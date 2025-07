Nowe życie Browaru Mycielskich w Poznaniu. Rusza II etap Warzelni

Firma Nickel Development ogłosiła rozpoczęcie drugiego etapu Warzelni – inwestycji, której celem jest przywrócenie dawnego blasku XIX-wiecznemu Browarowi Mycielskich. "Uzyskanie pozwolenia na budowę to moment, który zamyka długi i wymagający proces, a jednocześnie otwiera nowy rozdział w historii Warzelni. To projekt, który uczy uważności i pokazuje, że warto stawiać na jakość, współpracę i szacunek do miejsca. Dziś możemy z dumą powiedzieć – zaczynamy" – mówi Sebastian Bieńkowski, Dyrektor Działu Inwestycji w Nickel Development.

W ramach drugiego etapu powstanie 78 apartamentów o zróżnicowanych metrażach – od kompaktowych mieszkań po przestronne, dwupoziomowe lokale z antresolami. Część z nich zostanie ulokowana w zrewitalizowanych, zabytkowych budynkach, natomiast pozostałe – w nowo projektowanym skrzydle północnym.

Projekt architektoniczny, autorstwa prof. Sławomira Rosolskiego, kontynuuje założenia estetyczne i funkcjonalne pierwszej fazy Warzelni. Za projekt wykonawczy odpowiada biuro Demiurg, a wnętrza powstaną według koncepcji YOUNICK Design.

Zachowanie historycznych detali, takich jak sklepienia kolebkowe, stalowe podpory, czy oryginalne kadzie warzelne, było priorytetem dla całego zespołu projektowego. Dzięki współpracy z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków udało się połączyć ochronę dziedzictwa z wysokimi standardami estetycznymi i funkcjonalnymi.

Komfort i technologia w zabytkowych murach

Apartamenty w Warzelni wyróżniają się przemyślanym układem, dużymi przeszkleniami, wysokimi wnętrzami i dostępem do zieleni. Projekt uwzględnia nowoczesne udogodnienia, takie jak ogrzewanie podłogowe, systemy smart home, klimatyzację, czy podziemne garaże z ładowarkami dla aut elektrycznych i prywatnymi boksami rowerowymi. Na terenie inwestycji zaplanowano również strefę wellness.

Lokale z ogrodami zostały zaprojektowane z myślą o prywatności mieszkańców. Wielowarstwowa roślinność tworzy naturalną barierę wizualną, a bliskość zieleni i Stawu Browarnego buduje unikalny mikroklimat.

Poziom -1 obiektu pomieści lokale usługowe z tarasami i amfiteatralnym układem schodów, tworząc przestrzeń przyjazną dla gastronomii, usług i handlu. Układ wysokościowy i rozwiązania architektoniczne pozwolą na funkcjonalne rozdzielenie przestrzeni prywatnej i publicznej.

Zrównoważony rozwój i szacunek dla przyrody

Poznańska Warzelnia to przykład rewitalizacji realizowanej z myślą o środowisku. Na terenie inwestycji zachowano starodrzew i naturalne ukształtowanie skarp. Powstaną też schronienia dla nietoperzy – gatunków chronionych w tym obszarze.

Projekt zakłada zastosowanie paneli fotowoltaicznych, zielonych dachów oraz przepuszczalnych nawierzchni. W ramach nasadzeń planuje się zasadzenie blisko 2000 roślin, w tym ponad 740 drzew.

Browar Mycielskich powoli odzyskuje dawną funkcję – staje się żywym organizmem miejskim.

To projekt, który uczy uważności i pokazuje, że warto stawiać na jakość, współpracę i szacunek do miejsca – mówi Sebastian Bieńkowski, Dyrektor Działu Inwestycji w Nickel Development.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na jesień 2025 roku. Inwestycja ma zakończyć się w 2028 roku.