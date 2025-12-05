Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nadbudowa na przedwojennym domu na Gocławku w Warszawie

Od czasu do czasu Internauci na Facebooku, na fanpejdżach, poświęconych architekturze i Warszawie, przypominają tę realizację wciąż w toku. Bo zawsze wzbudzi dyskusję, a choć to projekt z 2016 roku, więc ma już niemal 10 lat, komentarze zawsze będą podobne. Bo spójrzcie tylko. Cóż to wyrosło na dachu tego przedwojennego domu?

"Ja jako autor". Kontrowersyjne nadbudowy w Polsce

Od czasu do czasu ktoś przypomni: poczekajmy na efekt końcowy. Autor projektu, architekt Jacek Krych z Gliwic (organiczne kształty to jego specjalność), od dawna ma dystans do tego, jak postrzegana jest nadbudowa na Gocławku. W wywiadach podkreśla, że satysfakcję daje mu to, że jego myśli projektowe stały się przedmiotem dyskusji, refleksji i nie pozostały bez echa. Ba, sam potrafi żartować z nadbudowy przy Jarocińskiej.

- Jako autor najbardziej zhejtowanej i hejtowanej nadbudowy w budowie w PL - podobny stan jak tego dzieła - muszę stwierdzić że doceniam rozmach i fantazję tych zmaterializowanych w dużej mierze wybroczyn wyobraźni, ale w wielu innych aspektach się nie godzę na taki stan! Prawnie powinien być wyburzony ale... - napisał w komentarzu na FB pod moją publikacją, dotyczącą willi, która powstała na dachu bloku. O, tej.

Bo mało co tak emocjonuje w miejskiej przestrzeni, jak dodanie piętra lub kilku do istniejącego budynku. Oczywiście budynek powinien być klasyczny, zabytkowy lub przynajmniej stary, by emocje budzić. A takie nadbudowy powstają nie tylko w Warszawie, ale też Wrocławiu, Krakowie, Katowicach czy Bytomiu.

Nadbudowa na Grochowie - trzy organiczne bryły

- Nadbudowę przedwojennej kostki na warszawskim Grochowie – trzy organiczne, kontrastowe bryły – na profilu Polisz Arkitekczer nazwano „hubą dręczycielem”. Podkreślasz, że powstaje ona z szacunku dla miejsca - przypominała w rozmowie z Jackiem Krychem dla Architektury-murator Maja Mozga - Górecka.

- Na Grochowie kluczowa była urbanistyka - mówił właściciel pracowni JRK 72 w rozmowie dla A-M. - Ekstensywna podmiejska zabudowa tej kiedyś bardzo zielonej dzielnicy poddawana jest przeobrażeniom kosztem ogrodów przydomowych.

Autorowi chodziło też o to, by nowe zdecydowanie różniło się od starego. Jego zdaniem to, co dzieje się wokół, jest dozwolone, ale niszczy plan urbanistyczny tej okolicy, która ma charakter podmiejski. I od urbanistyki właśnie wyszedł, projektując nadbudowę przy Jarocińskiej 19.

- Jeśli nasz projekt jest hubą, to tam wokoło jest nowotwór niszczący dobrą tkankę. Zdecydowaliśmy się dogęścić powierzchnię użytkową, ale pozostać w obrysie starego budynku i w ten sposób uratować dawny plan urbanistyczny oraz samą kostkę. Tak rozumiem szacunek dla charakteru dzielnicy. Pod postem było kilka głosów: poczekajcie aż budynek będzie skończony. Nikt nie pytał, dlaczego to tak wygląda, bo musiałby wysłuchać lub przeczytać odpowiedź, a to przecież w obecnej kulturze „szybkiego obrazka” niewygodne. Żyję teraz i teraz projektuję. Wartością jest dla mnie opowiadać inaczej, współczesnym językiem. Dlatego architektura oraz konstrukcja tej nadbudowy są inne niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni - mówił Jacek Krych dla A-M.

Właścicielka: Chcieliśmy zachować jak najwięcej ze starej tkanki i dodać coś nowego

O szacunku dla okolicy mówiła też kilka lat temu dla TVN 24 właścicielka budynku. - Postanowiliśmy, z szacunku dla dzielnicy, zachować starą część i dobudować nową, według nowego projektu. Cały pomysł był poprzedzony namysłem, wybraliśmy uznanego architekta. Nasz projekt nie powstał przypadkiem. Chcieliśmy zachować jak najwięcej ze starej tkanki i dodać od siebie coś nowego, mam nadzieję, że wartościowego - mówiła. Nowa, górna część, w założeniu przeznaczona jest właśnie dla jej rodziny.

Budynek, choć przedwojenny, nie jest zabytkiem. Projekt powstał w roku 2016, a jego autorzy to:

Jacek Krych

Joanna Urbanowicz

Michał Nawrot

Nadbudowa wciąż jest w realizacji. M.in. trzeba było wzmocnić fundamenty.

Kim jest architekt Jacek Krych

Jest ze Śląska. To szef pracowni JRK 72, a organiczne kształty to jego specjalność. Ich najgłośniejszy przed kilku laty projekt to nominowany do Nagrody UE Mies van der Rohe Award 2019 Projekt pawilonu i ogrodu ginących roślin świata w Arboretum SGGW w Rogowie.

Krych zajmuje się architekturą, wzornictwem przemysłowym, projektowaniem krajobrazu i urbanistyką. A nadbudowa kostki na Gocławku to jeden z jego ulubionych projektów. "Bardzo go lubię i nie mogę się doczekać zakończenia nadbudowy" - mówił kilka lat temu w jednym z wywiadów.

Kilka miesięcy temu na naszych łamach prezentowaliśmy ich nowy projekt. Oto Centrala firmy Dictador w Mikołowie.

Jak będzie wyglądać słynna nadbudowa domu w Warszawie po ukończeniu?

Będzie jasna, niemal biała, ustawiona na jasnoszarej kostce. Duże przeszklenia (gięte szkło) zaplanowano od strony wewnętrznego dziedzińca. Na razie wygląda nieproporcjonalnie, bo kawałek niskiej ściany, która tworzyła strych, został wyburzony. Nie wytrzymałaby nadbudowy, więc postawiono nową ścianę z betonu, a nie z cegieł. Ściana ma zostać wykończona w taki sposób, jak dolna część budynku - będzie tu taki sam tynk.

