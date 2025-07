Muzeum Neonów powraca z wystawą Światła Miasta

Światła Miasta – wystawa neonów w Pałacu Kultury i Nauki

Wystawa neonów w przestrzeniach Pałacu Kultury i Nauki to wyjątkowa okazja, by zapoznać się z dziedzictwem wizualnym drugiej połowy XX wieku. Neony to nie tylko reklama czy też istotny element wielkomiejskich przestrzeni, lecz także historia projektowania, w szczególności typografii. Na wystawie zwiedzający będą mieli możliwość przyjrzenia się neonom z bliska a także docenienia kunsztu twórców i rzemieślników tej zapominanej już formy sztuki.

Neony odgrywały w polskiej kulturze drugiej połowy XX wieku rolę wyjątkową – były nie tylko efektownymi nośnikami reklam, lecz także wyrazem artystycznych aspiracji i wizualnym symbolem nowoczesności.

Neony jako dziedzictwo kultury wizualnej

W czasach PRL, kiedy dostęp do kolorowych mediów i nowoczesnych form komunikacji wizualnej był ograniczony, neony stały się nieodłącznym elementem krajobrazu miejskiego, dodając miastom dynamiki i charakteru. Były projektowane przez wybitnych artystów i typografów, którzy w swoich pracach łączyli funkcjonalność z estetyką, tworząc dzieła sztuki, które do dziś wzbudzają zachwyt. Neony pełniły również rolę symboliczną, podkreślając ambicje rozwoju gospodarczego i kulturalnego kraju.

„Światła miasta” to więcej niż wystawa – to podróż w czasie i miejsce spotkania historii z nostalgią, designu z rzemiosłem, a światła z cieniem pamięci. Jej celem jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, jak i budowanie świadomości społecznej: neony to więcej niż reklamy – są symbolem zmieniających się czasów, aspiracji społeczeństwa oraz kultury miejskiej – mówi Ilona Karwińska, dyrektor Muzeum Neonów.

Na wystawie będzie można zobaczyć takie klasyki, jak Berlin, Restauracja Szanghaj, Syrenka, Bajeczny, Bar Mleczny Biedronka, Cepelia, Sezam czy Kawiarnię Jaś i Małgosia. Rozbudowane zostały kąciki z neonami zagranicznymi, w tym zwłaszcza z innych państw Bloku Wschodniego, jak Czechosłowacja czy Węgry.

Nowością jest sklepowa wystawa ze sprzętem RTV AGD z epoki. Niektóre reklamy są pokazywane po raz pierwszy – także po odnowieniu, jak poznańska Antylopa, lubelski Jubiler czy kolejne neonowe kwiaty. Odtworzone zostały także kultowe neony – Krówka z baru mlecznego Bambino na Kruczej czy Adria.

Przenosiny Muzeum, jak i organizacja nowej wystawy były ogromnym wyzwaniem logistycznym, na które mieliśmy mniej niż trzy miesiące. Wracamy z nową siłą: sukcesywnie będziemy uzupełniać wystawę o kolejne neony z naszej kolekcji. Niebawem ujrzymy łódzką Polfę, lubelskiego Jubilera czy tyski Atom. Po wakacjach wracamy także z wycieczkami i programem edukacyjnym – zapowiada Ilona Karwińska.

Gdzie i kiedy można zobaczyć wystawę Światła Miasta?

Wystawa „Światła Miasta” mieści się na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w sali Marii Skłodowskiej-Curie – wjazdwindami bocznymi z poziomu szatni. Ekspozycję można oglądać od 1 sierpnia przez cały tydzień – w godz. 10-18 (poniedziałek - piątek) i 10-19 (sobota - niedziela).

O Muzeum Neonów

Muzeum Neonów jest instytucją niepubliczną, założoną przez Ilonę Karwińską i Davida Hilla, którzy prowadzą projekt dokumentacji i ochrony neonów nieprzerwanie od 2005 r. Jego efektem są liczne wystawy, publikacje czy projekty renowacyjne oraz przede wszystkim otwarte w 2012 r.

Muzeum Neonów, którego pierwsza siedziba mieściła się na warszawskim Kamionku. Placówka stała się wyjątkowym miejscem, które od kilkunastu lat promuje nie tylko Warszawę, ale i Polskę – od 2025 r. w nowym miejscu, w ścisłym centrum Warszawy.

Dziękujemy władzom Warszawy oraz Pałacowi Kultury i Nauki za okazaną pomoc. Wierzymy, że dobrze wpiszemy się w projekt Nowego Centrum Warszawy i dalej, z nową energią, będziemy promować stolicę. Muzeum w nowym miejscu w dalszym ciągu będzie drugim domem dla starych wartościowych reklam neonowych. Znaki te były tworzone przez uznanych grafików, plastyków czy architektów – z uwzględnieniem lokalizacji, dla których były projektowane. Zaskakują ciekawymi kształtami czy nietypowymi, niespotykanymi krojami pisma i z uwagi na walory artystyczne zasługują na ochronę – mówi Ilona Karwińska.

