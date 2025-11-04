Wizualizacja projektu architektonicznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie autorstwa EMA Studio, składającego się z drewnianych brył otoczonych zielenią. Widać ludzi w różnym wieku, auta i psy, co oddaje integracyjny charakter obiektu, o którym możesz przeczytać na Architektura Murator Plus.

Autor: Archiwum serwisu Wizualizacja projektu architektonicznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie autorstwa EMA Studio, składającego się z drewnianych brył otoczonych zielenią.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie coraz bliższy realizacji. To projekt EMA Studio

Piotr Prus
2025-11-04 13:20

W grudniu 2021 r. zaprezentowano wyniki konkursu na projekt Środowiskowego Domu Samopomocy na warszawskim Żoliborzu. Główną nagrodę zdobyła młoda pracownia EMA Studio. Teraz inwestycja za 31 mln zł jest już bliska realizacji – Urząd Dzielnicy zapowiada budowę w latach 2026–2028.

Poniżej przypominamy tekst ze stycznia 2022 r., omawiający wyniki konkursu na projekt budynku.

Konkurs architektoniczny na projekt budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Izabelli w Warszawie zorganizował Urząd Dzielnicy Żoliborz. W obiekcie zaplanowano m.in. miejsce dla lokalnej placówki dziennego wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dwa mieszkania treningowe. W ośmioosobowym jury zasiedli architekci: Dorota Bagińska (przewodnicząca), Andrzej Jurkiewicz i Piotr Czarnecki, a także Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Monika Kurowska i Donata Rapacka, radne Dzielnicy Żoliborz oraz Alicja Tyc-Żardecka – naczelnik w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz. Na konkurs nadesłano pięć propozycji.

Pierwsze miejsce i 25 tys. zł otrzymało EMA Studio z Warszawy (autorzy: Mateusz Gierszon, Ewelina Siestrzewitowska, Antoni Surowiak, Edyta Wojciechowska-Urbanek, Dagmara Żurek, Marta Erbel, Izabela Samborska) za zaproponowany układ i charakter zabudowy. Autorzy zaprojektowali zespół czterech połączonych ze sobą brył o wysokości 2-3 kondygnacji, w każdej z nich umieszczając inną funkcję. Pomiędzy  budynkami przewidzieli półprywatne przestrzenie i wspólny teren integracyjny ze stołami, miejscem na grilla oraz placem do gry w koszykówkę, a w pasie nad kolektorem rzeki Rudawki – ogrody deszczowe.

Koncepcja w sposób przemyślany organizuje teren inwestycji, zachowując istniejący drzewostan i umiejętnie wkomponowując w niego ciepłe i kameralne w wyrazie obiekty. Atutem pracy jest wytworzenie wewnętrznego terenu zieleni – dającej poczucie bezpieczeństwa przestrzeni o dość intymnym charakterze – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada, że budynek będzie energooszczędny. Na dachach znajdą się panele słoneczne i fotowoltaiczne. Zaproponowano również dolne źródło ciepła i wentylację mechaniczną z rekuperacją. Elewacje zostaną wykończone sklejką z uwidocznioną konstrukcją, a alejki będą miały przepuszczalną nawierzchnię mineralną. Autorzy zwycięskiego projektu zadbali, aby komponował się on z architekturą Żoliborza, a swoją koncepcją nawiązywał do krajobrazu Sadów Żoliborskich. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest  zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o blisko 86 procent w stosunku do zapisów wymaganych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – mówił podczas ogłoszenia wyników Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy. Powierzchnia użytkowa całego zespołu wyniesie 1684 m².

Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie: wyniki konkursu

Autor: Archiwum serwisu Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie, proj. EMA Studio; I nagroda

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. zł przyznano pracowni MISA Marcin Szulc z Warszawy (autorzy: Marcin Szulc, Milena Trzcińska, Łukasz Kowalski) za prostą, atrakcyjną formę i wprowadzenie „pokoi zewnętrznych” - dziedzińców osłoniętych od „agresywnego” świata, a trzecie i 10 tys. zł zespołowi Agnieszka Starzyk Studio Architektury (autorzy: Janusz Marchwiński, Agnieszka Starzyk, współpraca: Mikołaj Donderewicz, Michał Dołbniak) za propozycję podziału obiektu i terenu na dwa zasadnicze obszary funkcjonalne.

Realizacja budynku ma się rozpocząć za rok. Jeszcze w tym roku zamierzamy opracować dokumentację projektową, która będzie podstawą do ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Izabelli. Jeśli uda nam się przeprowadzić sprawnie te procesy i jeszcze w tym samym roku wyłonić wykonawcę, to z budową chcielibyśmy ruszyć w 2023 roku – mówi „A-m” Donata Wancel, rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz. [Ostatecznie budowę zaplanowano na lata 2026–2028 – przyp.red.].

Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie: wyniki konkursu
