Poniżej przypominamy tekst ze stycznia 2022 r., omawiający wyniki konkursu na projekt budynku.

Konkurs architektoniczny na projekt budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Izabelli w Warszawie zorganizował Urząd Dzielnicy Żoliborz. W obiekcie zaplanowano m.in. miejsce dla lokalnej placówki dziennego wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dwa mieszkania treningowe. W ośmioosobowym jury zasiedli architekci: Dorota Bagińska (przewodnicząca), Andrzej Jurkiewicz i Piotr Czarnecki, a także Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Monika Kurowska i Donata Rapacka, radne Dzielnicy Żoliborz oraz Alicja Tyc-Żardecka – naczelnik w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz. Na konkurs nadesłano pięć propozycji.

Pierwsze miejsce i 25 tys. zł otrzymało EMA Studio z Warszawy (autorzy: Mateusz Gierszon, Ewelina Siestrzewitowska, Antoni Surowiak, Edyta Wojciechowska-Urbanek, Dagmara Żurek, Marta Erbel, Izabela Samborska) za zaproponowany układ i charakter zabudowy. Autorzy zaprojektowali zespół czterech połączonych ze sobą brył o wysokości 2-3 kondygnacji, w każdej z nich umieszczając inną funkcję. Pomiędzy budynkami przewidzieli półprywatne przestrzenie i wspólny teren integracyjny ze stołami, miejscem na grilla oraz placem do gry w koszykówkę, a w pasie nad kolektorem rzeki Rudawki – ogrody deszczowe.

Koncepcja w sposób przemyślany organizuje teren inwestycji, zachowując istniejący drzewostan i umiejętnie wkomponowując w niego ciepłe i kameralne w wyrazie obiekty. Atutem pracy jest wytworzenie wewnętrznego terenu zieleni – dającej poczucie bezpieczeństwa przestrzeni o dość intymnym charakterze – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada, że budynek będzie energooszczędny. Na dachach znajdą się panele słoneczne i fotowoltaiczne. Zaproponowano również dolne źródło ciepła i wentylację mechaniczną z rekuperacją. Elewacje zostaną wykończone sklejką z uwidocznioną konstrukcją, a alejki będą miały przepuszczalną nawierzchnię mineralną. Autorzy zwycięskiego projektu zadbali, aby komponował się on z architekturą Żoliborza, a swoją koncepcją nawiązywał do krajobrazu Sadów Żoliborskich. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o blisko 86 procent w stosunku do zapisów wymaganych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – mówił podczas ogłoszenia wyników Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy. Powierzchnia użytkowa całego zespołu wyniesie 1684 m².

i Autor: Archiwum serwisu Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie, proj. EMA Studio; I nagroda

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. zł przyznano pracowni MISA Marcin Szulc z Warszawy (autorzy: Marcin Szulc, Milena Trzcińska, Łukasz Kowalski) za prostą, atrakcyjną formę i wprowadzenie „pokoi zewnętrznych” - dziedzińców osłoniętych od „agresywnego” świata, a trzecie i 10 tys. zł zespołowi Agnieszka Starzyk Studio Architektury (autorzy: Janusz Marchwiński, Agnieszka Starzyk, współpraca: Mikołaj Donderewicz, Michał Dołbniak) za propozycję podziału obiektu i terenu na dwa zasadnicze obszary funkcjonalne.

Realizacja budynku ma się rozpocząć za rok. Jeszcze w tym roku zamierzamy opracować dokumentację projektową, która będzie podstawą do ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Izabelli. Jeśli uda nam się przeprowadzić sprawnie te procesy i jeszcze w tym samym roku wyłonić wykonawcę, to z budową chcielibyśmy ruszyć w 2023 roku – mówi „A-m” Donata Wancel, rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz. [Ostatecznie budowę zaplanowano na lata 2026–2028 – przyp.red.].

ZAPISZ SIĘ