DACHRYNNA Okapowa – wybierz nowoczesne pokrycie dachowe od Galeco

DACHRYNNA to nowoczesny system łączący w sobie rynnę połaciową oraz pokrycie dachowe, które oferowane jest w kilku wariantach. Precyzyjne dopasowanie dachu i rynny pozwala stworzyć spójną i minimalistyczną bryłę budynku. Jest to rozwiązanie dedykowane zarówno budynkom w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym projektom, w których każdy detal ma znaczenie. Dzięki DACHRYNNIE architekci i inwestorzy mogą uzyskać wyjątkowo estetyczne wykończenie, które wyróżni budynek oraz zapewni jego długotrwałą ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

DACHRYNNA Okapowa czy DACHRYNNA Bezokapowa?

Galeco, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i architektów, stworzyło dwa warianty innowacyjnego systemu: DACHRYNNĘ Bezokapową oraz DACHRYNNĘ Okapową. Dzięki temu architekci mogą tworzyć projekty, które harmonijnie łączą klasykę z nowoczesnością, zapewniając spójność estetyczną budynku niezależnie od tego czy dach posiada okap, czy też nie. Warto podkreślić, że jest to jedyne na rynku rozwiązanie ukryte dostosowane do obu typów dachów.

Chcieliśmy, aby DACHRYNNA była rozwiązaniem uniwersalnym, dlatego zadbaliśmy o jej kompatybilność z różnymi stylami architektonicznymi. Niezależnie od tego, czy inwestorzy preferują tradycyjny dach z okapem, czy nowoczesny design bez okapu, nasz system dostosowuje się do ich wizji. To daje ogromną swobodę twórczą i pozwala na realizację unikatowych projektów — podkreśla Magdalena Buryło z Galeco.

DACHRYNNA Bezokapowa to system rynny połaciowej, specjalnej metalowej podkonstrukcji oraz pokrycia dachowego. Ten wariant systemu dedykowany jest przede wszystkim do indywidualnych i śmiałych projektów architektonicznych, dlatego też wymaga ścisłej współpracy z architektem już na etapie tworzenia projektu. W tej wersji klienci mogą zastosować pokrycie dachowe w postaci panelu na rąbek Galeco GRIN, który obecnie dostępny jest w wersji na wymiar. Galeco poszerzając produkcję własnych pokryć dachowych, w 2025 roku wprowadzi na rynek kolejne warianty, które będą miały swoją premierę na Targach DACH FORUM w Kielcach.

Ciekawym rozwiązaniem w przypadku DACHRYNNY Bezokapowej jest fakt, że panel dachowy na rąbek można zastosować również na elewacji budynku, co sprawi, że cała bryła domu będzie wyglądać spójnie i nietuzinkowo. Aczkolwiek jest to tylko alternatywa, gdyż standardowo elewacja budynku może być wykonana w postaci tradycyjnego tynku.

DACHRYNNA Okapowa to z kolei rozwiązanie dla dachów dwuspadowych z okapem, który można zastosować do każdego domu z katalogu projektów gotowych. Jest to innowacyjne rozwiązanie, dotąd niespotykane, które daje szerokie możliwości aranżacyjne dla inwestorów, którzy dysponują nieco mniejszym budżetem, w porównaniu z inwestorami, którzy decydują się na projekt indywidualny.

Projektując DACHRYNNĘ Okapową mieliśmy przede wszystkim na uwadze estetyczne potrzeby inwestorów, którzy decydują się na dom z dachem okapowym. Chcieliśmy, aby również oni mogli skorzystać z innowacyjnych i estetycznych rozwiązań, które są dostępne w przystępnej cenie. Nierozerwalnie wiąże się to również z naszą misją, którą jest m. in. wpływanie na poprawę estetyki architektury polskiego krajobrazu – dodaje Magdalena Buryło.

DACHRYNNA Okapowa to również system rynny połaciowej oraz stalowego pokrycia dachowego produkowanego przez Galeco. Główną rolę gra tutaj panel na rąbek Galeco GRIN, do którego po Targach DACH FORUM dołączy kolejny rodzaj pokrycia lekkiego, stalowego, a także ciężkie pokrycie ceramiczne.

W systemie DACHRYNNY Okapowej Galeco oferuje równocześnie nowoczesną podsufitkę stalową wykonaną z panelu na rąbek GRIN, która jest kompatybilna z pokryciem dachowym. Klienci mogą zastosować również podbitkę z innych materiałów.

DACHRYNNA Okapowa na każdą kieszeń

Zdecydowanie najmocniejszą stroną DACHRYNNY Okapowej jest możliwość zastosowania jej w każdym dachu dwuspadowym okapowym, zarówno z projektu indywidualnego jak i z katalogu projektów gotowych. Drugą istotną sprawą jest fakt, że rozwiązanie z DACHRYNNĄ Okapową finansowo plasuje się na podobnym poziomie, jak w sytuacji, kiedy klient wybiera podobne lekkie pokrycie dachowe razem z tradycyjnym systemem rynnowym (czyli rynna montowana na skraju okapu, a rura spustowa prowadzona na elewacji budynku).

Przeprowadzone analizy na konkretnym przykładzie projektu DANIEL II G1 od pracowni Archipelag pokazują, że różnice kosztów zakupu i montażu obu rozwiązań są minimalne. Dzięki dokładnym obliczeniom, przeprowadzonym na przykładzie projektu przygotowanego przez pracownię Archipelag, można dokładnie zobaczyć różnice w cenie, pomiędzy tradycyjnymi rozwiązaniami, a DACHRYNNĄ Okapową. Dzięki czemu dokładnie widać, że propozycja od Galeco to przystępna inwestycja, która znacząco podnosi walory estetyczne budynku, bez nadmiernego obciążania budżetu.

Przykładowe dane do porównania:

Projekt budynku z DACHRYNNĄ Okapową (rynna połaciowa i pokrycie dachowe z panelem dachowym na rąbek Galeco GRIN):

Koszt materiałów pokrycie dachowe + rynna połaciowa: 36 839 zł brutto

Projekt budynku z pokryciem dachowym z panelem na rąbek Galeco GRIN oraz systemem rynny kwadratowej Galeco STAL2

Koszt materiałów pokrycie dachowe + rynna kwadratowa: 37 019 zł brutto

Powyższe wyliczenia nie obejmują dodatkowych akcesoriów takich jak bariery przeciwśniegowe czy kable grzejne, natomiast zdecydowanie widać, że rozwiązanie jakim jest DACHRYNNA jest zdecydowanie bardziej estetyczne i w podobnej cenie do tradycyjnych rozwiązań.

Dlaczego warto wybrać DACHRYNNĘ?

DACHRYNNA to idealny wybór dla tych, którzy cenią estetykę, nowoczesny design oraz funkcjonalność. Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy domu z dachem z okapem, czy nowoczesnego budynku bez okapu. DACHRYNNA dostarcza stylowe rozwiązanie, które podkreśla charakter budynku, jednocześnie gwarantując jego solidną ochronę.