Znamy finalistów tegorocznej nagrody architektonicznej tygodnika "Polityka". Wszystkie nominowane realizacje to okładkowe prezentacje naszego miesięcznika

Nagrodę Architektoniczną POLITYKI zostanie przyznana po raz 14.

Już po raz 14. przyznana zostanie Nagroda Architektoniczna POLITYKI, czyli jedno z najważniejszych polskich wyróżnień w dziedzinie architektury i ładu przestrzennego dla realizacji dobrze zaprojektowanych, przyjaznych ludziom i poprawiających estetykę otoczenia.

W ubiegłym roku Grand Prix nagrody przyznano parkowi Akcji Burza pod kopcem Powstania Warszawskiego w Warszawie, autorstwa topoScape i Archigrest. Nagrodę internautów dostał Dom dla bezdomnych w Warszawie, projektu xystudio. Nagroda specjalna magazynu "Salon" za rok 2023 trafiła zaś do zespołu architektów zatrudnionych przez Holding Liwa Sp. z o.o., Grażyna Grzybek, Dariusz Maryszewski za projekt Grand Hotelu w Łodzi na Piotrkowskiej.

Wyboru najlepszej realizacji dokona jury z Arturem Celińskim w składzie

W tym roku najlepszą realizację w konkursie POLITYKI wybierze jury w składzie: Grzegorz A. Buczek – architekt, urbanista, były wiceprezes Zarządu OW SARP i ZG TUP, wykładowca studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz ASP w Warszawie; Artur Celiński – redaktor naczelny magazynu „Architektura-murator”; Anna Cymer – historyczka architektury i popularyzatorka wiedzy o architekturze i designie; Paweł Dobrzycki – architekt, scenograf teatralny, malarz i pedagog, wykładowca ASP w Warszawie; Marek Kościkiewicz – muzyk i producent, absolwent ASP w Warszawie; Anna Lorens – architektka, projektantka wnętrz i produktu, wykładowczyni Politechniki Warszawskiej; Jacek Michalak – wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy ATLAS; Ewa P. Porębska – międzynarodowa ekspertka, kuratorka i krytyczka architektury; Magdalena Staniszkis – architektka i urbanistka; Bogna Świątkowska – prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana; Jarosław Trybuś – historyk sztuki i krytyk architektury; a także przedstawiciele redakcji tygodnika „Polityka”: Jerzy Baczyński, Jacek Poprzeczko i Piotr Sarzyński.

Wszystkie nominowane realizacje to okładkowe prezentacje miesięcznika "Architektura-murator"

Warto zauważyć, że wszystkie nominowane realizacje były okładkowymi prezentacjami naszego miesięcznika. Traktujemy tą informację jako wyjątkowy komplement i potwierdzenie naszej pozycji najbardziej wpływowego pisma architektonicznego w Polsce.

Poznaj TBS Ajnfart w Rybniku

Architekci zaprojektowali sześciokondygnacyjny budynek na planie litery C, z wewnętrznym dziedzińcem, który od południa częściowo zamknięty jest zrewitalizowanymi historycznymi budynkami z końca XIX wieku, obecnie zaadaptowanymi na cele handlowe i biurowe. Elewacja składa się z loggii o zróżnicowanej głębokości, rozmieszczonych losowo na regularnej siatce. Żadne z 80 mieszkań nie jest identyczne — ich wspólną cechą są przeszklone ściany, z których roztacza się piękny widok na miasto. Bryłę budynku przebijają przeskalowane, trójkondygnacyjne przejścia — tzw. „ajnfarty” — tunele łączące dziedziniec z miastem, zachęcające pieszych do przechodzenia przez środek. Mogą też służyć jako miejsca sąsiedzkich spotkań, zabaw czy wspólnych posiłków, zwłaszcza w deszczowe dni. Choć użyte materiały i wykończenia są oszczędne — ramy okienne z PVC, schody wykończone szarymi płytkami zamiast kamienia naturalnego czy modnego lastryka, a balustrady z siatki metalowej — elewacja, nawiązująca do sąsiednich ceglanych budynków historycznych, pokryta jest ceramicznymi płytkami o wyrafinowanej fakturze i profilowanych narożnikach.

Metryczka:

Autorzy: SLAS architekci, architekci Aleksander Bednarski i Mariusz Komraus Współpraca: architektka Sonia Manssour-Stawiarska Architektura wnętrz: SLAS architekci Architektura krajobrazu: SLAS architekci i Ewa Dyguda Konstrukcja: Firma inżynierska STATYK Generalny wykonawca: WODPOL i PBO Śląsk Inwestor: Miasto Rybnik Powierzchnia terenu: 4143,58 m2 Powierzchnia zabudowy: 1870,44 m2 Powierzchnia użytkowa: 6530 m2 Powierzchnia całkowita: 4945 m2 Kubatura: 29 375 m3 Liczba mieszkań: 80, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych Liczba lokali użytkowych: 10 Powierzchnia mieszkań: od 38 m2 do 65 m2 Projekt konkursowy: 2018 Projekt: 2019-2020 Realizacja: 2022-2024 Koszt inwestycji: ok. 43 mln zł

Poznaj Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Centrum to obiekt, w którym mieszczą się cztery niezależne instytucje: żłobek, dom dziecka, dzienny dom seniora oraz środowiskowe centrum samopomocy. Jego głównym celem jest wspieranie integracji międzypokoleniowej. Każda z czterech części budynku została starannie zaprojektowana — architekci zróżnicowali formy brył i elewacji, aby odzwierciedlić unikalny charakter każdej z instytucji. Dom dziecka zdobi mural autorstwa Marcina Czai, natomiast żłobek wyróżnia się koralową kolumnadą i lustrzanym tunelem. Dzienny dom seniora wyposażono w zaawansowane rozwiązania poprawiające dostępność, kładąc jednocześnie nacisk na integrację i rekreację — oferuje sale do ćwiczeń, wspólną kuchnię, a nawet salon fryzjerski. Centralnym punktem założenia jest dziedziniec — przestrzeń wielofunkcyjna z parkietem do tańca, siłownią plenerową i placami zabaw. Obfitą zieleń wprowadzono do wnętrza poprzez płynne połączenie z otaczającym parkiem, co wzmacniają kaskadowa forma budynku, lustra odbijające korony drzew oraz zielone elewacje.

Metryczka:

Autorzy: xystudio, architekci Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska Współpraca autorska: architekci Natalia Komsta, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Łukasz Smolczewski Architektura wnętrz: xystudio Konstrukcja: Gama Robert Gruza, Artur Więckus Generalny wykonawca: Prk7 Nieruchomości Mural: Marcin Czaja Inwestor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Powierzchnia terenu: 10 121 m2 Powierzchnia zabudowy: 2526,14 m2 Powierzchnia użytkowa: 4144,44 m2 Powierzchnia całkowita: 5002,88 m2 Kubatura brutto: 20 185,07 m3 Projekt: 2020 Realizacja: 2024 Koszt inwestycji: 37 000 000 zł brutto

Poznaj Muzeum Sztuki Nowoczesnej

MSN Warszawa, zaprojektowane przez pracownię Thomas Phifer and Partners, to pierwsza stała siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej od momentu jego powstania w 2005 roku. Trzypiętrowy budynek ma poziomą organizację i składa się z dwóch prostokątnych brył, co stanowi kontrast wobec wertykalnej sylwety Pałacu Kultury i Nauki. Elewacja muzeum, wykonana z białego betonu lanego na miejscu, została ręcznie uformowana przez wykwalifikowanych lokalnych rzemieślników. Odzwierciedla ona etos instytucji, nadając jej trwały i ponadczasowy charakter. W centralnym punkcie budynku znajduje się monumentalna, klasycznie inspirowana, podwójnie symetryczna klatka schodowa, zalana naturalnym światłem i stanowiąca przestrzeń do spotkań i interakcji społecznych. Otwartość parteru tworzy centralne miejsce spotkań oraz oferuje szerokie widoki na miasto. Przestrzeń ta organizuje również wejścia do głównych ciągów galerii położonych na dwóch górnych kondygnacjach. Każdy z poziomów wystawowych zawiera sekwencję sal z tzw. „pokojami z widokiem” — przeszklonymi przestrzeniami wykończonymi jesionem europejskim, które sprzyjają zatrzymaniu się, refleksji i kontemplacji panoramy Warszawy.

Metryczka:

Autorzy: Thomas Phifer and Partners, architekci prowadzący Thomas Phifer, Katie Bennett; architekci Gabrielle Marcoux, Steve Dayton, Ryan Connolly, Michie Yahagi, Andrea Machado Romero, Wiktor Kazimierczak, Agata Kolwas, Jakub Barwiński, Chris Soohoo, Anna Kaertner, Leticia Wouk Almino Kim, Lane Raffaldini Rubin, Alexandria Lee, Naomi Ng, Ethan Fischer, Gabriel Smith, Jessica Luscher, Robert Hon, Matthew Zuckerman, Remon Alberts, Greg Bonner, Brittany Utting, Anna Fritz, Lara Hansmann, Jiaxing Yan, Evan Yoon, Justin Fan Lokalni architekci: APA Wojciechowski Architekci, architekci Szymon Wojciechowski, Michał Sadowski, Izabella Trzcińska, Jarek Kubik Konstrukcja: Buro Happold, Skidmore, Owings and Merrill, Arbo, Struktura Generalny wykonawca: Warbud SA Project Management: Portico Project Management Owner’s Representative: Andy Klemmer, Paratus Group Powierzchnia terenu: 6563 m2 Powierzchnia zabudowy: 4210 m2 Powierzchnia użytkowa: 10 843 m2 Powierzchnia całkowita: 19,788 m2 Kubatura: 135 650 m3 Projekt: 2014–2017 Realizacja: 2019-2024 Koszt inwestycji: 700 mln zł

Poznaj Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO

Za architekturę OKO – Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej oraz rewitalizację zabytkowej Willi Roth, siedziby Studia Filmów Rysunkowych, odpowiada pracownia Nizio Design International. Projekt zrealizowano w dwóch etapach — najpierw odrestaurowano willę, następnie powstał nowy budynek wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Zabytkowy obiekt przeszedł kompleksową renowację elewacji, której powierzchnia, wykonana z betonu architektonicznego z perforacjami przypominającymi taśmę filmową, symbolicznie łączy dziedzictwo z nowoczesnością. W strefie wejściowej nowego budynku znajdują się lobby, sklep z pamiątkami, recepcja oraz bufet. Na parterze mieści się również sala kinowa na około 120 miejsc oraz cyfrowe archiwum materiałów. Główna przestrzeń ekspozycyjna znajduje się na pierwszym i drugim piętrze. Na drugim piętrze ulokowano także salę konferencyjną oraz pokój animatorów, a także łącznik, który dzięki przeszklonym ścianom stanowi interesujący punkt widokowy na oba budynki, pobliskie ulice i otoczenie.

Metryczka:

Autor: Nizio Design International, architekci Mirosław Nizio (autor koncepcji), Bartłomiej Terlikowski (architekt prowadzący) Architektura wnętrz budynku: Nizio Design International Projekt wystawy: New Amsterdam Architektura krajobrazu: Kass-Architektura Krajobrazu, Krzysztof Kass Projektant konstrukcji: BDF Projekt, Tomasz Piszczek Projektant instalacji sanitarnych: Ekotom, Tomasz Nawieśniak Projektant instalacji elektrycznych: EL-Power, Adrian Kyrcz Projektant instalacji teletechnicznych: Asnet, Andrzej Wojciechowski Inwestor: Studio Filmów Rysunkowych z siedzibą w Bielsku-Białej Generalny wykonawca: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Powierzchnia terenu: 6 634 m2 Powierzchnia zabudowy obu budynków: 963 m2 (w tym nowego: 627 m2) Powierzchnia użytkowa obu budynków: 2834 m2 (w tym nowego: 1712 m2) Powierzchnia całkowita obu budynków: 3988 m2 (w tym nowego: 2350 m2) Kubatura obu budynków: 15 715 m3 (w tym nowego: 9 289 m3) Projekt konkursowy: 2016 Projekt: 2017 Realizacja: 2019-2024 Koszt inwestycji: 41 000 000 zł

Poznaj Dworzec Metropolitalny w Lublinie

Nowy Miejski Dworzec Autobusowy, wraz z istniejącym dworcem kolejowym, tworzy kluczowy węzeł komunikacyjny Lublina i całego regionu, stanowiąc jednocześnie impuls do rewitalizacji całej dzielnicy. Konstrukcję dużego zadaszenia, obejmującego nie tylko budynek, ale również perony autobusowe, wspiera szereg białych filarów o ażurowej strukturze i kielichowatych głowicach. Tego rodzaju projekt zapewnia ciągłość przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej — charakterystyczną cechę architektury transportowej. Zwarta bryła dworca została zaprojektowana w sposób powściągliwy pod względem formy i użytych materiałów, unikając jednak monotonii dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań architektonicznych nawiązujących do otoczenia. Elewacje budynku od strony peronów autobusowych i dworca kolejowego są całkowicie przeszklone, co podkreśla połączenie wnętrza z zewnętrznym węzłem przesiadkowym zarówno na poziomie parteru, jak i piętra. Pozostała elewacja, mniej istotna z punktu widzenia komunikacyjnego, ma charakter monumentalny, zintegrowana z zielenią i rzeźbiarską betonową ścianą wewnątrz. Wnętrze budynku spełnia standardy stawiane współczesnym dworcom kolejowym — zarówno pod względem użytych materiałów, rozwiązań funkcjonalnych, jak i detali architektonicznych.

Metryczka:

Autorzy: Tremend (dawniej D+M Architects), architekci Magdalena Federowicz-Boule (główny projektant), Andrzej Pruski, Piotr Łęgiewicz Współpraca autorska: architekci Przemysław Lewicki, Daniel Szulowski, Katarzyna Jakuć, Karolina Miernik, Roman Kowalski, Przemysław Maksym, Tomasz Chmielewski, Daniel Chojnacki, Jarosław Gwóźdź (kierownik projektu), Robert Więckowski (kierownik projektu) Architektura wnętrz: Tremend Architektura krajobrazu: Tremend/Budovia, Projekt Praga (współpraca w zakresie PZT) Konstrukcja: Firma Inżynierska Statyk (konstrukcje stalowe), Michał Grzędziński, Wojciech Wilczek, T.K.M. Grzegorz Ziętala (konstrukcje żelbetowe i stalowe, rozbiórki) Generalny wykonawca: Budimex Inwestor: Gmina Lublin Powierzchnia terenu: 28 131,3 m2 Powierzchnia zabudowy: 1865,7 m2; budynek dworca – 1420,12 m2 Powierzchnia użytkowa: dworzec – 1723,0 m2; parking podziemny – 9258,80 m2; dach – 6685,0 m2 Kubatura: dworzec – 10 520 m3; parking podziemny – 39 159 m3 Projekt: 2017-2020 Realizacja: 2021-2023 Koszt inwestycji: ok. 200 mln zł

Zwycięską realizację nagrody POLITYKI poznamy 10 czerwca

W 2025 roku finał konkursu architektonicznego POLITYKI nastąpi 10 czerwca. Poznamy wówczas laureatów Grand Prix Nagrody Architektonicznej POLITYKI i oraz Nagrody Internautów. W tym roku nie zostanie przyznana nagroda specjalna za wnętrza.