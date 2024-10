Premiera najnowszego albumu trendów Aluprof. AluBook „Designing Tomorrow” już do pobrania

PORTA PRO - nowy serwis dla architektów i Konkurs PORTA BY ME 2024/2025

Dom typu kostka odmieniony światłem i kolorem. Architekci wydobyli z architektury PRL-u to, co najlepsze

Kolejne wydanie przewodnika po trendach już dostępne

AluBook to autorski projekt marki Aluprof, który ma na celu przegląd i promocję najnowszych trendów architektonicznych, w szczególności tych związanych z ochroną środowiska i dążeniem do zeroemisyjności budynków.

Tematem przewodnim najnowszego wydania AluBooka jest budownictwo przyszłości, rozumiane jako konieczność odpowiadania branży na wyzwania cywilizacyjne, z jakimi mierzy się współczesny świat. Zmiany klimatyczne, zmniejszające się zasoby surowców naturalnych, wzrost zanieczyszczenia przyrody czy postępująca urbanizacja to tylko niektóre z problemów stojących przed przedstawicielami sektora budowlanego. W tegorocznej publikacji próbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku powinien podążać rynek, aby zachować środowisko naturalne w jak najlepszym stanie oraz jak zapewnić maksymalny komfort użytkownikom budynków komercyjnych i prywatnyc, podkreśla Bożena Ryszka, dyrektor marketingu i PR firmy Aluprof.

i Autor: Aluprof Alubook

Poznaj opinie ekspertów branżowych

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wydań, także w tej edycji AluBooka pojawiły się wywiady z najważniejszymi przedstawicielami branży. Tym razem w gronie rozmówców znaleźli się m.in. Dżafar Bajraszewski, członek zarządu w APA Wojciechowski Architekci, Oliwia Dec-Wolszczak z pracowni DWAA Architekci czy Jacek Droszcz ze studia architektonicznego KWADRAT. Nie zabrakło też miejsca dla ekspertów zajmujących się zrównoważonym budownictwem: dr inż. Dominik Włodarczyk, kierownik zespołu w SWECO Polska i asesor BREEAM NC, RFO, BREEAM AP, opowiedział m.in. o roli obiektów z certyfikacjami w rozwoju sektora budowlanego. Przy okazji nawiązania do ostatniej edycji projektu „Future Builders” przypomniano też wypowiedzi uczestniczących w nim wybitnych architektów, z Bogdanem Zahą ze sławnej pracowni Zaha Hadid Architects czy Jackiem Ewý na czele. Na łamach AluBooka „Designing Tomorrow” głos zabrali także przedstawiciele ważnych organizacji branżowych – Alicja Kuczera, dyrektor zarządzająca PLGBC i Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezes zarządu SARP. Swoimi przemyśleniami na temat kierunków rozwoju branży podzielili się również reprezentanci firm oferujących rozwiązania dla budownictwa, z prezesem Aluprof, Tomaszem Grelą na czele.

i Autor: Aluprof

Zobacz wyjątkowe obiekty powstałe z użyciem rozwiązań lidera branży

Istotną częścią każdej z dotychczasowych edycji AluBooka jest również prezentacja najbardziej prestiżowych obiektów powstałych z wykorzystaniem rozwiązań Aluprof na całym świecie. W najnowszym wydaniu są to m.in. takie inwestycje jak Dworzec Warszawa Zachodnia, krakowski kompleks biurowy UNITY CENTRE, londyński THE FORGE – pierwszy w Wielkiej Brytanii budynek komercyjny o zerowej emisji dwutlenku węgla netto, luksusowe warszawskie apartamenty przy ulicy Szarej 8 czy położona w fińskiej miejscowości Loviisa imponująca Villa Havet, która stanowi doskonały przykład zintegrowania budynku z naturą. Jeden z rozdziałów wydania poświęcono architekturze nadmorskiej, pokazując, że inwestycje, wśród których znalazły się nowoczesne biurowce (Neon, będący częścią kompleksu Alchemia) i apartamentowce (gdyński Plac Unii, gdańska Rezydencja Wintera oraz zlokalizowane w Świnoujściu Seaside Garden i Apartpark Baltic Home), luksusowe hotele (Radisson Blu Hotel, Wave Apartments, Seaside Park Hotel, Shellter Hotel & Apartments) czy obiekty pełniące funkcje publiczne (Muzeum II Wojny Światowej i Europejskie Centrum Solidarności) doskonale wpisują się w nadmorski krajobraz. Jednocześnie obiekty te z powodzeniem łączą szacunek dla przyrody i historii z najnowszymi trendami architektonicznymi oraz wymaganiami stawianymi budynkom ekologicznym.

Pobierz bezpłatnie najnowsze wydanie albumu trendów AluBook

Chcąc dzielić się wiedzą i popularyzować odpowiedzialne podejście do budownictwa, Aluprof udostępnia najnowsze wydanie swojego albumu trendów bezpłatnie. Mając na uwadze popularność rozwiązań cyfrowych oraz konieczność ochrony środowiska, firma zachęca do zapoznania się z wersją elektroniczną AluBooka „Designing Tomorrow”, którą można pobrać ze strony https://future-builders.com/alubook. Z myślą o zagranicznych odbiorcach została przygotowana wersja anglojęzyczna wydania.

i Autor: Aluprof

Konkurs „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” i projekt „Future Builders”

Nowy album trendów przypomina rozmowy przeprowadzone w ramach projektu „Future Builders” oraz obiekty nagrodzone w czwartej edycji międzynarodowego konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”. Jednocześnie wprowadza czytelników w temat organizowanej 16. października międzynarodowej konferencji „Future Builders” i towarzyszącego jej konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” 2024.

„Obiekt Roku w Systemach Aluprof” to prestiżowy, międzynarodowy konkurs mający na celu wyróżnienie i promocję najlepszych polskich i zagranicznych realizacji architektonicznych, w których wykorzystane zostały innowacyjne systemy aluminiowe Aluprof. Wydarzenie skierowane jest do pracowni architektonicznych i samodzielnych architektów, deweloperów, inwestorów oraz generalnych wykonawców. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury konkursowe, w którym zasiadają najwybitniejsi polscy architekci, wybiera obiekty wyróżniające się wyjątkową estetyką i funkcjonalnością, a jednocześnie wpisujące się w założenia zrównoważonego, ekologicznego budownictwa. Konkurs organizowany jest co dwa lata, w tym roku odbywa się po raz piąty.

Konkursowi „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” towarzyszy projekt „Future Builders” – wyjątkowa platforma komunikacyjna, której celem jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji, edukacji i inspirowania przyszłych pokoleń architektów i inżynierów na temat przyszłości światowej architektury w kontekście zrównoważonego budownictwa.