Na części rozbudowywanej od ogrodu wprowadzono siatkę na bluszcze, które mają sprawić wrażenie, że podstawa budynku stopi się z terenem wokół. Istotną kwestią było dla nas zaakcentowanie nowych części budynku. Stąd też decyzja o wprowadzeniu koloru rdzawego w postaci elewacji z płyt HPL. Przebudowa i rozbudowa obiektu jest dzięki temu szczera w swoim wyrazie i uwydatnia to, co nowe oraz to, co zostało przekształcone z oryginalnej formy – mówi Adam Jankowski, współautor projektowanej przebudowy