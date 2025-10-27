CD Projekt RED poinformował w czerwcu na portalu X (dawniej Twitter). że właśnie otworzył swój nowy budynek w kampusie w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia i czytajcie, gdzie powstają kultowe gry.

As the new home of The Witcher, it simply had to be amazing!Last Friday, we celebrated the opening of our new Warsaw campus building. Check out some photos from the event! 🎉 pic.twitter.com/b6cO979XAW— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) June 18, 2025

W 2022 roku pisaliśmy o budynku CD Projekt tak:

Medusa Gruop zaprojektowała budynki dla CD Projekt

Grupa CD Projekt już od blisko trzech dekad z powodzeniem działa w branży gier wideo. Na koncie ma m.in. kultowe gry z serii „Wiedźmin” i „Cyberpunk 2077”. Główna siedziba firmy mieści się przy ul. Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze.

To powstaje nowoczesny kampus, który – jak tłumaczy Piotr Nielubowicz, wiceprezes ds. finansowych spółki – będzie atrakcyjny zarówno dla pracowników oraz fanów CD Projekt, jak i lokalnej społeczności.

Projekt architektoniczny kompleksu opracowało śląskie biuro Medusa Group. Inwestycja już się rozpoczęła. W pierwszej kolejności oddany został do użytku wielopoziomowy parking ze specjalną strefą sportowo-rekreacyjną na dachu oraz stanowiskami do pracy na świeżym powietrzu.

To obiekt składający się z dwóch kondygnacji podziemnych oraz dwóch nadziemnych, pokrytych perforowaną blachą polerowaną o nieregularnym profilu. Od zachodu architekci przewidzieli tarasowe uskoki gęsto obsadzone pnączami, a na dachu przestrzeń rekreacyjną z wydzieloną strefą do uprawiania crossifitu oraz organizowania spotkań i pracy na świeżym powietrzu.

Dodatkowo chcielibyśmy, aby w strefie rekreacyjnej powstało boisko do koszykówki – mówi Piotr Nielubowicz. Dodaje, że przestrzeń na dachu będzie ogrodzona lekką, ażurową siatką, która również ma być porośnięta pnączami. Parking dysponuje 129 miejscami, przy czym każde zostało przystosowane do montażu ładowarek dla samochodów elektrycznych.

- Ta strefa to znak czasów w jakich żyjemy, gdy miejscu pracy towarzyszy zielona przestrzeń relaksu, organicznie przenikająca do strefy formalnej – podkreśla architekt Przemo Łukasik z Medusa Group. Ale to nie koniec zmian.

Nowa siedziba firmy CD Projekt Warszawa, ul. Jagiellońska 74 Autorzy: Medusa Group, architekci Przemo Łukasik, Łukasz Zagała Współpraca autorska: Wojciech Funkiewicz, Magdalena Kołłątaj, Jan Wichrowski, Marta Boryczka, Agnieszka Kuczyńska, Agnieszka Majcher-Lisowicz, Michał Sokołowski, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Krzysztof Weber, Michał Gawron, Tymoteusz Sapa, Aleksandra Mazur Inwestor: CD Projekt Architektura krajobrazu: Florabo, KASS Konstrukcja i instalacje: WSP Polska Projekt fasady: Studio Profil Powierzchnia użytkowa: 5611 m² Projekt: 2020-2022 Realizacja: 2022-2025

Nowa siedziba CD Projekt z drewnianą kratownicą tarasów

Rozpoczęła się też realizacja sześciokondygnacyjnego budynku biurowego.

- Zastosujemy w nim m.in. najnowocześniejsze, przyjazne środowisku rozwiązania w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, które pozwolą na przykład na zmniejszenie zużycia wody – wymienia Nielubowicz.

Nowa siedziba CD Projekt powstanie w konstrukcji żelbetowej z drewnianą kratownicą tarasów zamocowaną do elewacji. Poszczególne kondygnacje pozbawione zostały wewnętrznych słupów i ścian nośnych, by łatwiej było dostosowywać je do bieżących potrzeb i ewentualnych zmian w przyszłości.

Porośnięte zielenią balkony

- Jednym z kluczowych aspektów, na których skupiliśmy się w pracy projektowej jest elastyczność zagospodarowania przestrzeni biurowej. Tradycyjne biurowce często narzucają sztywne układy pomieszczeń. Tymczasem my staraliśmy się zaprojektować uniwersalną przestrzeń na otwartym planie – mówi Przemo Łukasik. Sektor gamingowy tworzy i zmienia swoje multidyscyplinarne zespoły, które dzięki tak zaprojektowanej przestrzeni, będą mogły dostosować się do zmian w przyszłości – dodaje.

Wzdłuż wszystkich przeszklonych elewacji architekci przewidzieli porośnięte zielenią balkony.

- Duże, rozsuwane okna pozwolą dodatkowo wykorzystywać powietrze zewnętrzne do naturalnego chłodzenia pomieszczeń oraz stworzą wyjątkową przestrzeń do pracy – mówi Piotr Nielubowicz. Naturalnie funkcjonalność budynku będzie dostosowana do profilu naszej działalności – we wnętrzach planujemy między innymi dużą salę wykładowo-kinową oraz studia audio – dodaje. Powierzchnia biurowa obiektu wyniesie ok. 6 tys. m². Realizacja ma się zakończyć w 2025 roku.

