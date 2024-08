Dom dla Singla. Single Hauz to wolnostojąca jednostka mieszkalna. Domek ma zaledwie 14 metrów

New Iron w Łodzi

Single Hauz – manifest pracowni front_architects

Single Hauz – swoisty manifest pracowni front_architects, to eksperymentalna propozycja domu-schronienia dla młodego lub starego człowieka współczesnego świata Zachodu. Podstawowa komórka społeczna, jaką nazywany jest związek małżeński, dziś przestaje być jedynym modelem życia, przynajmniej na pewnym jego etapie.

Single Hauz jako wolnostojąca jednostka mieszkalna przeznaczona dla jednej osoby uzupełnia brak takich propozycji dla tzw. “singli”. Sporą liczbę w tej grupie stanowią osoby młode, dobrze wykształcone, ambitne, energiczne i otwarte na świat.

Może być stawiany sam albo w grupie

Single Hauz, zainspirowany przydrogowym billboardem. Szczególnie pasuje we wszelkich lokalizacjach interesujących krajobrazowo. Las, morze, jezioro, góry, łąki, ale też pobocze głównej arterii miasta – wszystkie te miejsca są energetyczną pożywką dla mieszkańca obiektu. Obiekt może być stawiany pojedynczo, niczym samotne drzewo na łące, ale sprawdza się także w grupie kilku lub kilkunastu jednostek.

Konstrukcyjny trzon to "kurza noga"

Single Hauz, który po trosze jest latarnią, mostkiem kapitańskim, po trosze punktem widokowym i bezpiecznym schronieniem jest więc uniesiony w górę. Jego “kurza noga” to konstrukcyjny trzon, w którym dodatkowo kryją się wszelkie niezbędne instalacje do niezależnego funkcjonowania tej jednostki. We wnętrzu opartym na rzucie prostokąta o wymiarach 180x600 cm kryją się podstawowe funkcje: niewielka łazienka oraz pokój z aneksem kuchennym. W przestrzeni pomiędzy dachem a stropem umieszczone są w zależności od opcji: dodatkowa sypialna dla gości, akumulatory, zbiorniki wody i powierzchnia magazynowa.

Czy projekt jednoosobowego domu ma rację bytu, czy ma sens, ostatecznie zweryfikować może tylko życie. Chcemy rozpocząć na ten temat dyskusję. Nie wiemy dziś dokąd nas ona zaprowadzi; wiemy jednak, że należy ją podjąć - pisaliśmy w magazynie Architektura w 2008 roku.

Dom dla singla. Autorzy

Lokalizacja: dowolna

Autorzy: front architects - Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk, Marcin Sakson, współpraca Piotr Kluj

Konstrukcja: front architects

Inwestor: odbiorca indywidualny

Powierzchnia: 0 m2 (działki); 14,34 m2 (użytkowa); 14,34 m2 (magazynowa)

Projekt: 2007

