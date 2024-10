Synteza japońskiego ogrodu

Kamienice tworzą miasto. Rusza przebudowa za 300 mln. Kwartał Dworcowa w Katowicach to rewitalizacja na wielką skalę

Nowoczesna architektura budynku była punktem odniesienia, dla którego wprowadzono kontrapunkt w postaci betonowych bloków, nawiązujących do sześciennych form budynku. Potrzebna była dominanta skupiająca wzrok widza. Podążając za ideą uproszczenia, zaproponowano klientom syntezę skał w postaci betonowej instalacji wypiętrzającej się ponad powierzchnię gruntu. Na jej szczycie znajduje się źródło strumienia, który łagodnie opada w stronę głównego tarasu.

i Autor: Piotr Krajewski

Woda delikatnie odbijając się od zakamarków kaskady niweluje hałasy tła, tworząc niewidzialną kurtynę przed światem zewnętrznym. Zaprojektowana w obiegu zamkniętym, ciągle zatacza krąg, a przez parowanie obniża temperaturę powietrza, symbolizując odnowę i ciągłość. Zwieńczeniem strumienia jest basen. Niecka ma kształt kwadratu i nawiązuje do sześciennego układu kaskady. Basen wyposażony w przeciwprąd pozwala swobodnie trenować pływanie. Krawędzie typu infinity zapewniają doskonałe odbicie krajobrazu, jakby zapraszając do ogrodu. Całość wieńczy 80-letni las sosnowy rosnący tuż za ogrodzeniem.

i Autor: Piotr Krajewski

Kubiczne bloki tworzą nieoczywiste mosty, gdzie użytkownik sam może wybrać własną ścieżkę. Celowo nie zbudowano klasycznego mostu, aby nie sugerować odbiorcy, w którym kierunku ma podążać czy zatrzymać się. Można kontemplować przyrodę gdziekolwiek się zechce. Klasyczne japońskie latarnie to nieodzowny element ogrodowej układanki. Tutaj jest tak samo, jedyne co się zmieniło to forma. Proste lampy mają za zadanie oświetlić ogród nocą, nie narzucając się zbytnio swoim wyglądem w ciągu dnia. Oświetleniem kreuje się nastrój spokoju i bezpieczeństwa. Kiedy nad górskie doliny nadciąga wiatr, porusza całe połacie łąk, tańczących na tle niewzruszonych szczytów. Taki sam efekt chciano uzyskać w ogrodzie. Dynamiczny element w postaci roślin został zestawiony z siłą betonowej instalacji. Projektowana zieleń wtula się w zakamarki betonowych ścian, malując światłem i cieniem ulotne dzieła. Rośliny z roku na rok będą coraz bardziej dominować nad kompozycją, dodając element dzikości.

i Autor: Piotr Krajewski

Zostawiono tylko jeden, dosłowny element japońskiej sztuki - sosnę drobnokwiatową ukształtowaną przez japońskich mistrzów. Jej wiek w połączeniu z kunsztem artysty robi wrażenie. Wyeksponowana na tle jednolitej ściany, z łanem roślin przypominających mech (karmnik ościsty Sagina subulata), stanowi hołd dla japońskich ogrodów.

Ścieżki w ogrodzie załamują się pod kątem prostym, wiodąc użytkownika w różne fragmenty przestrzeni. Załamania zmuszają do wolniejszego chodzenia i skupienia się na powierzchni, co wpływa na lepsze nawiązanie kontaktu z ogrodem. Płyty są płaskie z małymi fugami i łatwo jest po nich chodzić, a dodatkowe ryflowanie zapewnia bezpieczeństwo w mokre dni.

i Autor: Piotr Krajewski

Wędrówka przez ogród prowadzi do paleniska ukrytego w zagłębieniu. W projektowanych przez pracownię ogrodach to jeden z głównych punktów. Usytuowane poniżej gruntu pozwala obserwować rośliny z poziomu wzroku. Zagłębienie idealnie odbija ciepło ognia, sprawiając, że nawet najchłodniejsze noce można spędzić na zewnątrz. Jest coś nieuchwytnego w wieczorze spędzonym przy ogniu z rodziną czy przyjaciółmi. Można poczuć połączenie z przodkami i z ziemią. Skupiając się na ogniu, uspokaja się błądzące myśli, dosłownie czując, jak ogień pochłania stres.

i Autor: Wiktor Kłyk

Taras pod lasem jest zbudowany z deski kompozytowej, czyli z mieszanki polimerów i drewna. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa, gdyż tutaj można podziwiać las, gdzie wszystko nieustannie odradza się, symbolizując nieskończone możliwości natury.

Zespół cieszy się z wkładu, jaki ma w lokalny ekosystem. Mając na uwadze, że każde średniej wielkości drzewo ma moc chłodzącą równoważną działaniu klimatyzatora, przyczyniają się do obniżenia temperatury, chroniąc otoczenie przed upałami.

i Autor: Piotr Krajewski

Ciekawostka: Przy budowie użyto 40m³ betonu barwionego w masie, wysokiej klasy wytrzymałościowej i mrozoodporności o gęstości zapewniającej odpowiednią gładkość ścian. Ze względu na konstrukcję i złożoność, kaskadę wylewano w 6 etapach, a wykonanie całej kaskady trwało około 20 tygodni. W ostatnim etapie prac całość została zabezpieczona impregnatami głęboko penetrującymi.

Projekt:

Klyk landscaping

https://wiktorklyk.com/ @wiktorklyk

Wykonawca:

Nebri

https://nebri.pl/ @nebri_luxuryoutdoorspaces