PROJEKTUJ Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE!

Nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe od Małkowski-Martech S.A. oraz ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.

Współczesna architektura stawia na harmonijne połączenie estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Niezależnie od rodzaju obiektu – czy jest to budynek użyteczności publicznej, przestrzeń komercyjna, mieszkalna, czy miejsce o znaczeniu kulturalnym – kluczowym elementem jest zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych. To one stanowią podstawę ochrony życia, mienia oraz dziedzictwa kulturowego.

Certyfikowane zabezpieczenia przeciwpożarowe ofertowane przez Małkowski-Martech oraz ASSA ABLOY Mercor Doors spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Jesteśmy producentem bram przeciwpożarowych [www.malkowski.pl], drzwi technicznych stalowych przeciwpożarowych i bez odporności ogniowej, drzwi mieszkaniowych antywłamaniowych, drzwi, okien i ścianek profilowych oraz fasad [www.mercordoors.com]. Każda realizacja to dla nas wyjątkowe wyzwanie. Dostosowujemy nasze produkty do indywidualnych wymagań inwestycji, gwarantując przy tym maksymalną efektywność i bezpieczeństwo. Na podstawie wybranych projektów pragniemy przybliżyć zabezpieczenia przeciwpożarowe, które nie tylko spełniają surowe normy bezpieczeństwa, ale wpisują się w charakter różnorodnych przestrzeni.

Muzeum Historii Polski w Warszawie to jedna z najnowocześniejszych instytucji kulturalnych w Polsce i Europie. Architektura budynku jest świadomie budowana narracją. Jest swego rodzaju opowieścią, zapisaną w kamieniu i współczesnej formie – opowieścią o nawarstwianiu historii, odkrywaniu, odsłanianiu znaczeń przeszłości oraz o wolności, będącej hasłem przewodnim Muzeum.

Przeciwpożarowe bramy kurtynowe Marc-Ok EI60 oraz Marc-K EW120 firmy Małkowski-Martech pełnią istotną rolę w architekturze całego obiektu – stanowią fundament ochrony przeciwpożarowej jak i nieodłączny element konstrukcji Muzeum. Zamontowane w części muzealnej oraz w szatni są niewidoczne dla zwiedzających i w dyskretny sposób gwarantują pełną ochronę ludzi oraz budynku. Elastyczna budowa kurtynowych bram przeciwpożarowych, ich prosta konstrukcja i całkowicie niewidoczny płaszcz pozwalają na łatwą integrację w bryłę budynku, bez potrzeby wprowadzania dodatkowych rozwiązań architektonicznych. Dlatego wybór bramy Marc-Ok EI30, EI60 lub EI120 to najlepsze rozwiązanie dla miejsc wymagających skutecznej ochrony przeciwpożarowej oraz efektywnego oddzielenia stref pożarowych. Brama nie wymaga dużej przestrzeni w nadprożu i masywnej konstrukcji do zamocowania, może być zamontowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu, a jej przemyślany projekt umożliwia montaż w tandemie z bramą codziennego użytku. Wymiar bramy dostosowany jest pod każdy projekt oraz zamówienie [do 18 x 10 m]. Brama Marc-Ok dostępna jest w wersji dymoszczelnej Sa, S200, do wyboru z napędem lub zamkiem topikowym lub z możliwością wykonania w wersji nierdzewnej. Objęta zharmonizowaną normą wyrobu EN 16034:2014-11 posiada znak CE i może być sprzedawana na terenie Unii Europejskiej.

W Muzeum Historii Polski zamontowano także bramę dwuskrzydłową EI60, drzwi stalowe profilowe, profilowe ściany oddzielające oraz fasady stalowe EI60, w tym również te o podwyższonej akustyce firmy ASSA ABLOY Mercor Doors.

Drzwi, okna oraz ścianki w oparciu o profile aluminiowe oraz stalowe produkowane są na indywidualne zamówienie i dostosowywane do wymagań estetycznych oraz technicznych klienta. Konstrukcje profilowe ASSA ABLOY Mercor Doors spełniają najwyższe standardy trwałości i wytrzymałości mechanicznej, posiadają wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. Mogę być przeciwpożarowe (do klasy EI120), dymoszczelne, bezsłupkowe oraz montowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Elektrownia Powiśle w Warszawie

Elektrownia Powiśle to niepowtarzalna przestrzeń, w której historia spotyka się z nowoczesnością. Ten historyczny obiekt znany z charakterystycznej, ceglanej elewacji jest przykładem adaptacji przestrzeni przemysłowej do nowej funkcji. Po gruntownej renowacji Elektrownia Powiśle stała się miejscem wielofunkcyjnym i bogatym źródłem inspiracji.

Przestrzeń Elektrowni wymagała zastosowania zaawansowanych rozwiązań przeciwpożarowych, które nie tylko gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale także wkomponowują się w architekturę obiektu. Do Elektrowni Powiśle firma ASSA ABLOY Mercor Doors dostarczyła drzwi techniczne stalowe ALPE, bez odporności ogniowej, jak i w klasie EI30, EI60 i EI120 oraz nowoczesne drzwi bezprzyglowe ALPE PLUS EI60.

Drzwi stalowe techniczne ALPE dostosowujemy do indywidualnych wymagań każdej inwestycji, niezależnie od ich przeznaczenia. Oferujemy drzwi o wysokiej izolacyjności akustycznej do 42dB, w odporności na włamanie do RC3, w wersji dymoszczelnej Sa, S200, nierdzewnej czy też z możliwością zastosowania przeszkleń oraz przeciwpożarowych kratek wentylacyjnych. Szeroka gama elementów wyposażenia, jak różne typy zamków, samozamykaczy oraz okuć dostosowana jest do konkretnego zamówienia. Dowolność wymiarowa oraz kolorystyczna to niewątpliwie atuty drzwi stalowych ALPE. Bezprzylgowe drzwi stalowe ALPE PLUS to odpowiedź marki ASSA ABLOY Mercor Doors na stworzenie spójnej i jednolitej powierzchni. Produkcja ALPE PLUS oparta na nowoczesnej technologii pozwala nie tylko na zlicowanie drzwi ze ścianą, ale daje też możliwość ich całkowitej zabudowy. Ukryte zawiasy i samozamykacz to ich bezsprzeczna zaleta. Drzwi stalowe ALPE PLUS produkowane zarówno bezklasowe jak i w klasie odporności ogniowej EI30, EI60 – to połączenie wytrzymałości produktu wraz z jego estetyką.

W Elektrowni Powiśle firma Małkowski-Martech zamontowała przeciwpożarowe bramy kurtynowe Marc-Ok w klasie odporności ogniowej EI60. Ich lekka budowa (grubość płaszcza 9 mm – 6 kg/m2), niewielki rozmiar kasety oraz całkowicie niewidoczny płaszcz pozwoliły w łatwy sposób wkomponować bramy w przestrzeń zaprojektowanego budynku. Do Elektrowni dostarczyliśmy także kurtyny dymowe Marc-Kda o łącznej powierzchni ponad 2000 m2 (181 sztuk). Podwieszane sufity zamontowane w wielu miejscach budynku spowodowały, że w skrajnych przypadkach przestrzeń pozostawiona pod montaż kasety kurtyny dymowej Marc-Kda miała zaledwie 15 cm wysokości. To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę konieczność zmieszczenia w niej wału z nawiniętym płaszczem kurtyny. Dodatkową trudnością było także zamontowanie zwiniętej kurtyny dymowej tak, aby wraz z podwieszanym sufitem stanowiła kompatybilną całość oraz dopasowanie jej do układu balustrady po rozwinięciu materiału. W efekcie końcowym zabezpieczenia przeciwpożarowe są niewidoczne dla użytkowników Elektrowni Powiśle, jednak w momencie bezpośredniego zagrożenia pożarem w sposób niezawodny spełnią swoją funkcję.

Luksusowe apartamenty Sol Marina w Gdańsku

Sol Marina to wyjątkowa inwestycja na gdańskim wybrzeżu oferująca luksusowe apartamenty położone w niezwykle malowniczej lokalizacji. Sol Marina to duża dawka estetyki dla najbardziej wymagających, którzy cenią sobie elegancję, komfort i bliskość natury. To połączenie świata żagli ze światem nieruchomości w wersji premium. Tutaj każdy szczegół, już od samego wejścia do apartamentów, został przemyślany.

W apartamentach Sol Marina zastosowano drzwi mieszkaniowe RAPTOR EI30 firmy ASSA ABLOY Mercor Doors. Drzwi wykończone naturalnym fornirem kamiennym z Indii i dębowymi detalami nie tylko podkreślają morski styl apartamentów, ale przede wszystkim gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Drzwi mieszkaniowe RAPTOR od ASSA ABLOY Mercor Doors to odpowiedź na współczesne potrzeby rynku, oparte na najnowszych trendach projektowych. To gwarancja najwyższej ochrony przed włamaniem, pożarem oraz hałasem. Specjalistyczne technologie i solidne materiały zapewniają mieszkańcom bezpieczeństwo w połączeniu z komfortem użytkowania.

Drzwi antywłamaniowe RAPTOR zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o obiektach mieszkalnych i hotelowych. Uzyskały atesty w klasie odporności na włamanie RC3 oraz RC4, dostępne są w klasie odporności ogniowej EI30, EI60 oraz bezklasowe. RAPTOR to synonim wytrzymałości, która przewyższa oczekiwania użytkownika. Możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej Sa, S200 oraz zwiększona akustyczność do 47dB to ich niewątpliwe atuty. To co wyróżnia drzwi mieszkaniowe RAPTOR to nieograniczone możliwości wykończenia płaszczyzny skrzydła: od najbardziej popularnych drewnopodobnych, po naturalne forniry dębowe, kamienne, szklane lub z dwukolorowym wykończeniem. W dowolnym momencie ich użytkowania, na przykład przy zmianach aranżacji lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych, istnieje możliwość samodzielnej wymiany paneli drzwiowych bez konieczności demontażu całego skrzydła. Personalizacja drzwi umożliwia wybór unikalnych kolorów, materiałów i dodatków, co sprawia, że są one nie tylko funkcjonalne, ale również estetycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. W drzwiach mieszkaniowych RAPTOR stosujemy system zamkowo-okuciowy z kontrolą dostępu, by przy wykorzystaniu smartfona obsługiwać i kontrolować stan drzwi. Nasz inteligentny zamek to elegancki design w połączeniu z najnowocześniejszą technologią. To bezpieczne rozwiązanie, które umożliwia zaryglowanie i odryglowanie drzwi bez względu na to, gdzie jesteś. Uzyskaj dostęp bez klucza, przydziel wirtualne klucze dla gości, kontroluj i monitoruj drzwi z dowolnego miejsca.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe w technologii BIM

Aby wspierać architektów w tworzeniu funkcjonalnych projektów z wykorzystaniem biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz nowoczesnych rozwiązań drzwiowych, opracowaliśmy bibliotekę BIM produktów ASSA ABLOY Mercor Doors oraz Małkowski-Martech. Nasze modele zaprojektowane w cyfrowej technologii zawierają wszelkie niezbędne dane techniczne, co umożliwia łatwe i szybkie włączenie ich do projektu. Wykorzystując rozwiązania ASSA ABLOY dostępne w formacie BIM projektuje się szybciej, mądrzej i bardziej ekologicznie. Pliki w formacie BIM produktów Małkowski-Martech oraz Mercor Doors są dostępne na naszych stronach internetowych.

