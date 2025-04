Znamy najlepszą architekturę wnętrz za 2025 roku. Poznaj rozstrzygnięcie konkursu Wnętrze Roku Stowarzyszenia Architektów Wnętrz

Ahrend. Przyszłość biur jest cicha, modułowa i używana Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Coraz trudniej jest pokazać coś zupełnie nowego w architekturze wnętrz

Najbardziej prestiżowy konkurs dla architektów wnętrz w Polsce każdego roku coraz wyżej wiesza poprzeczkę i uczestnikom, i… jurorom. – W naszym kraju powstaje bardzo dużo dobrej, wartościowej architektury wnętrz. Polskie projekty i realizacje mogą śmiało konkurować na forum międzynarodowym z propozycjami z innych państw. Dla uczestników konkursu oznacza to jednak, że coraz trudniej jest pokazać coś zupełnie nowego, całkowicie autorskiego, czego wcześniej nie widzieliśmy – mówi Grzegorz Goworek, przedstawiciel jury.

Gremium złożone z przedstawicieli wielu branż kreatywnych dostrzegło jednak prace niepowtarzalne, rozwiązujące daną przestrzeń w sposób unikatowy. Najlepsze realizacje z zakresu wnętrz prywatnych i wnętrz użyteczności publicznej jurorzy uhonorowali nagrodami pieniężnymi oraz działaniami promocyjnymi w mediach o łącznej wartości 30 000 zł. Gratyfikacje trafiły też do zdobywców drugich i trzecich miejsc. Łączna wartość samych tylko nagród regulaminowych wynosi aż 110 000 zł, a oprócz tego nagrody specjalne przyznali sponsorzy.

Wnętrza prywatne – I miejsce: PAMA STUDIO, „Apartament przy Księcia Witolda”

Jury konkursu – złożone z przedstawicieli różnych branż – główną nagrodę w kategorii wnętrz prywatnych przyznało niemalże jednogłośnie. I miejsce zajęły Patrycja Dybowska i Matylda Kurkiewicz z wrocławskiej pracowni PAMA STUDIO, autorki „Apartamentu przy Księcia Witolda”. – Dobrze zaprojektowana przestrzeń niespełna 50-metrowego mieszkania otrzymała bardzo spójną, minimalistyczną formę. Projekt w stu procentach wyczerpuje możliwe do ulokowania tutaj funkcje, a zarazem każdą z tych funkcji realizuje bez kompromisu z wygodą użytkowania. Co więcej, przy udanym podziale dostępnego metrażu, co uzyskano za sprawą interesującej struktury przestrzennej, poszczególne funkcje w mieszkaniu przenikają się. A to zawsze nas w architekturze ujmuje – podkreślał Agnieszka Stefańska w laudacji.

i Autor: SAW PAMA STUDIO, „Apartament przy Księcia Witolda”

Wnętrza prywatne – II miejsce: wiercinski-studio, „Mieszkanie Autora”

Za unikatowość i spójność kreacji – a więc wartości, których jurorzy szukali w pracach konkursowych przede wszystkim – II miejsce otrzymał Adam Wierciński z poznańskiej pracowni wiercinski-studio. Nagrodę zdobyło jego mieszkanie własne. – Przestrzeń stuletniej kamienicy łączy z elementami industrialnymi, jednak czyni to w formule autentycznie autorskiej. Konsekwentnie rozwijany język projektowy bazuje na stalowych profilach, które dostrzec można w wielofunkcyjnych ścianach działowych, zabudowach meblowych, a nawet meblach wolnostojących – łącznie z sofą w salonie. Charakter aranżacji określiło aż 40 indywidualnie projektowanych obiektów o różnej skali, wykonanych przez lokalnych rzemieślników. Efektem remontu mieszkania jest przestrzeń znakomicie zbalansowana.Niepowtarzalna, jednak wolna od przesady. Wyrazista formalnie, ale przede wszystkim funkcjonalna. – mówił Aleksander Jankowski, wręczając nagrodę.

i Autor: SAW wiercinski-studio, „Mieszkanie Autora”

Wnętrza prywatne – III miejsce: THEZA Architekci, „WrocLoft”

Jak zaznaczali jurorzy, ta realizacja w trakcie obrad wywołała wiele kontrowersji. W dyskusjach przeważyła jednak odwaga projektowa – i zarazem wielkie wyczucie w łączeniu materiałów, kolorów, faktur. III miejsce zajął Bartłomiej Zabój z wrocławskiej pracowni THEZA Architekci za „WrocLoft”. – Obiektywna konieczność wymiany wszystkich zastanych elementów wykończeniowych dwupoziomowego loftu stała się impulsem do działań, które zasługują na uwagę. Wnętrze zabytkowego gmachu szkolnego w trakcie niedawnej adaptacji na mieszkania zatraciło cechy historyczne. Autor projektu zdecydował o ponownym wydobyciu ich spod tynków czy zabudów – i wyeksponowaniu bez względu na niedoskonałości. W tej kubaturze zgodnie z potrzebami inwestora powstały przestrzenie w znacznej mierze otwarte, ale z doskonale wyodrębnionymi funkcjami. „WrocLoft” to projekt nie dla każdego, jednak bez wątpienia wart dostrzeżenia jako kreacja rzeczywiście niepowtarzalna – wybrzmiało w laudacji, którą wygłosił Malwina Konopacka.

i Autor: SAW THEZA Architekci, „WrocLoft”

Wnętrza prywatne – wyróżnienia: Romanowska Studio i NOKE Architects

Oprócz nagród jury konkursu Wnętrze Roku SAW 2025 przyznało także wyróżnienia regulaminowe. W kategorii wnętrz prywatnych pierwsze z nich trafiło w ręce Magdaleny Romanowskej z pracowni Romanowska Studio z Warszawy za „Projekt mieszkania w Śródmieściu”. W spójnej oprawie architektonicznej z dużym udziałem naturalnego drewna harmonijnie połączyły się tu liczne pamiątki z podróży oraz obiekty ponadczasowego wzornictwa.

Drugie wyróżnienie zdobył „Dom Koloru” – domek na działce ROD, który zaprojektowali Karol Pasternak, Piotr Maciaszek i Aleksandra Hyz z warszawskiej pracowni NOKE Architects. Jurorzy docenili tu zwłaszcza autorskie rozwiązania przestrzenne oraz odwagę w stosowaniu zdecydowanej gamy kolorystycznej, z intensywną czerwienią i szafirem na czele.

Zobacz więcej: Działkowa altana inna niż wszystkie. Zobacz realizację NOKE Architects w Warszawie

Wnętrza publiczne – I miejsce: ACOS, „Pracownia” firmy Kaiser

W kategorii wnętrz publicznych zwyciężyli Anna Stojčev-Młyńska i Stanisław Młyński z gdańskiej pracownia ACOS – A Collection of Stories. Jurorzy podkreślali, że spójność, której szukali w pracach konkursowych, w nagrodzonym projekcie biur firmy cukierniczej Kaiser ma wyjątkowo wiele wymiarów. – Oczekiwaniem inwestora było, aby miejsce pracy biurowej, spotkań i warsztatów, które towarzyszy dużemu zakładowi cukierniczemu, podkreślało łączność wszystkich aspektów działalności firmy. Dwupoziomowa przestrzeń w formule wzajemnie przenikających się stref pozwala więc na interakcje pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników. Jednocześnie – choć nagrodzona realizacja mogłaby zaistnieć w dowolnym kontekście – jej dodatkową zaletą jest integracja wnętrza z architekturą budynku oraz z jego malowniczym otoczeniem. Ta spójność ujmuje. O urodzie minimalistycznego projektu decydują szczegóły. Od wyborów materiałowych po dopracowane detale, z rytmicznymi żłobieniami w panelach drewnianych, metalu, szkle – wymieniał Grzegorz Goworek w laudacji.

i Autor: SAW ACOS, „Pracownia” firmy Kaiser

Wnętrza publiczne – II miejsce: NArchitekTURA, „Królewski Rembrandt na Wawelu”

Architektura wnętrz jest niezbędna w przestrzeni publicznej, także przy ekspozycji sztuki. To jeden z ważniejszych obszarów edukacji o pięknie. Dlatego jurorzy konkursu Wnętrze Roku SAW 2025 nie potrafili przejść obojętnie obok projektu wystawy „Królewski Rembrandt na Wawelu. Jeździec polski ze zbiorów The Frick Collection w Nowym Jorku”. Bartosz Haduch z krakowskiej pracowni NArchitekTURA zdobył za jej sprawą II miejsce. – Kreacja ta to przykład interwencji architektonicznej zbudowanej wokół jednego obrazu. Cenne płótno pochodzące ze zbiorów Stanisława Augusta zyskało nowoczesną oprawę pobudzającą zmysły. Na czas prezentacji na Wawelu zostało ujęte w drewniane passe-partout, które płynną linią obiega jedną z sal zamku. Elegancka struktura ekspozycyjna ma tę szczególną zaletę, że na chwilę izoluje widza z otoczenia. Takiej przestrzeni dla emocji, które rodzą się w kontakcie ze sztuką, na ogół w galeriach brakuje – zauważał ze sceny Barbara Kowalewska.

Wnętrza publiczne – III miejsce: mode:lina™, showroom firmy Marmite

Trudno o całkiem nowy pomysł na ekspozycję produktów, a zwłaszcza produktów sanitarnych. Jury konkursu doceniło, że autorzy showroomu firmy „Marmite” jednak taki pomysł znaleźli. Tą realizacją III miejsce w kategorii wnętrz publicznych zdobyli: Anna Kazecka-Włodarczyk, Paweł Garus i Jerzy Woźniak z poznańskiej pracowni mode:lina™. – W nawiązaniu do estetyki fabrycznej poszczególne strefy funkcjonalne showroomu wydzielono za sprawą wielofunkcyjnych ścian z malowanej na czerwono stali i drewna. Jednocześnie każda z tych stref wyposażona jest w wózki przemysłowe. Platformy na kółkach rozwijają industrialną estetykę projektu, ponadto ułatwiają rearanżację ekspozycji, a także umożliwiają transport produktów bezpośrednio z fabryki. Konsekwencja formalna i materiałowa oraz trafnie dobrana kolorystyka ukazują tu ogromną siłę. Sprawiają, że surowa prostota bazowego pomysłu zamienia się w niezwykle ciekawą, zapraszającą przestrzeń – komentował Magdalena Bodis.

Wnętrza publiczne – wyróżnienia: 3XA i NOKE Architects

Pierwsze wyróżnienie w kategorii wnętrz publicznych w konkursie Wnętrze Roku SAW 2025 otrzymała Magdalena Plichta z wrocławskiej pracowni 3XA za food court „Pedet Renoma”. Jurorzy docenili zarówno trafne nawiązania do historii budynku, jak i świeżą gamę kolorystyczną oraz dobór form przyjaznych współczesnemu użytkownikowi.

Drugie wyróżnienie ponownie stało się udziałem Karola Pasternaka, Piotra Maciaszka i Aleksandry Hyz z pracowni NOKE Architects, tym razem za wnętrza hotelu Glar. Jury zwróciło uwagę na bogactwo odniesień do wielowiekowych dziejów wyspy Wolin, gdzie obiekt się znajduje, obecność unikatowych dzieł sztuki z wieloformatową mozaiką Oli Niepsuj w niecce basenu oraz lekkość całej aranżacji, jakby owianej bałtyckim wiatrem.

Przeczytaj więcej: Hotel Glar swoją nazwę zawdzięcza świętemu koniowi. W pokojach hotelowych umieszczono totemy, w lobby - słup z wypalanego drewna

Nagrody specjalne – zrównoważone projektowanie: Gierbienis+Poklewski s.c., Nastazja Kropidłowska ARCHITEKCI, MUTUO Studio Projektowe

Stowarzyszenie Architektów Wnętrz dostrzega wagę i potrzebę balansowania architektury wnętrz z racjonalnym, oszczędnym podejściem do zasobów naturalnych. W tym roku pod patronatem firmy Electrolux zadebiutowała więc dodatkowa kategoria konkursowa: zrównoważone projektowanie. Nagrodę pieniężną oraz voucher na produkty marki – o łącznej wartości 10 000 zł – otrzymali Marcin Gierbienis i Damian Poklewski-Kozieł z pracowni Gierbienis+Poklewski s.c. za wnętrza budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo. Wnętrza te są konsekwentną kontynuacją koncepcji nowoczesnego obiektu promującego zrównoważony rozwój i budownictwo drewniane w atrakcyjnej formie. Charakter nadają im prefabrykowane panele konstrukcyjne CLT, z wykorzystaniem drewna wykonane są też niemal wszystkie meble i elementy wyposażenia.

Wśród prezentów od mecenasów konkursu znalazł się też voucher produktowy o wartości 3 000 zł od firmy hansgrohe. Odebrała go Nastazja Kropidłowska z pracowni Nastazja Kropidłowska ARCHITEKCI. Jurorzy w ten sposób uhonorowali jej „DOM ŁÓDŹ”. To autentycznie minimalistyczna, spójna kolorystycznie, wyciszona przestrzeń dla pięcioosobowej rodziny. Jej członkowie mogą tu przebywać razem lub oddzielić się, gdy tego potrzebują. Przyjazna, pełna lekkości aranżacja ma jednocześnie wyraźne cechy szczególne, m.in. w postaci umiejętnie przeskalowanych elementów ozdobnych. A voucher od hansgrohe to zaproszenie, by do kolejnego projektu wprowadzić nie tylko zaawansowane, inteligentne technologie oszczędzające wodę i energię, lecz również ponadczasowe prace projektantów tej rangi co Philippe Starck, Antonio Citterio czy Patricia Urquiola.

Nagrodę przygotowała również firma nobonobo, polska marka meblarska coraz szerzej znana na świecie. Laureatką została Urszula Sworczuk z pracowni MUTUO Studio Projektowe. Projekt „Eklektyzm na pół serio”, zrealizowany w śródmiejskiej kamienicy w Warszawie, wykorzystuje m.in. antyki i meble vintage, tradycyjne materiały oraz unikatowe umiejętności lokalnych rzemieślników, takich jak artysta ceramik, witrażysta, renowator luster czy zdun. W ręce projektantki trafił stolik kawowy lub pomocniczy Flesia. Dzieło hiszpańskiego projektanta Chrisa Stanfela i Szkoły Designu EASD Valencia na targach Salone del Mobile 2024 zdobyło niezwykle prestiżową nagrodę Iconic Award. Stolik jest tym cenniejszy, że zostanie wykonany w limitowanej wersji kolekcjonerskiej, tzw. galeryjnej, i opatrzony certyfikatem oryginalności z unikalnym numerem 0003. Oznacza to, że w całej historii produkcji modelu dokładnie tę wersję otrzyma tylko 10 klientów.

