Wytną setki drzew na Półwyspie Helskim Mieszkańcy protestują, ale czy to coś zmieni?

Budowa Centrum Rewitalizacji Zdrowia Hel Happiness coraz bliżej

Mierzeja helska jest unikatowym elementem krajobrazu polskiego wybrzeża. Serwis The World Geography umieścił mierzeję helską na 6 miejscu najbardziej zdumiewających półwyspów na Ziemi. Kompleks hotelowy HEL HAPPINESS wkomponowany w niezwykle atrakcyjne otoczenie, bliskości morza lokalizacji Cypla Helskiego. Otoczony lasem zapewni Gościom bezpośredni kontakt z naturą w jej najczystszej formie

Tak o planowanym Centrum Rewitalizacji Zdrowia pisze się na stronie inwestycji (zachowano pisownię oryginalną). Można się z niej także dowiedzieć, że „HEL HAPPINESS to miejsce, w którym czas zwolni”, zaś „rewitalizacja to nie potrzeba czasów, ale przede wszystkim unikalny osobisty klucz do lepszej codzienności”. W planach jest hotel, apartamenty na wynajem, pojemny garaż.

O inwestycji, jak zwykle w takich przypadkach, zrobiło się głośno o wiele za późno. Media podchwyciły temat, gdy budowa jest już blisko – opinię publiczną wzburzyła dopiero planowana wycinka drzew. A to przecież już końcowy etap przygotowań do inwestycji, które rozpoczęły się blisko dekadę temu. O decyzję środowiskową inwestor zaczął się starać już w 2016 r. W 2018 r. odbyły się nawet spotkania z mieszkańcami na temat inwestycji. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, według firmy Gasten S.A. projekt spotkał się wówczas z aprobatą.

Mieszkańcy przeciwko, władze miasta za

My, niżej podpisani mieszkańcy Helu, zwracamy się z formalnym wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zablokowanie wycinki drzew związanej z realizacją inwestycji „Centrum Rewitalizacji Zdrowia Hel Happiness”. Inwestycja ta w naszej ocenie wymaga pilnej interwencji

– można przeczytać w petycji, jaką złożyli do władz miasta zaniepokojeni mieszkańcy.

Media ochoczo podchwyciły temat. W świat poniosła się wieść, że inwestor wytnie ponad 600 drzew (w rzeczywistości 434). Protestujący argumentują, że będzie to ogromny cios dla lokalnej przyrody i pogorszenie jakości życia mieszkańców, a także przypominają władzom, że mają one obowiązek chronić rodzimą przyrodę. Żądają wstrzymania wycinki na działkach przy ul. Kuracyjnej i chcą przeprowadzenia dodatkowej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Pismo mieszkańców trafiło do burmistrza Helu, a także m.in. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewody Pomorskiego oraz Ministerstwa Środowiska. Protestujący – 674 osoby – zapowiadają, że nie odpuszczą. W oparciu o podobne przypadki z ostatnich lat trudno jednak sobie wyobrazić, by protest miał przynieść jakiś skutek. Na zablokowanie inwestycji jest już najprawdopodobniej zwyczajnie za późno.

Inwestor i urzędnicy mówią jednym głosem

Postępowanie w tej sprawie trwało ponad dwa lata, pracownicy RDOŚ w Gdańsku przeprowadzili szczegółową i drobiazgową analizę wszystkich uwarunkowań wynikających z istniejących na tym obszarze form ochrony przyrody oraz potencjalnych skutków i wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. (...) W postępowaniu uczestniczyły również na prawach strony organizacje społeczne, które w swoich statutach miały zapisane działania na rzecz środowiska i ekologii

– odpiera zarzuty burmistrz Helu Mirosław Wądołowski.

W podobnym tonie wypowiada się dla „Wyborczej” inwestor. Firma podkreśla, iż realizuje inwestycję zgodnie z przepisami i uzyskała wszelkie wymagane zgody. Podkreśla też, że podjęła szereg działań mających zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko oraz wybrała do realizacji wariant projektu gorszy ekonomicznie, ale za to korzystniejszy dla przyrody. Uzgodniła też ów wariant z wymaganymi urzędami, w tym z Wodami Polskimi i Urzędem Morskim.

Nie ma podstaw, by inwestorowi nie wierzyć. Tego typu inwestycje wyrastają na polskim wybrzeżu coraz częściej i gęściej, bo prawie wszyscy ich chcą. Jedni urzędnicy uchwalają plany miejscowe dopuszczające zabudowę, drudzy wydają pozwolenia na budowę, po drodze architekci projektują, a organy odpowiedzialne za ochronę środowiska poświadczają swoim autorytetem, że można budować. Lokalne władze zachwalają dobroczynny wpływ takich inwestycji na lokalną gospodarkę. Nawet część mieszkańców pochwala budowanie coraz bliżej morza. Głos tych, którzy są przeciwko, ginie, porwany przez wiatr.

