defilad, przeznaczona pod zabudowę, ale też objęta roszczeniami i przez to od lat „zamrożona” w roli parkingu. O losach Węgierskiej 6 na długie lata zadecydowało jedno pismo z 1949 r.

Pismem z 15 lutego 1949 r. znak: L.263/N/1288/49, 1 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Warszawie wniósł w imieniu nieobecnych wpisując nazwisko [zanonimizowane] o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Węgierskiej 6/8. Przedmiotowy wniosek nie został dotychczas rozpoznany

– można przeczytać w decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 28 marca 2025 r. (nr 218/SD/2025). Budynki z taką historią – jedno pismo tuż po wojnie, a potem brak dalszych roszczeń przez całe dekady – nazywa się w Warszawie „śpiochami”, bo teoretycznie potomkowie dawnych właścicieli w każdej chwili mogą się „obudzić” i zażądać zwrotu mienia. Dlatego z perspektywy urzędu najbezpieczniej jest nic ze „śpiochami” nie robić.

Węgierska 6 do remontu. Będą mieszkania komunalne

Nadzieja pojawiła się dopiero w ostatnich latach. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, najpierw pomogła działająca od kilku lat mała ustawa reprywatyzacyjna, która pozwoliła umorzyć powojenne roszczenia wobec „śpiochów”. Z kolei w 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że kupcy roszczeń nie mogą starać się o zwrot nieruchomości. Oznaczało to przełom dla wielu warszawskich kamienic o niejasnej sytuacji własnościowej – w 2025 r. miasto oficjalnie przeznaczyło do remontu kilkanaście budynków, które przez lata były „śpiochami”. To m.in. Węgierska 6. Kolejnych kilkadziesiąt kamienic już czeka w kolejce.

Częstochowska 4A, Węgierska 6, Żwirki i Wigury 41 – te trzy ochockie adresy mają trafić do remontu, aby stać się mieszkaniami komunalnymi. Póki co jesteśmy na początku tej drogi – Rada Miasta właśnie przyznała środki na dokumentację techniczną. Sporządzanie jej ma potrwać rok. W tym czasie ochocki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wejdzie do lokali, zbada ich stan i oszacuje koszty remontów

– donosiło w marcu 2025 r. na Facebooku stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Wygląda więc na to, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, w ciągu kilku lat Węgierska 6 przestanie straszyć. Nie zostanie wyburzona, jak chciałoby wielu, nie kupi jej prywatny inwestor, by przebudować na nowoczesny apartamentowiec – jak chciała dzielnica. Zniknie pod warstwą termoizolacji i nowego tynku, przykryje się nowym dachem. Upodobni do bardziej zadbanych sąsiadek. I po raz kolejny się okaże, że – jak udowodnił już przykład pawilonu Cepelii – gdy ruina przestaje kłuć w oczy, nagle przestaje przeszkadzać. Nagle nikt już jej burzyć nie chce. Staje się zwyczajnym budynkiem, więc znika ze świadomości. I żyje, nie wadząc nikomu, jeszcze długo.

