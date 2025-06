Spis treści

Historia Opactwa w Lubiążu sięga XII wieku

Książę Śląski, Bolesław Wysoki, sprowadził Cystersów do Lubiąża w 1163 roku. Oficjalna fundacja zakonu Cystersów miała miejsce 1175 roku. Klasztor powiększał swój majątek, stając się jednym z największych ziemskich na Śląsku; stawiano kolejne budynki i świątynie. Dobrobyt sprzyjał rozwojowi kultury i nauki - w XII wieku powstały tu ważne pisma, m.in. Kronika książąt polskich, Roczniki lubiąskie, Katalog biskupów wrocławskich.

W XV wieku, w trakcie wojen husyckich, spłonęły klasztor oraz kościoły. Gdy końcem wieku je odbudowano, zakonnicy polscy i niemieccy pokłócili się ze sobą, co poskutkowało ich wygnaniem. Przez 6 lat obiektem zarządzały władze świeckie. Po powrocie duchownych przeprowadzono remonty, dodano fortyfikacje. Reformacja i wojna trzydziestoletnia były kolejnymi ciosami dla Cystersów; zniszczeniu uległy biblioteka oraz archiwum.

W XVII wieku dzięki reformie ekonomicznej przeprowadzonej przez opata Arnolda Freiberga stał się możliwy remont kompleksu. To wtedy zyskał barokowy wygląd, dodano wiele budynków, przeprowadzono konieczne poprawki, a do ozdobienia wnętrz zaproszono Michała Willmanna, "śląskiego Rembrandta". Stworzył kilkadziesiąt płócien, które ozdobiły ściany pomieszczeń. Był to czas stabilizacji, z której korzystano przez kolejne lata. W latach 1681–1699 wybudowano reprezentacyjny, bogato zdobiony pałac opacki. Niemal 30 lat (z przerwami) pracowano też nadaniem Kościołowi Wniebowzięcia NMP barokowego stylu. Do połowy XVIII wieku znani rzeźbiarze i malarze śląscy ozdabiali wnętrza Opactwa.

W 1740 roku tereny przejęli Prusacy. Skasowano zakon cystersów, a majątek przejęto. Bibliotekę oraz wiele zabytków z wnętrz bezpowrotnie zniszczono; obiekt przekształcono na placówkę medyczną - działał tu szpital.

W czasie II Wojny Światowej umieszczano tu osoby "niewygodne", działał również obóz pracy przymusowej. Niemcy prowadzili tu prawdopodobnie prace nad radiolokacją i półprzewodnikami. Największych zniszczeń dokonała Armia Czerwona - nie oszczędzono nawet mumii, które porozrzucano po krypcie; przypuszcza się, że z grobów skradziono wtedy insygnia Piastów. Od 1950 roku obiekt służył głównie jako magazyn, a władze komunistyczne miały tu podobno poszukiwać skarbów.

Po przemianie ustrojowej opiekę nad obiektem przejęła Fundacja Lubiąż, której członkowie działają na rzecz wyremontowania całego Opactwa oraz organizują jego zwiedzanie.

Opactwo w Lubiążu jest pełne ciekawostek i ważnych punktów w historii

Opactwo jest drugim największym na świecie obiektem sakralnym - ustępuje tylko hiszpańskiemu kompleksowi pałacowo-klasztornemu Eskurial.

- ustępuje tylko hiszpańskiemu kompleksowi pałacowo-klasztornemu Eskurial. W krypcie pochowano Piastów Śląskich , m.in. Bolesława Wysokiego (1127-1201 r.), który sprowadził na te ziemie Cystersów.

, m.in. Bolesława Wysokiego (1127-1201 r.), który sprowadził na te ziemie Cystersów. W tej samej krypcie spoczywają też mumie zakonników - aż 98 z nich zachowało się w bardzo dobrym stanie.

z nich zachowało się w bardzo dobrym stanie. Freski we wnętrzach Opactwa oraz liczne obrazy malował Michał Willmann, nazywany (nie bez przyczyny) śląskim Rembrandtem .

. Gdy w XIX wieku zakon Cystersów w Libiążu przestał istnieć, wywieziono stąd ponad pół tysiąca obrazów oraz wiele bezcennych zabytków, rzeźb i instrumentów muzycznych.

oraz wiele bezcennych zabytków, rzeźb i instrumentów muzycznych. Od 1823 roku działał tu szpital dla osób umysłowo chorych, pochodzących z arystokratycznych rodów . Od 1945 roku, przez 3 lata, leczono tu jednostki Armii Radzieckiej.

. Od 1945 roku, przez 3 lata, leczono tu jednostki Armii Radzieckiej. W czasie II wojny światowej zorganizowano tu obóz pracy przymusowej .

. Od 1950 obiekt pozostawał bez właściciela i konkretnego zarządcy.

i konkretnego zarządcy. Jego obecny stan to zasługa Fundacji Lubiąż, która po 89. roku rozpoczęła działania na rzecz przywrócenia świetności całemu obiektowi.

Zwiedzanie Opactwa Cystersów w Lubiążu. Cennik biletów i godziny otwarcia, sesje ślubne

Opactwo jest otwarte codziennie, a zwiedzanie odbywa się o pełnych godzinach - organizuje je Fundacja Lubiąż. Zwiedzającym udostępnia się Jadalnię Opata, Salę Książęcą, Kościół Najświętszej Marii Panny i Refektarz Letni. Na miejscu możliwa jest płatność wyłącznie gotówką.

Opactwo jest miejscem uwielbianym przez pary młode - wykonano tu setki sesji ślubnych. Kilka razy do roku organizowane jest zwiedzanie niedostępnych zwykle pomieszczeń.

Godziny otwarcia

Od 1.04 do 30.09 10:00 - 17:00 (ostatnie wejście o godz. 16:00) Od 1.10 do 31.03 10:00 - 15:00 (ostanie wejście o godz. 14:00)

Cennik 2025

Bilet normalny 40 zł Bilet ulgowy 30 zł Sesja ślubna 500 zł

Opactwo Cystersów w Lubiążu - jak dojechać? Adres, mapa

Opactwo znajduje się na pl. Klasztornym 1 w Lubiążu, na północny zachód od Wrocławia. Ze stolicy Dolnego Śląska można tu dojechać tu w ok. godzinę. Większość trasy przebiega drogą krajową nr 94. Za Mazurowicami należy skręcić na drogę wojewódzką nr 338, na Lubiąż, a z niej zjechać bezpośrednio na pl. Klasztorny - obiekt trudno przeoczyć. Po prawej stronie znajduje się bezpłatny parking.

