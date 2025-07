Waterfront II Gdynia, proj. JEMS Architekci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Liberty House Libertów pod Krakowem Autorzy: Autograf Studio Inwestor: prywatny Powierzchnia: ok. 650 m² W trakcie realizacji

Liberty House w Libertowie - 9 segmentów o drewnianej konstrukcji

Liberty House powstaje w Libertowie na Pogórzu Wielickim według projektu krakowskiego studia Autograf. To dom jednorodzinny o powierzchni aż 650 m². Tak znaczną przestrzeń architekci rozplanowali w 9 segmentach o drewnianej konstrukcji wzniesionych na wspólnej żelbetowej bazie. Inspirację stanowiła dla nich historyczna architektura Krakowa, zwłaszcza zabudowa Rynku Głównego. Pierzeje Rynku to powielone na obwodzie kwadratu historyczne kamienice. W podobnej filozofii stwarzamy formę Liberty House. Multiplikujemy podstawowy, minimalistyczny moduł jednostki mieszkalnej i również rozstawiamy go na planie kwadratu – opowiadają autorzy.

Powstały w ten sposób przeskalowany rynek staje się punktem centralnym dla Liberty House, tworząc przestrzeń wspólną mieszkańcom. Tu również odnajdziemy nawiązania do historycznej zabudowy. Elementy pojawiające się w rysunku posadzki w sposób żartobliwy odwzorowują poszczególne elementy na płycie Rynku Głównego: wieżę ratusza, Sukiennice, kościół oraz pomnik Mickiewicza – tłumaczą projektanci.

Liberty House - Kraków w pigułce

Oglądana z zewnątrz kubatura obiektu wydaje się jednak na wskroś nowoczesna. Budujemy proporcje domu w oparciu o archetyp, lecz w całości pozbawiamy go historycznego detalu, tworząc w ten sposób syntetyczną, nowoczesną formę. Elewacje od strony ulicy formalnie redukujemy – całkowicie pozbawiając je okien, maskując wejście, usuwając detal – wyjaśniają architekci. Bo, jak dodają, Liberty House to Kraków w pigułce. To dom, który ideowo oddaje hołd kulturze i dziedzictwu miasta – podsumowują.

